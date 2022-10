Les 10 pires gaffes et moments gênants de Liz Truss

Liz Truss a connu des débuts difficiles dans son mandat de Premier ministre depuis qu’elle a succédé à Boris Johnson à la tête du parti conservateur. Après l’effondrement de la livre sterling et la montée en flèche de l’inflation, elle n’a pas toujours présenté les arguments les plus convaincants pour ses aptitudes, d’autant plus que le poste le plus élevé est celui qui nécessite souvent de l’initiative et de la vivacité d’esprit.

Dans les postes ministériels successifs menant à son dernier passage à la tête du ministère des Affaires étrangères, elle n’a jamais été loin de s’embarrasser elle-même, son parti ou son pays.

Dessous, L’indépendant a rassemblé certains des échanges les plus douloureux avec la nouvelle Iron Lady britannique.

Pas de deuxième référendum

Mme Truss était une restante qui a changé de ton lorsqu’elle est venue servir dans un gouvernement qui s’était résigné à essayer tout ce qu’il pouvait pour faire passer le Brexit au Parlement.

Lorsque ce processus a traîné pendant des années sans progrès, les appels à un deuxième référendum sur l’adhésion à l’UE se sont multipliés. Dans une interview avec Eddie Mair de LBC, Mme Truss a été prise au dépourvu alors qu’elle tentait de contester l’affaire pour un autre vote.

M. Mair : “Qu’en est-il des personnes qui ont changé d’avis sur le Brexit ?”

Mme Truss : “Je ne pense pas que les gens aient changé d’avis.”

M. Mair : “Vous avez.”

Mme Truss : “J’ai, c’est vrai…”

“C’est tellement gênant”

Des enfants ont demandé à Mme Truss pourquoi M. Johnson n’avait pas encore été “expulsé” alors qu’elle faisait campagne pour la direction conservatrice à Peterborough en juillet.

Lors de la réunion à l’association caritative locale pour enfants Little Miracles, un autre a demandé “Où est Boris Johnson?”, Et un autre a répondu: “Nous le détestons.”

Sèchement, Mme Truss a répondu: “Boris est de retour au 10 Downing Street.”

Avec les caméras en marche, un adolescent s’est exclamé : “C’est tellement gênant”.

Combien de maisons ?

Mme Truss a pataugé dans une interview avec Andrew Neil en 2019 lorsqu’il l’a pressée sur le dossier de construction de logements du gouvernement.

M. Neil a demandé au secrétaire au Commerce de l’époque combien de maisons les conservateurs avaient construites depuis leur promesse de 2015 de construire 200 000 maisons de départ en cinq ans.

Elle a dit qu’elle ne connaissait pas le numéro. M. Neil a dit que c’était facile à retenir : Zéro.

“La Grande-Bretagne ne reconnaîtra jamais la souveraineté de la Russie sur la Russie”

À huis clos à Moscou, le 10 février 2022, Mme Truss a rencontré Sergei Lavrov, son homologue russe en tant que ministre des Affaires étrangères, pour discuter de ce qui s’est ensuite avéré être la montée en puissance de la guerre en Ukraine.

En essayant de défendre la domination de Kyiv sur les territoires à l’est alors que la Russie rassemblait ses forces le long de la frontière, le plus grand diplomate britannique a commis une erreur géographique embarrassante.

Mme Truss a demandé à la Russie de retirer ses troupes, car les puissances occidentales craignaient alors que Moscou se prépare à entrer en Ukraine par les régions orientales de Donetsk et Louhansk, qui avaient été revendiquées des années auparavant par des séparatistes soutenus par le Kremlin.

Kommersant, un journal russe, a rapporté que M. Lavrov était convaincu que la Russie n’avait rien fait pour justifier l’inquiétude de la Grande-Bretagne, car ses troupes se trouvaient dans les régions russes de Rostov et de Voronej. Il lui a demandé : « Vous reconnaissez la souveraineté de la Russie sur les régions de Rostov et de Voronej ?

Après une brève pause, Mme Truss a répondu : « La Grande-Bretagne ne reconnaîtra jamais la souveraineté de la Russie sur ces régions.

Mme Truss a oublié où elle se trouvait lors d’un récent événement de hustings (Getty)

A l’ouest ou au nord ?

Mme Truss a essayé de jouer devant une foule dans le Derbyshire. Elle était dans le Gloucestershire.

Lors des rafles à la direction des conservateurs le 9 août à l’hippodrome de Cheltenham, elle a déclaré aux membres du parti : “Nous devons poursuivre la livraison des petits réacteurs nucléaires modulaires que nous produisons ici dans le Derbyshire.”

Elle répondait à une question sur son plan d’aide à la crise du coût de la vie, qui consiste à se détourner de l’énergie éolienne et solaire au profit de l’énergie nucléaire et des combustibles fossiles.

Marchés au porc

Dans son discours désormais notoire à la Conférence du Parti conservateur de 2014, la secrétaire à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales de l’époque avait l’air très heureuse de dire à la foule : “En décembre, je serai à Pékin pour ouvrir de nouveaux marchés du porc”.

Mme Truss a souri aux membres conservateurs qui regardaient pendant quelques secondes de torture avant qu’ils ne réalisent qu’ils devaient applaudir ce qui était présenté comme un triomphe de l’âge d’or de la Grande-Bretagne et de la Chine.

Cultivez votre propre fromage

“En ce qui concerne la nourriture et les boissons britanniques, nous ne les avons jamais aussi bien mangées”, a déclaré Mme Truss à la foule lors de la conférence de 2014.

C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps. Elle poursuit : « Actuellement, nous importons les deux tiers de nos pommes. Nous importons les neuf dixièmes de toutes nos poires. Nous importons les deux tiers de notre fromage.

Après une longue pause, elle ajouta : « Ça. Est. Une honte.”

Tu peux répéter s’il te plait?

Mme Truss a été moquée sur les réseaux sociaux en juin lorsqu’elle a prononcé “Taoiseach”, le nom irlandais de leur Premier ministre, comme “chaussette à thé”.

Elle discutait du projet britannique de passer outre unilatéralement au protocole d’Irlande du Nord. Le taoiseach irlandais Michael Martin avait qualifié le plan de « nouveau creux ».

En réponse, Mme Truss a déclaré : “J’encouragerais fortement la ‘chaussette à thé’ irlandaise à en discuter avec l’UE.”

“C’est pas cher et tu le sais”

Liz Truss a été prise sur un micro brûlant s’excusant d’avoir attaqué les médias lors de la campagne électorale des conservateurs à Darlington.

Le candidat à la direction a accusé l’animateur Tom Newton Dunn, ancien rédacteur politique de Le soleilde poser des questions « à gauche ».

“Tous les médias le font tout le temps, ça me rend folle”, a-t-elle déclaré. Plus tard, elle a refusé d’être en désaccord avec la foule lorsqu’ils ont accusé les médias de la démission de M. Johnson.

Alors qu’elle quittait la scène à la fin des hustings, Mme Truss s’est penchée sur M. Newton Dunn et a dit: “Je suis désolée d’avoir été méchante avec les médias.”

On l’a entendu répondre : « C’est pas cher et vous le savez ».

Méfiez-vous des voisins

Lors de l’avant-dernière campagne électorale à la direction des conservateurs, Mme Truss a déclaré que “le jury n’a pas encore déterminé” si le président français Emmanuel Macron était un “ami ou un ennemi”.

En réponse, M. Macron a déclaré qu’il n’était “pas bon de trop perdre ses repères”. Il a dit que si on lui demandait la même chose, il « n’hésiterait pas une seconde. La France est l’amie du peuple britannique.

Si la France et la Grande-Bretagne “ne peuvent pas dire si elles sont amies ou ennemies – et ce n’est pas un terme neutre – alors nous nous dirigeons vers de sérieux problèmes”, a-t-il ajouté.