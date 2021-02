Faire un occidental au 21ème siècle est une affaire délicate: c’est un genre noué avec des stéréotypes et des hypothèses restants, et tenir compte du véritable héritage de cette époque, en particulier en ce qui concerne le génocide des Amérindiens, est un travail plus important que la plupart des cinéastes sont prêts à accepter. Cet effort de 2017 de l’écrivain et réalisateur Scott Cooper («Crazy Heart»), d’autre part, traite de ces problèmes de front, en se concentrant sur un officier de cavalerie (Christian Bale) qui doit mettre de côté son sectarisme lorsqu’il est obligé d’escorter un chef Cheyenne mourant (Wes Studi) de retour dans sa maison du Montana. Cooper refuse de romancer l’époque ou de pédaler doucement sa brutalité. C’est un film brutal et difficile, mais gratifiant.

Adam McKay a commencé sa carrière cinématographique en réalisant des comédies Will Ferrell très amusantes et plaisantes à la foule comme «Anchorman» et «Talladega Nights»; ces jours-ci, il est connu comme l’écrivain oscarisé et le réalisateur des études sociopolitiques de pointe «The Big Short» et «Vice». Cette comédie de 2010 était la charnière improbable entre ces mondes. À sa surface, « The Other Guys » est un envoi de films de copains de flics, avec Ferrell et Mark Wahlberg en tant que détectives de la police de New York. Mais McKay utilise ces éléments parodiques comme couverture, introduisant en contrebande un acte d’accusation pointu des manigances qui ont conduit à l’effondrement financier, aboutissant à une séquence de crédit de fin informative qui joue maintenant comme un prologue à «The Big Short».

‘Bates Motel’: Seasons 1-5 (19 février)

Quand A&E a fait ses débuts avec cette série préquelle «Psycho» en 2013, cela ressemblait à une situation de battement de cheval mort (d’autant plus que la franchise avait déjà produit trois suites, un téléfilm et un remake). Mais la série a rapidement pris son envol, complétant son exploration originale de la riche dynamique psychologique entre un jeune Norman Bates (Freddie Highmore) et sa mère, Norma (Vera Farmiga), avec de longues histoires sur leur histoire familiale et la ville qui les entoure. . En fin de compte, cependant, le spectacle fonctionne grâce à Highmore et Farmiga, qui transforment deux des personnages les plus emblématiques du cinéma en personnes vivantes, respirantes et compliquées.

‘Basic Instinct’ (28 février)

Le succès commercial incontrôlable de ce mystère de 1992 déclencherait un cycle d’années de thrillers érotiques – des portraits torrides et provocants de femmes meurtrières attirantes et des hommes imprudents qui doivent les avoir. Mais peu ont été réunis avec le genre de style élégant et de sueur créé par la combinaison combustible du réalisateur Paul Verhoeven et de l’écrivain Joe Eszterhas. Ses éléments les plus controversés n’ont pas bien vieilli, mais il reste une étude de cas sur les compétences spécifiques requises pour fabriquer de véritables déchets. Cela a également fait de Sharon Stone une star, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi; son travail ici est une combinaison accélératrice de femme noire fatale, de blonde glaciale Hitchcock et de sexualité sans faille de l’ère MTV.

‘Easy A’ (28 février)

Another Stone – Emma – est également devenue une star, 18 ans plus tard, grâce à son travail de «bad girl» sur grand écran, même si dans ce cas, tout est un acte. Le riff intelligent du réalisateur Will Gluck sur «The Scarlet Letter» présente Stone comme la splendide nommée Olive Penderghast, dont la promiscuité entièrement fictive la transforme en une cause célèbre du lycée. Le scénario de Bert V.Royal pose des questions bien pointues sur les rôles de genre et l’identité tout en offrant des rôles juteux à une distribution de soutien stellaire (y compris Lisa Kudrow, Thomas Haden Church, Malcolm McDowell et le meilleur de tous, Patricia Clarkson et Stanley Tucci en tant que parents d’Olive). Mais l’attraction principale reste Stone, qui met à travers l’intelligence, l’esprit, la conscience de soi et le doute de soi du personnage avec charme et émotion.

« Le cadeau » (28 février)

L’acteur Joel Edgerton («Loving») a fait ses débuts en tant que scénariste et réalisateur avec ce thriller psychologique de 2015 morose et énervant. Il joue également le rôle de Gordo Moseley, qui essaie un peu trop de s’imprégner de la vie d’un ancien camarade de classe du secondaire (Jason Bateman) et de sa femme (Rebecca Hall). Le scénario net d’Edgerton dramatise habilement la délicatesse avec laquelle les normes sociales et les «bonnes manières» peuvent cacher nos secrets les plus profonds, et il persuade un tour dérangeant de Bateman, donnant un indice pré- «Ozark» de l’obscurité qui se cache sous son personnage établi de joyeux détachement ironique.