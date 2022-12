Les 10 moments politiques les plus bizarres de 2022

Ça a été des montagnes russes pendant 12 mois pour la Grande-Bretagne et le monde.

De la guerre en Ukraine à la Coupe du monde, en passant par une récession imminente et la mort de la reine, les événements qui ont changé la vie se sont succédés.

Ça a été une année folle à Westminster

Mais certains des drames et des troubles les plus intenses se sont produits à Westminster, où des gaffes emblématiques et des accrocs embarrassants sont devenus un événement presque quotidien.

En 2022, les Britanniques étaient dirigés par trois premiers ministres, ont voté lors d’une poignée d’élections partielles et ont vu l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock abandonner ses électeurs pour rechercher la renommée de la télé-réalité.

La politique n’est jamais une navigation facile, mais il est juste de dire que cette année a été l’une des plus cahoteuses et franchement des plus folles de l’histoire récente.

Voici 10 des moments les plus fous qui ont eu lieu.

30 avril – L’ex-député Neil Parish dit qu’il a accidentellement regardé du porno aux Communes parce qu’il essayait de chercher des tracteurs

Neil Parish a démissionné de son poste de député après avoir été surpris en train de regarder du porno dans la chambre des Communes Crédit : Getty

En avril, les mâchoires à travers la Grande-Bretagne ont collectivement chuté lorsqu’un groupe de femmes députées conservatrices a avoué avoir vu un collègue masculin regarder de la pornographie aux Communes.

Pendant des jours, les journalistes et les membres du public se sont précipités pour découvrir qui était le « député du porno » ?

Finalement, son identité a été révélée par The Telegraph en tant que président du comité de l’environnement et fermier passionné Neil Parish.

Peu de temps après, M. Parish a annoncé qu’il se retirerait de son siège à Tiverton et Honiton, ouvrant la voie à un nouveau député Lib Dem.

L’épisode entier était fou – mais dans l’ensemble, c’est la justification de M. Parish pour regarder du porno qui a causé le plus de halètements.

L’homme de la campagne a affirmé qu’il était en fait tombé sur du porno en essayant de rechercher des tracteurs Dominator en ligne.

Papa de deux enfants, M. Parish a déclaré: «La situation était, assez curieusement, c’était des tracteurs que je regardais, alors je suis entré dans un autre site Web avec une sorte de nom très similaire et je l’ai regardé un peu, ce que je devrais ‘pas fait.

«Mon crime – mon plus grand crime – est qu’à une autre occasion, je suis allé une deuxième fois – et c’était délibéré. C’était assis en attendant de voter.

1er juillet – Le whip en chef adjoint conservateur Chris Pincher démissionne après avoir prétendument tâtonné deux hommes “parce qu’il avait trop bu”

Chris Pincher a démissionné de son poste de whip en chef adjoint le 1er juillet

Le whip en chef adjoint conservateur Chris Pincher a démissionné de manière sensationnelle le 1er juillet après avoir prétendument tripoté deux hommes en état d’ébriété.

Dans une lettre de démission explosive, révélée exclusivement par The Sun, Pincher a admis qu’il s’était “embarrassé moi-même et d’autres personnes” après une séance d’alcool.

Plusieurs députés conservateurs se sont plaints au bureau des whips de son comportement.

Shamed Pincher a commencé sa lettre de démission à Boris Johnson en admettant: “La nuit dernière, j’ai beaucoup trop bu.”

Pincher a déclaré au Premier ministre: «Je me suis embarrassé ainsi que d’autres personnes, ce qui est la dernière chose que je veux faire et pour cela, je m’excuse auprès de vous et des personnes concernées.

“Je pense que la bonne chose à faire dans les circonstances est que je démissionne de mon poste de whip en chef adjoint.”

6 juillet – Boris dit aux députés de haut rang lors d’une audience en commission qu’il ne démissionnera pas de son poste de Premier ministre pendant que son gouvernement s’effondre autour de lui

Boris Johnson vu témoigner devant le Comité de liaison des Communes alors que son gouvernement s’effondrait Crédit : AFP

L’avant-dernier jour de son mandat de premier ministre, un provocant Boris Johnson s’est assis à la Chambre des communes pour être grillé par des députés de haut rang du comité de liaison.

Comme dans un rêve fiévreux, le Premier ministre a répondu aux questions sur l’Ukraine, l’économie et ses projets pour l’avenir de la Grande-Bretagne comme si tout dans sa vie était tout à fait normal.

Mais à l’extérieur de la salle de comité, à quelques mètres de là, des membres de son cabinet discutaient de la manière de le forcer à quitter le n ° 10.

Bien que des dizaines de ministres aient démissionné du gouvernement BoJo un jour plus tôt, le Premier ministre a refusé d’admettre que sa carrière était en crise.

Il a affirmé qu’il serait dans le n ° 10 pour les années à venir, même s’il était parfaitement évident que le jeu était terminé.

Un jour plus tard, Boris a démissionné de son poste de chef conservateur, ouvrant la voie à Liz Truss pour prendre la relève en tant que Premier ministre.

11 juillet – Rehman Chishti, député d’arrière-ban peu connu, rejoint la course à la direction des conservateurs

Rehman Chishti a brièvement jeté son chapeau sur le ring pour être le chef conservateur

Début juillet, la première et la plus folle des deux courses à la direction des conservateurs a débuté cette année.

De grands noms attendus ont jeté leur chapeau sur le ring, notamment Rishi Sunak, Nadhim Zahawi et Sajid Javid.

Mais en portant le terme de candidat à la wild card à un tout autre niveau, le député d’arrière-ban inconnu Rehman Chishti a décidé d’essayer également.

Le député de Gillingham et Rainham a lancé sa campagne avec une vidéo bizarre filmée sur un iPhone et publiée sur Facebook.

Dans un champ de campagne, M. Chishthi a déclaré : “Pour moi, il s’agit de conservatisme ambitieux, il s’agit d’idées nouvelles, puis il s’agit d’avoir une nouvelle équipe.”

Le rêve de l’arrière-ban d’être Premier ministre a été anéanti en une seule journée après qu’il n’a pas réussi à convaincre un seul député de soutenir sa campagne à la direction.

M. Chishti a admis : “Ma campagne était une campagne ascendante avec très peu de ressources.”

14 octobre – Kwasi Kwarteng, humilié, apprend qu’il a été limogé de son poste de chancelier sur Twitter

Kwasi Kwarteng affiche un visage courageux devant sa maison du sud de Londres deux jours seulement après avoir été limogé en tant que chancelier 1 crédit

Kwasi Kwarteng volait à 36 000 pieds au-dessus de l’Atlantique lorsque le couperet est tombé sur son court passage en n°11.

Douze jours seulement après le demi-tour de 45p, l’ex-chancelier est rentré tôt à Westminster après des entretiens de haut niveau avec les ministres des Finances à Washington DC.

Mais au moment où il a atteint le tarmac britannique, Liz Truss avait décidé de le renvoyer brutalement après seulement 38 jours, faisant de lui le deuxième chancelier le plus court de l’histoire.

Le licenciement est survenu au milieu des retombées du désastreux mini-budget.

Mme Truss avait désespérément besoin d’un grand nom pour faire face à la flambée des taux hypothécaires et à la chute de la livre.

Lors du trajet en voiture de Heathrow à Downing Street, M. Kwarteng a appris que cet homme, c’était lui.

17 octobre – Penny Mordaunt précise au monde que Liz Truss ne se cache pas sous un bureau

Alors que le chaos et l’agitation dans le parti conservateur atteignaient leur apogée, Penny Mordaunt a cherché à assurer au pays que Liz Truss ne se cachait pas sous un bureau. Crédit : Alamy

À la mi-octobre, alors que les troubles post-mini-budgétaires dans le parti conservateur atteignaient leur point d’ébullition, Penny Mordaunt a remplacé Liz Truss à la boîte de répartition lors d’une question urgente.

Là, le chef des Communes a cherché à rassurer le pays, tout allait bien et Mme Truss n’avait pas peur des Communes en précisant: “Le Premier ministre n’est pas sous un bureau.”

Lorsque Mme Truss est apparue sur les bancs verts plus tard dans la journée, assise silencieusement à côté du chancelier alors qu’il déchirait son mini-budget tout en condamnant «Trussonomics» à une tombe précoce.

18 octobre – Suella Braverman blâme les ennuyeuses manifestations Just Stop Oil sur les mangeurs de tofu

Suella Braverman a imputé les manifestations de Just Stop Oil aux “wokerati mangeurs de tofu” Crédit : Alamy

Suella Braverman a risqué une nouvelle guerre avec les végétariens en octobre en blâmant les éco-manifestations perturbatrices sur les personnes qui mangent du tofu.

Lors d’un débat à la Chambre des communes sur le projet de loi sur l’ordre public du gouvernement, Mme Braverman a dénoncé ceux qui, selon elle, tentaient d’empêcher la police d’enfermer des militants perturbateurs.

Le ministre de l’Intérieur a fustigé: “Oui, j’ai peur, c’est le Parti travailliste, c’est les Lib Dems, c’est la coalition du chaos, c’est le wokerati qui lit le Guardian et mange du tofu, oserais-je dire, la coalition anti-croissance qui nous devons remercier pour les perturbations que nous constatons sur nos routes aujourd’hui.”

19 octobre – Chaos conservateur lors du vote sur la fracturation alors que la whip en chef Wendy Morton démissionne – mais ne le fait pas

Une photo prise par le député travailliste Chris Bryant montrerait des députés harcelés dans le hall de la division

La veille de sa démission, une mutinerie à la Chambre des communes a contraint Liz Truss à un autre demi-tour humiliant après avoir tenté de faire reculer ses députés.

La discipline s’est effondrée dans les rangs conservateurs car des allégations ont été faites selon lesquelles un député aurait été physiquement malmené pour voter.

Une photo montrait des députés hésitants prétendument harcelés par des membres du gouvernement, après avoir été informés plus tôt que le vote était un vote de “confiance” – ce qui signifie que le gouvernement pourrait tomber s’il perdait.

Mme Truss a regardé le visage cendré et est restée bouche bée alors que le chaos régnait.

Quelques minutes avant le vote des députés, le ministre du Climat, Graham Stuart, a indiqué qu’il y avait eu une forte baisse et qu’il ne s’agissait pas d’un vote de confiance.

Mais moins d’une heure plus tard, No10 a déclaré que ce n’était pas le cas.

Il y avait confusion quant à savoir si le whip en chef Wendy Morton et son adjoint Craig Whittaker avaient quitté leurs fonctions au milieu de la confusion des votes.

M. Whittaker est sorti du hall de vote et aurait été entendu dire: “Je suis furieux et je n’en ai plus rien à foutre.”

Downing Street a confirmé plus tard que Mme Morton et M. Whittaker étaient restés en poste.

20 octobre – Liz Truss démissionne de son poste de PM après 44 jours au pouvoir

Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre en octobre après seulement six semaines au poste le plus élevé Crédit : PA

L’un des moments les plus fous de 2022 a été la démission dramatique de Liz Truss, qui n’a duré que 44 jours au pouvoir.

Le leader assiégé a prononcé un discours solennel à l’extérieur de Downing Street confirmant la tournure étonnante des événements.

Les six semaines de mandat de Mme Truss ont fait d’elle le premier ministre britannique le plus court que le Royaume-Uni ait jamais eu.

Sa chute a commencé quelques jours seulement après son entrée en fonction, lorsque le désastreux mini-budget a été annoncé.

Le feu de joie fiscal de 45 milliards de livres sterling a fait grimper les hypothèques et la livre s’effondrer.

Cela a provoqué un tollé parmi les députés conservateurs qui se sont demandé pourquoi le Premier ministre de l’époque réduisait les impôts des riches alors que les Britanniques endurcis souffraient d’une crise du coût de la vie paralysante.

11 novembre – Matt Hancock grignote le pénis d’un chameau et le vagin d’un mouton sur I’m A Celeb

Matt Hancock prend une bouchée de pénis de chameau à la télévision nationale 1 crédit

Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, en novembre, Matt Hancock a repoussé la nation en mangeant le pénis d’un chameau et le vagin d’un mouton à la télévision nationale.

Plus tôt dans le mois, The Sun a révélé en exclusivité que M. Hancock abandonnerait ses électeurs pour participer à I’m A Celeb.

Le député, qui a annoncé qu’il se retirerait de son siège de West Suffolk lors des prochaines élections, a fini par arriver troisième après avoir tout donné lors de chaque sombre procès de Bush Tucker.

Mais son enthousiasme n’a pas été bien accueilli par les militants des droits des animaux.

Claquant la décision, Kate Rae de la Wild Camel Protection Foundation a déclaré au Sun : « Pourquoi quelqu’un voudrait-il manger le pénis d’un animal ?

« Je pense que des choses comme celle-ci encourageront les gens à penser que ces animaux peuvent être tués et mangés.

“Et vous vous attendriez à ce que des députés comme M. Hancock donnent l’exemple – mais c’est odieux et tout simplement étrange.”