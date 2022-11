Les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry – Shaw Local

Voici les 10 meilleurs endroits du comté de McHenry pour prendre un burger appétissant et juteux choisi par nos lecteurs. Lequel est ton préféré?

Le Tracks Bar and Grill à Cary a été élu meilleur burger du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo du site Web du Tracks Bar and Grill) (lisa)

Adresse: 108 W. Main St., Cary, IL 60013

Téléphoner: 847-639-6064

Heures: 11 h à 1 h du dimanche au jeudi, 11 h à 2 h le vendredi et le samedi

Des médias sociaux: Facebook – Pistes à Cary. Instagram- The Tracks Bar & Grill

Goal Line Sports Bar and Grill à Crystal Lake a été élu l’un des meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook Goal Line Sports Bar and Grill)

Adresse: 85, rue Brink, Crystal Lake, IL 60014

Téléphoner: 815-893-0231

Heures: 11 h à 22 h le dimanche et le lundi, 11 h à 1 h du mardi au jeudi, 11 h à 2 h le vendredi et le dimanche

Des médias sociaux: Facebook – Goal Line Sports Bar & Grill Inc.

Breaking Bread Catering & Deli à Cary a été élu l’un des meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook de Breaking Bread Catering & Deli)

Adresse: 638 Northwest Highway, Cary, IL 60013. Un autre emplacement à Crystal Lake au 230 W. Virginia St., Suite 250, Crystal Lake, IL 60014

Téléphoner: 847-516-2223

Heures: 10h30 à 19h du lundi au vendredi, 11h à 14h le samedi

Des médias sociaux: Facebook – Casser le pain Traiteur & Deli. Twitter – @BBCDcary

DC Cobbs à Woodstock a été élu parmi les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook de DC Cobbs)

Adresse: 226 Main St., Woodstock, IL 60098. Emplacements supplémentaires à McHenry et East Dundee, IL.

Téléphoner: 815-206-5580

Heures: 11 h à 1 h du dimanche au jeudi, 11 h à 2 h le vendredi et le samedi

Des médias sociaux: Facebook – Woodstock de DC Cobb. Twitter – @dccobbs

La Strata de Benedict à Crystal Lake a été élue parmi les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook de La Strata de Benedict)

Adresse: 40, rue N. Williams, Crystal Lake, IL 60014

Téléphoner: 815-459-6500

Heures: Ouvert tous les jours de 7h à 14h30

Des médias sociaux: Facebook – La Strata de Benoît

Epic Deli à McHenry a été élu parmi les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook d’Epic Deli)

Adresse: 2616 Cour Schaid, McHenry, IL 60051

Téléphoner: 815-271-5649

Heures: 11 h à 21 h du lundi et du mercredi au samedi, 11 h à 20 h le dimanche, fermé le mardi

Des médias sociaux: Facebook – Charcuterie épique

Tony’s Cafe à Crystal Lake a été élu parmi les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook de Tony’s Cafe)

Adresse: 1030, avenue McHenry Crystal Lake, IL 60014

Téléphoner: 815-477-8118

Heures: lundi 6h30 à 14h du lundi au dimanche

Des médias sociaux: Facebook – Café de TonyInstagram- Café de Tony

Duke’s Alehouse and Kitchen à Crystal Lake a été élu parmi les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook de Duke’s Alehouse and Kitchen)

Adresse: 110 N. Main St., Crystal Lake, IL 60014

Téléphoner: 815-356-9980

Heures: 12h à 20h dimanche, mercredi et jeudi; Fermé lundi et mardi; 12h à 1h le vendredi et le samedi (La cuisine ferme à 21h chaque jour)

Des médias sociaux: Facebook – Brasserie et cuisine du duc

Cattleman’s Burger and Brew à Algonquin a été élu parmi les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook de Cattleman’s Burger and Brew)

Adresse: 205 S. Main St., Algonquin, IL 60102

Téléphoner: 224-678-9444

Heures: 16 h à 22 h du mardi au jeudi, 11 h à 23 h le vendredi, 9 h à 12 h samedi et dimanche

Des médias sociaux: Facebook – Cattleman’s Burger and Brew

Rock’n Grill

Rock N Grill à Lake in the Hills a été élu parmi les 10 meilleurs restaurants de hamburgers du comté de McHenry par les lecteurs en 2021. (Photo de la page Facebook de Rock N Grill)

Adresse: 335 N. Randall Road, lac dans les collines, IL 60156

Téléphoner: 224-333-0001

Heures: Fermé du lundi au mercredi de 12h à 19h le jeudi de 12h à 20h le vendredi et le samedi de 12h à 19h le dimanche

Des médias sociaux: Facebook – Rock N Grill