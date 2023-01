Les transferts de janvier peuvent être la marque d’une équipe désespérée à bout de souffle.

Rares sont les bonnes décisions prises à la mi-saison, avec une forme allant dans la mauvaise direction. Et aucune équipe ne peut apparemment éviter les mauvais transferts pour toujours, même les opérateurs les plus astucieux du marché commettant une mauvaise affaire ici et là.

Mais certains transferts sont pires que d’autres – et voici quelques-uns des plus mémorables des fenêtres de janvier…

CLASSÉ ! Les 10 pires transferts de janvier de tous les temps

10. Alexis Sanchez à Manchester United (échangé avec Henrikh Mkhitaryan, 2018)

🎹 Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Présentation de #Alexis7… #GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE422 janvier 2018 Voir plus

Une saga de contrats plus longue que Star Wars s’est terminée avec Arsenal reculé dans un coin et deux clubs de Manchester cherchant à piéger Alexis Sanchez. Les Gunners ont pris la meilleure option disponible, celle de recevoir un joueur en retour – toujours un choix horrible, à en juger par la pauvreté de Mkhitaryan dans le nord de Londres – mais ils n’ont pas été les plus touchés par le transfert.

Alexis Sanchez a reçu un salaire ridicule à Old Trafford et était absolument épouvantable pour United. En 32 matches de championnat, il a marqué trois fois, ressemblant à une carapace du diable de Tasmanie qui a illuminé Arsenal, avant d’être payé pour partir à l’Inter Milan. Les informations selon lesquelles il voulait revenir au cours de sa première semaine ont aggravé les choses.

9. Jean Makoun (Lyon à Aston Villa 6,2 M £, 2011)

“J’ai quitté un très bon club à Lyon, une équipe qui a joué au football en Ligue des champions, mais je suis très excité par ce nouveau défi à Aston Villa”, a déclaré Makoun après son transfert en Angleterre.

Il a probablement regretté sa décision après seulement quelques semaines: le milieu de terrain a été stupéfait d’apprendre qu’un carton rouge lors de sa quatrième apparition en Premier League contre Blackpool a entraîné une suspension de trois matchs, et sa carrière à Villa a pris fin prématurément après des projections contre les Wolves, Everton, Newcastle et Hereford. Juste les 564 000 £ par apparition, alors – et cela n’inclut même pas son salaire.

8. Jean-Alain Boumsong (Rangers à Newcastle 8 millions de livres sterling, 2005)

C’était une signature étrange à plusieurs niveaux, Newcastle payant aux Rangers 8 millions de livres sterling pour les services de Boumsong quelques mois seulement après avoir été disponible gratuitement.

L’international français à 27 reprises a en fait commencé sa carrière à St James ‘Park en bonne forme, avant que des erreurs défensives de base ne commencent à se glisser dans son jeu et à nuire aux résultats de Newcastle. La Juventus, après avoir été reléguée en Serie B quelques mois auparavant, a retiré Boumsong des mains des Magpies en août 2006 – bien qu’il n’ait jamais joué en Serie A une fois que la Vieille Dame est revenue.

7. Benni McCarthy (Blackburn à West Ham 2,25 M £, 2010)

Une acquisition hivernale décevante pour les Hammers. McCarthy est arrivé dans l’est de Londres en assez mauvaise forme, avec 14 sorties de haut vol pour Blackburn dans la première moitié de la saison n’ayant marqué qu’un seul but.

L’équipe de Gianfranco Zola avait désespérément besoin d’une puissance de feu supplémentaire alors qu’elle tentait de se dégager de la zone de relégation, mais le Sud-Africain n’était pas l’homme pour la fournir : après 14 apparitions et zéro but dans toutes les compétitions, McCarthy a quitté le club. avec un paiement de 1,5 million de livres sterling en avril 2011.

6. Chris Samba (Anzhi Makhachkala à QPR 12,5 millions de livres sterling, 2013)

Harry Redknapp considérait Samba comme l’homme idéal pour consolider la ligne de fond fuyante des Rangers en 2012/13, le parlant comme un “véritable demi-centre” et “juste ce dont nous avons besoin” après un contrat de 12,5 millions de livres sterling (sur 100 000 £ par personne). salaire hebdomadaire, évidemment) a été cousu le jour de la date limite. Quelques semaines plus tôt, Redknapp avait déclaré que “vous ne devriez pas payer des salaires énormes quand vous avez un stade qui accueille 18 000 personnes”.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, cependant, pour le manager, le club ou le joueur : Redknapp a démissionné quelques jours plus tard, QPR a ensuite été relégué et Samba – qui a dit aux fans de « surmonter » le fait qu’il était si bien payé à Loftus Road – était obligés de retourner à Anzhi en rampant pendant l’été.

5. Afonso Alves (Heerenveen à Middlesbrough 12,5 millions de livres sterling, 2008)

Les fans de Tottenham sont bien conscients des pièges associés à la signature d’attaquants de l’Eredivisie, Vincent Janssen ayant rejoint une liste très décriée qui comprend Jozy Altidore, Siem de Jong et Mateja Kezman plutôt que Luis Suarez, Ruud van Nistelrooy et Robin van Persie.

Afonso Alves était un autre membre de l’ancien groupe : bien qu’il ait trouvé le filet six fois lors de ses 11 premières apparitions en Premier League, le Brésilien s’est rapidement estompé et a été vendu à Al-Sadd après la relégation de Boro en 2009. Pourtant, on se souviendra toujours de lui pour son tour du chapeau dans ce tonking 8-1 de Manchester City.

4. Guido Carrillo (Monaco à Southampton 19,1 millions de livres sterling, 2018)

Avoir 75 millions de livres sterling en train de brûler un trou dans votre poche peut faire des choses étranges à un club de football. Après avoir vendu Virgil van Dijk à Liverpool, Southampton, hanté par la relégation, a imaginé une déclaration signant pour montrer aux fans qu’ils étaient toujours ambitieux – cela, et tentant d’éviter la chute en n’ayant en moyenne qu’un but par match sous Mauricio Pellegrino à la fin janvier.

Il s’est avéré que Carrillo n’était pas la réponse. Signature à gros budget qui avait aidé Monaco à remporter le titre de Ligue 1 en 2016/17, l’attaquant argentin – connu de Pellegrino depuis leurs jours ensemble à Estudiantes – n’a finalement commencé que sept matchs (cinq en championnat) et n’a jamais marqué pour le Saints comme ils ont survécu de justesse. Le nouveau manager Mark Hughes ne l’a joué que deux fois à partir de la mi-mars, et il a été prêté à Leganes cet été-là.

3. Kostas Mitroglou (Olympiakos à Fulham 12,4 M £, 2014)

Il y a mettre tous vos œufs dans le même panier, puis il y a Fulham qui signe Mitroglou pour un record du club en janvier 2014. Certes, les Cottagers ont également fait venir Johnny Heitinga et Lewis Holtby le jour de la date limite, mais le tireur d’élite prolifique d’Olympiakos a été identifié comme le joueur qui pourrait marquer les buts pour garder les hommes de René Meulensteen en Premier League.

Sauf qu’il ne pouvait pas. Peu apprécié par le successeur de Meulensteen, Felix Magath, Mitroglou n’a commencé qu’un seul match dans le football anglais alors que les Cottagers sont tombés à travers la trappe de l’élite.

2. Fernando Torres (Liverpool à Chelsea 50 M £, 2011) et Andy Carroll (Newcastle à Liverpool 35 M £, 2011)

Il y avait déjà des signes que Torres était sur le déclin lorsqu’il a échangé Anfield pour Stamford Bridge au début de 2011, mais Chelsea a appris à ses dépens ; 50 millions de livres sterling ont acheté seulement 20 buts en Premier League sur trois saisons et demie et ont donné aux fans de Liverpool la chance de jubiler.

Ou du moins, cela aurait été le cas si les Reds n’avaient pas dépensé la majeure partie des bénéfices pour Andy Carroll, qui a réussi 11 buts en 58 apparitions et semblait totalement inadapté au style de jeu des Reds tout au long de ses misérables 18 mois dans le Merseyside. Non pas que cela ait empêché Brendan Rodgers de signer Mario Balotelli trois ans et demi plus tard…

1. Savio Nsereko (Brescia à West Ham 9 millions de livres sterling, 2009)

La carrière de Savio l’a amené dans le football hors championnat en Allemagne ainsi que dans des clubs en Lituanie, au Kazakhstan, en Bulgarie et en Roumanie – ce qui en dit probablement plus sur son véritable niveau de capacité que le transfert de 9 millions de livres sterling en 2009 à West Ham, facilement l’un des plus bizarres. transferts dans l’histoire de la Premier League.

Les Irons ont remis à l’ancien international allemand U20 leur maillot n ° 10 à Upton Park, mais il n’a pas réussi à avoir un impact et n’a connu qu’un seul départ en Premier League (il est apparu dans neuf autres matchs depuis le banc) avant d’être expédié à la Fiorentina sept des mois plus tard.

Karren Brady a ensuite enquêté sur l’accord à son arrivée à West Ham, mais ses conclusions n’ont jamais été rendues publiques.