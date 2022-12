Les 10 nouvelles fonctionnalités de Telegram sont les meilleures depuis un moment

Telegram a publié une grande mise à jour aujourd’hui pour célébrer la fin de 2022, remplie de nouvelles fonctionnalités, y compris un moyen d’ajouter des couvertures de spoiler, de contrôler encore plus de paramètres de stockage, de nouveaux outils de dessin et de texte, des photos de profil personnalisables pour les contacts, et plus encore.

La grande mise à jour est déjà en ligne en tant que v9.3.0, ce qui est l’une des choses que nous aimons chez Telegram. Lorsqu’ils annoncent une mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, ils la donnent tout de suite à tout le monde, contrairement au créateur de cette plate-forme Android, qui déploie lentement des fonctionnalités pendant des mois et s’attend à ce que le monde les découvre en fouillant dans un fichier APK. Nous t’aimons, Télégramme.

D’accord, donc nouvelles fonctionnalités de Telegram – il y en a de bonnes ici.

Médias cachés est un nouveau paramètre qui vous permet de choisir une option “masquer avec spoiler” lors de l’envoi d’une vidéo ou d’une photo à un chat. Cela ajoutera une couche chatoyante qui brouille le contenu en dessous pour, espérons-le, ne pas gâcher le contenu.

Pour les contrôles de stockage, Telegram a ajouté des paramètres de suppression automatique distincts pour les médias mis en cache des discussions privées, des groupes et des chaînes, avec des exceptions spéciales pour des discussions spécifiques. Il existe également un nouveau graphique à secteurs pour aider à visualiser le stockage qu’il occupe, avec des onglets dédiés pour les médias, les fichiers et la musique. Et pour ceux qui ne s’en sont pas rendu compte, Telegram dispose depuis longtemps de paramètres de suppression automatique et d’autres contrôles de stockage.

Vous pouvez trouver des commandes de stockage dans Paramètres> Données et stockage> Utilisation du stockage.

Au rayon dessin, Telegram a ajouté le lissage automatique de vos lignes, un nouvel outil de flou, une pipette pour la sélection des couleurs et “5 façons de choisir les couleurs avec une grande précision”. Pour le texte sur les images, vous pouvez désormais modifier la taille, la police et l’arrière-plan, et tout le monde (pas seulement les utilisateurs Premium) peut ajouter des emoji animés personnalisés.

Vous n’aimez pas la photo de profil d’un ami ? Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour les photos de profil des contacts dans cette nouvelle mise à jour. Vous seul le verrez, alors amusez-vous avec. Bizarrement, vous pouvez suggérer à cet utilisateur l’image que vous avez choisie et il peut ensuite la définir.

Les photos de profil public peuvent désormais également être personnalisées, donc si vous souhaitez que personne ne voie votre photo, vous pouvez définir que ce soit le cas. Vous pouvez également personnaliser une image pour vos contacts et une autre photo pour le public.

Autres fonctionnalités de Telegram 9.3 :

Exécutez de grands groupes Telegram et souhaitez masquer les membres ? Vous pouvez le faire maintenant. Si votre groupe compte plus de 100 personnes, l’administrateur peut masquer la liste des membres.

Les utilisateurs d'Android obtiennent de nouvelles animations de progression en sautant dans les conversations.

en sautant dans les conversations. Il y a 10 nouveaux packs d’emoji animés jouer avec.

jouer avec. Les sujets sont désormais disponibles pour toutes les tailles de groupe.

Lien Google Play: Télégramme

// Télégramme