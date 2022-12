Les 10 pays avec les vacances les moins payées – les États-Unis sont n ° 2

Les jours de congés payés sont essentiels pour favoriser un sain équilibre entre vie professionnelle et vie privée chez les professionnels. Mais selon un nouveau rapport de Resume.io, une plateforme de ressources professionnelles, les travailleurs américains n’en ont pas assez.

La rapportqui a examiné les données sur les lois régissant les congés payés annuels légaux et les jours fériés payés dans 197 pays, a constaté que les États-Unis sont le deuxième pire pays pour les jours de congés payés.

“Le manque de jours de congés payés aux États-Unis a un impact négatif sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée à bien des égards”, a déclaré Lotte van Rijswijk, responsable de l’équipe de contenu de Resume.io, à CNBC Make It. L’Américain moyen reçoit dix jours de vacances par an après un an de service, qui sont tous des jours fériés comme le jour des présidents, Thanksgiving et Noël.

Selon le Bureau des statistiques du travaill’accès aux congés payés peut varier en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment le secteur d’activité, l’emploi à temps plein par rapport à l’emploi à temps partiel et le statut syndiqué ou non syndiqué.

« Des études montrent que 50% des travailleurs américains ne prennent pas de vacances. Ce manque de temps d’arrêt pourrait conduire à l’épuisement professionnel et au stress – et dans les cas plus graves à la dépression et aux problèmes de santé mentale “, déclare van Rijswijk.” Selon l’American Psychological Association, 27% des adultes américains disent qu’ils sont tellement stressés qu’ils ne peuvent pas fonctionner.”

D’après le rapport, voici les 10 pays avec le moins de jours de congés payés :

1. Micronésie

Continent : Océanie

Nombre total de jours de congés payés : 9

2. États-Unis d’Amérique

Continent : Amérique du Nord

Nombre total de jours de congés payés : 10

3. Nauru

Continent : Océanie

Nombre total de jours de congés payés : 10

4. Palaos

Continent : Océanie

Nombre total de jours de congés payés : 12

5. Kiribati

Continent : Océanie

Nombre total de jours de congés payés : 13

6. Mexique

Continent : Amérique du Nord

Nombre total de jours de congés payés : 14

7. Chine

Continent : Asie

Nombre total de jours de congés payés : 16

8. Liban

Continent : Asie

Nombre total de jours de congés payés : 17

9. Philippines

Continent : Asie

Nombre total de jours de congés payés : 17

10. Nigéria

Continent : Afrique

Nombre total de jours de congés payés : 17

Selon van Rijswijk, les États-Unis sont également à la traîne dans le domaine des congés payés. Bien que la plupart des pays aient une norme de 4 semaines de congés payés, les États-Unis sont le seul “pays développé sans congés payés légaux”.

Et étant donné les inquiétudes croissantes d’un ralentissement économique en 2023, les mères, les pères et les soignants qui travaillent ne devraient pas s’attendre à des changements favorables aux congés payés de si tôt – cependant, van Rijswijk dit que “les employeurs qui apprécient le bien-être des employés ne réduiront pas ce type de bénéfice.”

“Notre prédiction est que certaines entreprises pourraient envisager de ramener les congés payés (parentaux et vacances) au minimum autorisé par la loi. Cependant, les entreprises ayant une vision à plus long terme ne le feront probablement pas”, explique-t-elle.

“C’est parce que lorsque les entreprises réduisent les congés payés, tous les employeurs peuvent affirmer qu’ils gagnent du temps, et le temps peut être de l’argent – mais cela ne vaudra pas grand-chose si la main-d’œuvre est surmenée, stressée, démotivée et improductive.”

Pour les employés qui se disputent plus de jours de congés payés ou de congés payés, van Rijswijk recommande de défendre vos intérêts en exprimant vos besoins avec leadership.

« Les gens peuvent défendre leurs intérêts et défendre leurs besoins en négociant le nombre de jours de congés payés avec leur employeur », dit-elle. “Le moment le plus accessible pour le faire est au stade de l’acceptation de l’offre d’emploi d’un employeur – mais les employeurs compatissants devraient être ouverts à avoir cette conversation avec le personnel qui estime avoir besoin de plus de congés payés (surtout lorsque les circonstances changent, comme la santé personnelle et la taille de la famille, etc.), peu importe depuis combien de temps ils y travaillent. »

“Une autre façon dont les pays avec les jours de vacances les moins payés peuvent pousser au changement est de faire pression sur les groupes et les représentants gouvernementaux. Plus les employés font de bruit au sujet de leurs droits, plus la question sera couverte et diffusée. Au fil du temps, cela pourrait aider les décideurs à prendre préoccupations sérieuses et incitent à modifier la législation et la politique en matière d’avantages sociaux sur le lieu de travail. »

Vérifier:

Faire 4 choses peut vous aider à rebondir après une mise à pied : « Passez en mode préparation et planification »

Ce vétéran a appris ces 5 conseils de leadership dans la marine – ils travaillent également dans les entreprises américaines

Les 10 erreurs que vous pourriez commettre lors d’une fête de bureau et qui sont les plus susceptibles de vous faire virer

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire