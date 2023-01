Les 10 plus belles photos de vacances de la fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar

De nombreux artistes pakistanais ont cimenté leur carrière en Inde, mais malheureusement, ils ont dû retourner dans leur pays après l’imposition d’une interdiction. Le gouvernement indien a interdit aux artistes pakistanais de travailler en Inde. Des noms populaires comme Fawad Khan, Atif Aslam, Ali Zafar, Mahira Khan et bien d’autres ont conquis nos cœurs avec leur travail dans l’industrie cinématographique indienne. Alors que beaucoup d’entre nous les manquent, le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Anurag Thakur, a parlé de l’interdiction.

Anurag Thakur aborde le sujet à Shanghai Corporation Organization Film Festival auquel il a assisté hier. Le festival du film de Shanghai Corporation Organization a débuté hier à Mumbai. Parlant de plusieurs sujets au festival, il a également commenté la levée de l’interdiction des artistes pakistanais. SCO est un festival de films multinational où des personnes du monde entier ont été invitées, y compris le Pakistan. Cependant, le pays voisin s’est abstenu de participer.

Parlant de l’implication du Pakistan, Anurag a déclaré qu’ils ont inclus tous les pays qui font partie du monde chaque fois qu’il y a un tournoi multinational. De même, ils avaient envoyé des invitations à tous les membres de SCO de leur côté et ouvert des portes pour tout le monde mais finalement, c’est leur décision d’éviter ou d’y assister.

En outre, a-t-il été interrogé, l’interdiction des artistes pakistanais sera-t-elle levée puisque le gouvernement a invité le Pakistan au festival du film. A ce ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, il a esquivé la question et demandé de ne s’en tenir qu’au festival SCO. Il a choisi de ne rien commenter sur l’interdiction des artistes pakistanais. Le gouvernement a invité le pays au festival du film mais ne veut pas collaborer avec eux. Cependant, rien n’est encore confirmé sur le même sujet, et on ne sait pas jusqu’à quand l’interdiction sera maintenue.

Pour rappel, les artistes pakistanais ont été interdits de travail en Inde après la terrible attaque de l’URI en 2016. Voyant la tension entre les deux pays Maharashtra Navnirman Sena a imposé ladite interdiction.