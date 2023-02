Les 10 observations de Yohe : Kris Letang bat l’Avalanche avec un spectaculaire vainqueur en prolongation

PITTSBURGH – En deux périodes, cela n’a jamais semblé être une victoire. Cela ressemblait aux champions en titre jouant contre une équipe du passé.

Cette équipe du passé, cependant, a apparemment encore un cœur de championnat dans son ADN.

Les Penguins ont montré un combat sérieux un soir où ils ont semblé surpassés physiquement pendant de longues périodes. Bryan Rust, maître du gros but dans le passé et le présent, a égalé le match en fin de temps réglementaire et Kris Letang a marqué un but gagnant spectaculaire pour donner aux Penguins une victoire inattendue mais très nécessaire de 2-1 en prolongation contre l’Avalanche mardi à PPG. Arène des peintures.

Ces deux points aident les Penguins à s’accrocher à leur position dans la dernière place de joker dans la Conférence de l’Est. Ils sont à égalité avec les Islanders à 59 points chacun, bien que les Penguins aient quatre matchs en main contre New York.

Le Colorado a été totalement dominant au cours des deux premières périodes, mais une performance spectaculaire de Casey DeSmith a gardé les Penguins à distance de frappe. DeSmith a stoppé 41 des 42 tirs lors de sa plus belle performance de la saison. DeSmith et les Penguins ont été à leur meilleur en prolongation, tuant magnifiquement un avantage numérique à quatre contre trois avec Evgeni Malkin dans la surface de réparation.

“Casey était irréel”, a déclaré Jason Zucker.

Puis, en troisième période, les Penguins se sont enfin affirmés.

“Dans cette troisième période, je pensais que nous étions vraiment sur nos gardes, face à eux”, a déclaré Rust. “Et joué comme nous voulons jouer.”

En effet, les Penguins ont pris vie en troisième période. Dans les six dernières minutes de temps réglementaire et en prolongation, les Penguins ont battu Colorado 14-2 au tir.

“Nous n’étions pas satisfaits de nos deux premières périodes”, a déclaré Zucker. « Mais nous nous sommes améliorés au fur et à mesure que le match avançait. En troisième période, nous avons été bons. Nous nous accrochions davantage aux rondelles. Dans les deux premières périodes, nous ne faisions que jeter des rondelles. Cela a conduit à une grande partie de leur possession.

Nathan MacKinnon était le meilleur joueur sur la glace et a marqué le seul but du Colorado.

Une de leurs autres superstars, Cale Maker, a brièvement quitté le match en troisième période après avoir encaissé un tir à la tête de Jeff Carter. Makar n’était pas content après le match.

“Assez aveugle”, a déclaré Maker. “L’arbitre a dit qu’ils se sont apparemment croisés, mais je ne sais pas comment c’est possible. Il descendait la glace.

La prochaine étape pour les Penguins est leur swing californien, à partir de vendredi soir à Anaheim.

10 observations d’après-match

Je donne une note élevée aux Penguins pour avoir gagné ce match.

Cependant, je dois dire que pendant toutes mes années à couvrir les Penguins – remontant à 2009 – je ne les ai jamais vus plus surpassés en termes de vitesse et de talent physique.

Bien sûr, ils ont gagné le match. Plus sur cela plus tard. Mais j’ai été époustouflé par ce que l’Avalanche a fait aux Penguins dans les 40 premières minutes. Ils ont patiné des cercles autour d’eux. Ils ont fait passer les Penguins pour une équipe de second ordre.

C’était le premier match depuis la pause des étoiles, alors bien sûr, peut-être que les Penguins étaient un peu rouillés. Mais quand même, j’ai trouvé assez troublant de voir comment l’Avalanche jouait avec les Penguins. C’était quelque chose à voir. Lorsque MacKinnon était sur la glace au cours des deux premières périodes, l’Avalanche a cloué les Penguins dans leur propre territoire avec une aisance totale.

Je n’ai jamais vu les Penguins paraître aussi lents.

Cela dit, ce que les Penguins ont fait en troisième période est impressionnant. Ils ont montré du cran. Beaucoup de courage.

Ils ont également fait quelques dégâts contre le Colorado dans les zones sales. Ils ont compris qu’ils n’allaient pas battre le Colorado dans une compétition de patinage de vitesse. Il n’a pas fallu être un génie du hockey pour arriver à cette conclusion.

Les Penguins ont alors adopté une approche simple. Ils ont commencé à lancer des rondelles sur le filet, à creuser des rondelles et à se mettre au travail devant le gardien du Colorado Pavel Francouz.

C’était un plan réussi, c’est le moins qu’on puisse dire.

Ces deux premières périodes ont été loin d’être jolies, mais les Penguins l’ont emporté au Colorado dans la foulée. Le match a en fait tourné plus tard en deuxième période lorsque Sidney Crosby a reçu une pénalité pour trébucher. Il était furieux de l’appel. Lorsqu’il est revenu sur la glace après que la pénalité a été tuée, Crosby et sa ligne ont eu un changement dominant. Et à ce moment-là, le jeu a semblé tourner.

Donnons du crédit à DeSmith.

Ce n’a pas été une excellente saison pour le gardien remplaçant. Il est humain. DeSmith est certainement conscient que la base de fans n’a pas été ravie de son travail, que l’organisation n’a pas été ravie de son travail et que les Penguins ont été largement infructueux lorsqu’il a commencé.

Sur le papier, cela ressemblait à un décalage. Pire encore, les Penguins ont été complètement dominés au cours des deux premières périodes, MacKinnon ayant apparemment une belle apparence à chaque quart de travail. MacKinnon a réussi huit tirs au but et 19 tentatives de tir stupéfiantes.

DeSmith se tenait sur la tête.

Reste à savoir quand Tristan Jarry reviendra dans la formation. Il patine mais ne semble pas tout à fait prêt à revenir dans l’alignement. DeSmith pourrait faire l’essentiel du travail en Californie.

Il a beaucoup à prouver, mais c’était un bon début.

Je n’ai pas aimé le coup de Carter sur Makar. Du tout.

J’ai vu des hits plus agressifs, mais celui-ci était sournoisement sale. Carter est intelligent. Il est au courant. Il a besoin de savoir que la tête de Makar est là et il n’a fait aucun effort pour l’éviter. Makar avait parfaitement le droit d’être contrarié.

Je dirai ceci : Carter n’est pas un sale joueur. En fait, bien qu’il soit dans la LNH depuis près de deux décennies, Carter n’a littéralement jamais reçu de discipline de la part de la LNH.

Cela ne me surprendrait pas s’il avait des nouvelles de la ligue à ce sujet. Ce n’est pas beau quand l’un des meilleurs joueurs de la LNH encaisse un tel coup sûr. Personne n’a aimé quand David Steckel a épaulé Crosby à la tête lors de la Classique d’hiver 2011. Ce coup n’était pas si mauvais, mais il me l’a rappelé.

Ne pas empiler sur Carter, mais il était probablement le pire joueur des Penguins mardi.

Contre une équipe qui peut patiner comme le Colorado, Carter est un problème. Il ne peut tout simplement pas suivre. C’était très évident sur le but de MacKinnon, qui est survenu pendant un jeu à quatre contre quatre. Crosby et Malkin venaient d’être sur la glace pendant plus d’une minute en supériorité numérique, alors ils n’étaient pas disponibles pour le quart de travail suivant.

Mike Sullivan aurait dû accompagner Teddy Blueger pendant ce quart de travail. Il a une meilleure chance de suivre MacKinnon que Carter.

MacKinnon a allumé les jets et Carter n’a même pas essayé de l’attraper.

Oui, MacKinnon a été outrageusement bon toute la soirée. Mais les Penguins ont été mis en place pour échouer lors de ce quart de travail, et ils l’ont fait.

Je pensais que Letang était exceptionnel mardi.

En fait, je pense qu’il a été très bon depuis son retour dans l’alignement après son accident vasculaire cérébral le 10 décembre. Il a neuf points en 11 matchs depuis son retour et, bien sûr, il a traversé beaucoup de choses depuis, souffrant d’une blessure au bas du corps. et faire face à la mort de son père.

C’est la version de Letang dont les Pingouins ont besoin pour aller de l’avant. Il les rend meilleurs à tous points de vue et leur donne une chance de se battre en prolongation en raison de sa merveilleuse capacité de patinage.

Il a réussi cinq tirs au but et était plutôt solide défensivement. Je pense que son jeu évolue dans le bon sens.

Il a réussi 10 tirs au but et beaucoup d’entre eux étaient de qualité. J’imagine que les buts vont commencer à venir avec Guentzel. Lorsque de grands joueurs obtiennent autant de regards, les buts finissent par arriver. C’est un grand joueur qui a une saison assez moyenne.

Mais 10 tirs au but, c’est assez impressionnant étant donné la rareté des Penguins à avoir la rondelle au cours des deux premières périodes.

Le Colorado est tellement amusant à regarder.

Je m’attends à ce que les Avs ajouteront un attaquant significatif avant la date limite des échanges et, s’ils le font, je pense toujours qu’ils sont l’équipe à battre. Ils commencent à retrouver la santé. Ils ont toujours la rondelle. Et cette incroyable capacité de patinage du Colorado épuisera les équipes au cours d’une série de sept matchs.

Ne dormez pas sur l’Avs.

Malkin a été formidable en troisième période. Il a été silencieux dans les deux premières périodes mais est passé en mode bête dans la troisième.

Ce n’était pas une performance parfaite pour les vedettes des Penguins. Crosby, Guentzel et Malkin ont tous écopé de pénalités de zone offensive. Pas bon. Mais j’ai adoré le jeu de Malkin tard dans le règlement.

Je n’ai pas écrit depuis quelques jours parce que j’étais absent ce week-end.

Permettez-moi donc de clore cet article en vous disant que tout ce qui concernait le week-end du match des étoiles de la LNH était embarrassant et que l’événement devait absolument être aboli. Totalement gênant.

