Les 10 meilleurs méga-aéroports des États-Unis

L’étude est basée sur 27 147 enquêtes complétées auprès de résidents américains et canadiens qui ont voyagé via au moins un aéroport américain ou canadien (y compris les aéroports de correspondance) au cours des 30 derniers jours. Il couvrait à la fois les expériences d’arrivée et de départ.

Les mégaaéroports sont définis comme ceux qui accueillent 33 millions de passagers ou plus par an. Cela les distingue des grands aéroports, qui accueillent de 10 à 32,9 millions de passagers par an, ainsi que des aéroports de taille moyenne, qui accueillent de 4,5 à 9,9 millions de passagers par an.

Le troisième aéroport sur la liste est l’aéroport international Harry Reid, avec une note de 787 sur 1 000.

L’aéroport, anciennement connu sous le nom d’aéroport international McCarran, dessert la région de Las Vegas, dans le Nevada.

L’aéroport international Harry Reid est l’aéroport le moins cher pour voyager en Amérique, selon SmartAsset.

Les vols intérieurs au départ de Harry Reid International coûtent en moyenne 269,92 $ au premier trimestre 2023, contre 239,77 $ au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 12,57 % d’une année sur l’autre.

C’est une base opérationnelle pour Allegiant Air, Frontier Airlines, Southwest Airlines et Spirit Airlines.

