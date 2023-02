Les 10 meilleurs secrets de fitness de Jackie Shroff inspirés par son fils Tiger Shroff pour rester en forme à 66 ans

Ponniyin Selvan-I a été un méga succès l’année dernière dans les salles au milieu du faible taux de réussite des films au box-office. Le magnum opus PS 1 de Mani Ratnam a reçu des critiques positives du public et des critiques. Quelques mois après la sortie, les fabricants ont maintenant annoncé le deuxième opus. PS 2 a été tourné en même temps que son premier chapitre mais sortira cette année. En annonçant la deuxième partie, les réalisateurs ont également révélé la date de sortie du film très attendu.

Mardi, les fabricants de PS, Lyca Productions et Madras Talkies ont dévoilé Ponniyin Selvan 2. Ils ont partagé une affiche sur les réseaux sociaux annonçant leur association avec Imax et ont révélé la date de sortie. Un film basé sur un roman de Kalki peut être vécu dans la grandeur d’Imax le 28 avril. Oui, PS 2 sera projeté dans les salles Imax et sortira le 28 avril.

Mani Ratnam est de retour avec un deuxième chapitre épique de PS-I avec Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Vikram et Jayam Ravi. La suite tant attendue du plus grand film tamoul de 2022 sera lancée dans les cinémas Imax à travers l’Inde. PS 2 continuera l’histoire de PS 2 sur l’empereur Chola, Raja Raja Chola, qui était le roi le plus puissant du Sud à son époque.

Ponniyin Selvan : II est dirigé par Mani Ratnam, et Lyca Productions de Subaskaran a produit et distribué le plus grand film tamoul. Ponniyin Selvan est basé sur un roman du même nom écrit par Kalki Krishnamurthy et le réalisateur as Mani Ratnam adapté en film. Ponniying Selvan 2 devrait sortir le 28 avril 2023.

PS 1 est un drame d’époque épique réalisé par Mani Ratnam. Il met en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Trisha Krishnan et Vikram dans des rôles principaux. Il est sorti l’année dernière le 28 septembre en plusieurs langues. Le film est produit sous les bannières de Madras Talkies et Lyca Productions.