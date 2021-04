Un enfant passe devant une peinture murale représentant des travailleurs de la santé portant des masques faciaux le long d’une route à New Delhi, en Inde, le 21 mars 2021. Sajjad Hussain | AFP | Getty Images

SINGAPOUR – La pandémie de Covid-19 a bouleversé le classement des plus grandes économies du monde après avoir envoyé de nombreux pays dans leurs pires récessions économiques de l’histoire récente. Selon l’analyse CNBC de l’International Monetary Prévisions économiques du Fonds. CNBC a comparé le produit intérieur brut nominal en dollars des États-Unis à travers les pays fournis dans le Base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI. Le PIB nominal estime la valeur marchande de tous les produits finis et services produits dans une économie, mais ne supprime pas les changements de prix ou d’inflation – et peut donc surestimer ou sous-estimer la valeur économique réelle. Pourtant, les valeurs du PIB nominal libellées dans une monnaie commune sont un moyen de mesurer et de comparer la taille économique de différents pays et de donner un aperçu de la manière dont les évolutions – comme la pandémie – affectent différemment les économies. Voici les principaux changements dans le classement des 10 plus grandes économies du monde avant et après l’épidémie de Covid.

L’Inde prend du retard sur le Royaume-Uni

L’Inde, qui est devenue la cinquième économie mondiale en 2019, a glissé à la sixième place derrière le Royaume-Uni l’année dernière. Le pays d’Asie du Sud ne retrouverait pas la cinquième place du classement économique mondial avant 2023, selon l’analyse CNBC des données du FMI. L’Inde a été frappée par des verrouillages stricts l’année dernière alors que le pays luttait pour contenir le coronavirus. Selon les projections du FMI, son économie devrait se contracter de 8% au cours de l’exercice qui s’est terminé en mars 2021.

Alors que le fonds s’attend à ce que l’Inde augmente de 12,5% au cours de l’exercice en cours qui se termine en mars 2022, certains économistes ont averti que le La dernière vague de cas de Covid pourrait affaiblir les perspectives du pays. L’Inde a dépassé la semaine dernière le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus infecté au monde, derrière seulement les États-Unis «Nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait que l’augmentation des cas de Covid 19 représente un risque pour notre reprise encore peu profonde», ont écrit les économistes de la Bank of America dans un rapport publié lundi. Les économistes ont estimé qu’un mois de verrouillage national – s’il était à nouveau imposé – réduirait de 100 à 200 points de base le PIB annuel de l’Inde.

Le Brésil sort du top 10

Le Brésil est passé de la neuvième économie en 2019 à la 12e en importance l’année dernière, devenant ainsi le seul pays à ne pas figurer dans le top 10. Le pays sud-américain resterait en dehors des 10 plus grandes économies du monde jusqu’en 2026 au moins – la projection la plus éloignée disponible du FMI, selon une analyse de CNBC.

Le Brésil a signalé le troisième plus grand nombre de cas de Covid et le deuxième plus grand nombre de morts au monde. Mais le président Jair Bolsonaro – qui a minimisé la menace virale – a refusé à plusieurs reprises d’imposer un verrouillage national pour contenir le coronavirus. Le secrétaire à la Santé de Sao Paulo aurait écrit à l’avertissement du gouvernement fédéral d’un effondrement «imminent» du système de santé de l’État; tandis que les économistes ont déclaré que l’économie brésilienne aurait du mal à se redresser. L’économie s’est contractée de 4,1% l’an dernier et devrait croître de 3,7% en 2021, selon le FMI.

La Corée du Sud entre dans le top 10

Avec le retrait du Brésil des 10 plus grandes économies du monde, la Corée du Sud est passée à la 10e place et devrait y rester au moins jusqu’en 2026, selon une analyse de CNBC. Les projections de données du FMI n’étaient disponibles que jusqu’en 2026. La Corée du Sud a été l’un des premiers pays en dehors de la Chine à signaler des cas de Covid-19 au début de 2020. Le pays avait un certain succès dans la maîtrise du virus l’année dernière qui – avec de fortes exportations de semi-conducteurs – a aidé sa économie de se contracter d’un modeste 1% en 2020.

La consommation est également devenue de plus en plus résistante aux épidémies de virus, en partie grâce à une augmentation des achats en ligne. Cependant, l’hospitalité et les loisirs restent très faibles.