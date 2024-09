Les 10 meilleurs moments à Brooklyn

La seule différence entre les listes de chansons de Los Angeles et de Brooklyn est survenue au milieu du concert, lorsque Les êtres vivants Le morceau d’ouverture électro-rap « Lost in the Echo » a été remplacé par le Théorie hybride Le morceau « A Place for My Head » a fait un carton, et avec ce changement, Linkin Park a involontairement créé l’une des séries de chansons hard rock les plus palpitantes de la soirée, suivie immédiatement par « Given Up » et « One Step Closer ». Le gouffre s’est ouvert pendant « A Place for My Head », et s’est élargi pendant son pont brûlant (« You ! Try to take the best of me ! S’EN ALLER« Armstrong a proclamé à des milliers de spectateurs), puis a continué à faire rage pendant le cri prolongé de « Given Up » et le riff métallique de « One Step Closer ». Les oreilles bourdonnaient, la sueur coulait sur des visages souriants.