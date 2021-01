La fenêtre de transfert de janvier devrait être calme pour la plupart des grandes équipes de Premier League cette année, mais l’histoire nous dit qu’elles pourraient bien nous surprendre tous avec un ou deux mouvements d’argent.

Manchester United a dépensé beaucoup l’année dernière pour faire venir Bruno Fernandes, le meneur de jeu portugais arrivant pour 46,6 millions de livres sterling.

Arsenal a également l’habitude de dépenser énormément en janvier, après avoir fait venir Pierre-Emerick Aubameyang et Andrei Arshavin ces dernières années.

Il y a cependant quelques noms de surprise dans la liste, et les équipes doivent être rassurées sur le fait que les statistiques suggèrent qu’elles n’ont pas toujours besoin de dépenser beaucoup.

Selon une liste de BettingOdds.com, via The Sun, Fernandes est la signature de janvier la plus réussie de l’histoire de la Premier League.

L’attaquant a marqué huit buts et fourni sept passes lors de ses 14 premiers matchs au club.

Il a aidé United à améliorer sa position en championnat de deux places, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer terminant à la troisième place après le redémarrage du projet.

Son impact sur la saison de United l’a vu devancer Daniel Sturridge, qui a marqué dix fois et fourni cinq passes décisives lors de sa première demi-saison au club.