Les 10 pires décisions de Ron Hextall en tant que directeur général des Penguins

Il n’est pas facile de choisir les 10 plus grosses erreurs commises par Ron Hextall pendant son régime des Penguins. Bien qu’il ait pris quelques décisions adéquates – échanger pour Rickard Rakell se classe en tête de liste – sa comédie d’erreurs pendant 26 mois en charge a conduit à une période dans l’histoire des Penguins qui est tout sauf amusante.

Après des semaines de réflexion approfondie, voici notre liste – avec une analyse conventionnelle et poétique – des 10 plus grandes erreurs de Hextall, qui ont toutes joué un rôle important dans le fait que les Penguins ont raté les séries éliminatoires en 2022-23.

10. Incompétence du plafond salarial

Il est difficile de le réduire. Il y a juste beaucoup de nuances ici. Mais la vérité est que les Penguins étaient tellement enthousiasmés par Ty Smith lorsqu’ils l’ont acquis, et pourtant, ils ne pouvaient même pas le presser dans la formation de la soirée d’ouverture.

— Yohé

Limiter l’espace en tant qu’actif

Qu’est-ce qui était difficile à comprendre ?

Tout GM devrait

—Rossi

McGinn était un bon joueur avec les Hurricanes, mais sa performance n’a jamais justifié un contrat de quatre ans avec les Penguins. Pendant ce temps, Gaudreau est devenu un homme oublié à Pittsburgh. Ce qu’il a fait pour les Penguins au printemps 2021 n’était pas une blague, et il est devenu un joueur très important pour le Wild. Les Penguins manquent cruellement au milieu derrière Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Gaudreau aurait aidé.

— Yohé

Le puissant McGinn –

C’est ce qu’ils pensaient vraiment

Freddie était prêt

—Rossi

Les Penguins avaient-ils vraiment besoin de Rutta ? Le côté droit de la ligne bleue était déjà profond et théoriquement une force. Quelle signature bizarre, à l’époque et maintenant.

Et rappelez-vous le manque de profondeur au centre dont j’ai parlé plus haut ? Pensez-vous que E-Rod aurait aidé dans un rôle des six derniers au cours de la dernière saison? Le manque de profondeur des points des Penguins était épouvantable cette saison, et même si Rodrigues est strié, Pittsburgh l’a très clairement manqué cette saison. Il n’était pas cher. C’était une énorme erreur.

— Yohé

E-Rod a raté le match 6

Et alors? Il pouvait encore marquer des buts

Jan deal nous a fait bâiller

—Rossi

En 2021, le président des opérations de hockey des Penguins, Brian Burke, a organisé un appel Zoom avec les futurs détenteurs d’abonnements. On lui a posé des questions sur le projet d’expansion. Il a répondu : « Nous serions fous si nous ne protégions pas Jeff Carter. Fais-moi confiance. Il est protégé.

Je ne pense pas que « fou » ait quelque chose à voir avec cette décision. Mais je peux penser à beaucoup d’autres descriptions.

Les Penguins manquent de vitesse et de ténacité dans leurs six derniers. Et offense. Tanev est précisément le genre de joueur dont ils ont cruellement besoin en ce moment. Le laisser partir était remarquablement myope.

— Yohé

Ne fais jamais de promesse

tu ne peux pas te permettre de casser

Les amis vont vous mettre en boîte

—Rossi

À l’époque, je pensais que l’échange de Matheson était une énorme erreur. Et c’était. Mais j’ai définitivement sous-estimé à quel point c’était important de perdre Marino.

Et puis, il y a eu la performance de Petry lors de sa première saison à Pittsburgh. Ce n’était pas une honte totale, mais, en un mot, ce n’était pas inspiré. Je ne suis pas sûr que Smith soit quelque chose de spécial. Poehling ressemble à un bon joueur des six derniers.

Pourtant, ces deux métiers étaient inexcusables.

— Yohé

Parfois c’est vrai :

Les meilleures offres sont celles que vous ne faites pas

Oh, pour les récupérer

—Rossi

5. Donner à Carter une prolongation de deux ans

C’était particulier à l’époque. Et puis, quand vous racontez comment le jeu de Carter s’est effondré immédiatement après la signature de cet accord, vous ne pouvez que conclure que la décision était irréfléchie et l’une des pires de l’histoire des Penguins.

Son contrat est un vrai problème. Il en va de même pour son jeu.

— Yohé

Qu’y a-t-il avec le document ?

Comptant sur Geno pour partir —

pas une bonne idée

—Rossi

4. Gardien de but

Casey DeSmith a été blessé en 2021. Tristan Jarry s’est effondré en 2021. Les deux ont été blessés en 2022. On pourrait penser qu’un ancien gardien de but serait un peu plus attentif à la position la plus importante du sport. Au lieu de cela, il est resté avec le même tandem pendant tout son mandat.

— Yohé

GM était gardien de but

N’aurait-il pas dû savoir mieux ?

La réponse est oui »

—Rossi

Lorsque les Penguins ont annoncé la nouvelle de ce contrat, j’ai appelé un officiel de l’équipe et lui ai demandé s’il s’agissait d’un contrat de 3,2 millions de dollars sur deux ans. Cela, au moins, aurait été compréhensible, sinon recommandé. On m’a dit : « Non, Josh. C’est 3,2 millions de dollars par saison. Deux ans. »

Oh.

Je n’ai toujours pas été en mesure de me faire une idée complète de cette décision, mais c’était stupéfiant, c’est le moins qu’on puisse dire.

— Yohé

Kappy était strié –

une énigme talentueuse

Bien sûr, c’est une valeur sûre !

—Rossi

Quel geste défaitiste de Hextall. Un vrai directeur général aurait trouvé un moyen de faire travailler McCann à Pittsburgh au lieu de dire: « Eh bien, nous avons des problèmes de plafond, alors nous allons simplement laisser ce très bon, très jeune joueur marcher. »

Juste embarrassant. Et pour l’amour de Dieu, si tu vas l’échanger, prends quelque chose pour lui.

McCann a été conçu pour le système de Mike Sullivan. Juste une décision exaspérante.

— Yohé

Hélas, rien gagné

Mais maintenant nous savons ce qui a été perdu

La plupart d’entre nous savaient alors

—Rossi

En parlant de mouvements d’abandon.

Granlund était catastrophique dans un chandail des Penguins, comme tout le monde savait qu’il le serait. Il a été grillé pendant des années, gagne une somme d’argent absurde et était précisément ce dont les Penguins n’avaient pas besoin. Hextall n’a même pas réussi à faire payer à Nashville une partie de son salaire. Honnêtement, je me demandais s’il avait même demandé.

Un commerce désastreux à court et à long terme.

— Yohé

Essayez comme Hexy l’a fait,

il ne pouvait pas réparer ses erreurs

D’une certaine manière, les choses ont empiré

—Rossi

(Photo de Mikael Granlund : Bruce Bennett / Getty Images)