Les 10 meilleurs matchs de football universitaire de la semaine 9 : une confrontation SEC pour la première place, des alertes bouleversées et plus encore

C’est une liste convaincante de matchs ce week-end, dont cinq confrontations classées, dont quatre présentent des écarts à deux chiffres. (Y a-t-il une chance que les favoris couvrent – ​​ou même gagnent – ​​tout cela ?) Plus un combat du vendredi soir qui pourrait déterminer l’équipe du Groupe des 5 lors des éliminatoires du football universitaire, ainsi qu’une équipe invaincue sans son quart-arrière vedette et une autre équipe invaincue qui est un outsider sur la route face à un adversaire non classé. Et Coach Prime dans #Big12AfterDark. Une saison effrayante, en effet.

Classons les 10 meilleurs jeux de la semaine 9, en commençant par les mentions honorables et en décompteant.

Mention honorable : Louisville au Boston College (vendredi), Nebraska au n°4 Ohio State, Oklahoma au n°18 Ole Miss, Tulane à North Texas, Texas Tech à TCU, Oregon State à Cal, Michigan State à Michigan, Kansas à Kansas State, N°22 SMU à Duke.

Hoosier Hysteria s’est emparé du football universitaire. Une semaine après avoir reçu le traitement « Big Noon » de Fox, le « College GameDay » d’ESPN se dirige vers Bloomington. Indiana est l’une des meilleures histoires de la saison, mais ce match arrive en tête de la liste en grande partie parce que les Hoosiers lancent Tayven Jackson à la place du quart-arrière vedette Kurtis Rourke, blessé au pouce. Rourke a été spectaculaire – premier du FBS au classement QB, deuxième en verges par tentative, top 15 en verges et touchés – bien qu’Indiana ait semblé assez bon pour survivre sans lui contre Washington, qui a été fumé par l’Iowa avant son congé.

Doubler: Indiana -6,5

9. No. 17 Boise State (5-1) à UNLV (6-1), vendredi, 22h30, FuboRéseau sportif CBS

Le porteur de ballon Ashton Jeanty est devenu un phénomène à Boise et au-delà alors que les Broncos tentent de remporter le titre de Mountain West et une place en séries éliminatoires. Mais les Rebels, avec une attaque qui affiche également des chiffres criards, ont les mêmes aspirations et s’attendent à une foule record à domicile au stade Allegiant.

Doubler: État de Boise -3,5

8. N°20 de l’Illinois (6-1) contre N°1 de l’Oregon (7-0), 15h30, FuboCBS

L’Illinois a battu trois adversaires qui étaient classés au moment où les Illini les ont affrontés (Kansas, Nebraska, Michigan) avec une approche solide en attaque et en défense. La seule fois où cela a échoué, c’est lors d’une défaite de 21-7 à Penn State, ce qui explique en partie pourquoi l’écart est si élevé dans l’Oregon. Un autre exemple est que les Ducks font suite à leur grande victoire contre Ohio State avec un blanchissage de 35-0 contre Purdue sur une courte semaine. L’Oregon tentera d’éviter de devenir la quatrième équipe cette saison à chuter de la première place du Top 25 AP.

Doubler: Oregon -21,5

7. Cincinnati (5-2) à Colorado (5-2), 22h15, FuboESPN

Cela devrait être un match de quart-arrière amusant entre deux prétendants improbables au Big 12. Shedeur Sanders du Colorado est un produit connu dans toutes les publicités et sur les tableaux de repêchage de la NFL, et Brendan Sorsby de Cincinnati est l’un des transferts les plus marquants et les plus discrets de la saison. Les deux joueurs se classent parmi les 15 premiers du FBS en termes de verges par la passe et ont une moyenne supérieure à 8 verges par tentative de passe. Les Bearcats se sont améliorés lors de la deuxième saison de l’entraîneur Scott Satterfield, et c’est la meilleure séquence que les Buffs aient connue sous Deion Sanders.

Doubler: Colorado -6,5

6. N°21 Missouri (6-1) contre N°15 Alabama (5-2), 15h30, FuboABC

Tout un scénario pour le Missouri la semaine dernière, avec le quart-arrière Brady Cook quittant le match contre Auburn, étant emmené dans un hôpital voisin pour une IRM, puis revenant au match en seconde période pour mener un retour à deux chiffres. Cook doute de jouer samedi, ce qui fait tomber celui-ci de quelques points, mais les principaux scénarios tournent toujours autour de l’Alabama. Les appelants de Finebaum tournent en rond après la défaite 24-17 sur la route contre le Tennessee, la deuxième défaite de Bama en trois matchs. Le Tide n’a pas perdu trois matchs de saison régulière depuis 2010, et n’a pas perdu de matchs consécutifs de saison régulière depuis 2007, la première année de Nick Saban à la barre. La version de l’Alabama de cette année a encore des espoirs pour la SEC et la CFP, mais une autre défaite changera cela.

Doubler: Alabama -16,5

5. N°11 BYU (7-0) à UCF (3-4), 15h30, FuboESPN

BYU est invaincu et aux portes du top 10, après un incroyable retour de dernière seconde contre Oklahoma State. Pourtant, l’UCF, qui en a perdu quatre de suite, est un favori étroit dans celui-ci. BYU doit voyager dans deux fuseaux horaires, et les Knights ont apparemment acculé l’Iowa State samedi dernier, se précipitant sur 354 verges derrière le porteur de ballon RJ Harvey et le nouveau quart-arrière partant Jacurri Brown. Mais l’UCF a eu du mal à clôturer les matchs et la défense de BYU a été excellente sous la direction de l’entraîneur-chef Kalani Sitake et du coordinateur défensif Jay Hill. La formule pour les Cougars sera de contrôler le jeu au sol de l’UCF – plus facile à dire qu’à faire – de prendre l’avance et de forcer les Knights à lancer le ballon.

Doubler: UCF-2,5

4. N°5 Texas (6-1) contre N°25 Vanderbilt (5-2), 16h15, FuboRéseau SEC

Imaginez prédire cela comme un match classé lors de la pré-saison. Il ne s’agit plus d’un match réussi pour les Longhorns, et après avoir été momentanément mis sur le banc contre la Géorgie, Quinn Ewers fera l’objet d’un examen plus minutieux alors qu’il tente d’apaiser la controverse du quart-arrière. Vandy a tendance à abandonner les verges en défense, mais son différentiel de chiffre d’affaires de plus six est le meilleur de la SEC et il a tenu le Kentucky et Ball State sous 15 points chacun au cours des deux derniers matchs. Au-delà de la grande victoire contre Bama, Vanderbilt a également amené le Missouri à doubler l’OT et à battre Virginia Tech et le Royaume-Uni. Le quart-arrière Diego Pavia a déjà prouvé qu’il pouvait causer des problèmes face à des concurrents plus talentueux.

Doubler: Texas -18,5

3. N°12 Notre Dame (6-1) contre N°24 Navy (6-0), midi, FuboABC

Cela devrait être plus serré que la défaite 42-3 de Notre Dame en Irlande en ouverture de la saison l’année dernière. Il s’agit d’un autre match sur site neutre, au MetLife Stadium dans le New Jersey, mais il s’agit d’une équipe de la Marine considérablement améliorée. Les Midshipmen sont septièmes du FBS avec 7,3 verges par jeu et se vantent de plus qu’une option offensive sous la direction de l’entraîneur-chef Brian Newberry. Navy n’a pas encore affronté un adversaire aussi bon que Notre Dame, mais elle a battu une solide équipe de Memphis et n’a été défiée par personne d’autre. De l’autre côté, cette même équipe irlandaise a perdu contre Northern Illinois, ce qui devrait donner aux Mids un coup de confiance pour réussir la surprise.

Doubler: Notre-Dame -13,5

2. N°3 Penn State (6-0) à Wisconsin (5-2), 19h30, FuboBNC

Tout ce que les Nittany Lions ont fait, c’est rester invaincus avec une défense parmi les 15 premiers, une attaque parmi les 10 premiers, une victoire dans le top 25 contre l’Illinois et un grand retour contre l’USC sur la route. Le quart-arrière Drew Allar termine plus de 70 pour cent de ses lancers à plus de 10 verges par tentative sous la direction du nouveau coordinateur offensif Andy Kotelnicki. Penn State est bon, peut-être vraiment bon. Pourtant, les difficultés de James Franklin dans les grands matchs pèsent toujours sur ce programme jusqu’à preuve du contraire. (Et malheureusement, Penn State a fait l’actualité pour d’autres raisons cette semaine.) Une victoire contre le Wisconsin samedi ne suffira pas à apaiser tous les sceptiques, mais les Badgers ont tranquillement trouvé un rythme, remportant trois victoires consécutives par un score combiné de 117. -16. Aucun d’entre eux n’a affronté des équipes du calibre de Penn State, et les Badgers se sont fait fumer le mois dernier à domicile par l’Alabama. Mais un Wisconsin amélioré constitue un test intrigant pour Penn State avant la visite de l’Ohio State la semaine prochaine.

Doubler: État de Pennsylvanie -6,5

1. N°8 LSU (6-1) au n°14 Texas A&M (6-1), 19h30, FuboABC

Deux équipes qui ont perdu des affrontements de haut niveau au cours de la semaine 1 et qui ont progressivement et furtivement remonté le classement. Texas A&M, qui a dû faire face à une blessure du quart partant Conner Weigman plus tôt dans la saison, a récemment battu le Missouri. LSU a remporté une victoire spectaculaire en prolongation contre Ole Miss une semaine plus tard, et le quart-arrière Garrett Nussmeier mène la SEC pour les passes de touché avec 18. Les deux équipes ont des destructeurs potentiels en défense à Nic Scourton pour les Aggies et Whit Weeks pour LSU, et ce dernier pourrait finir par remporter le prix Bednarik.

Il n’y a aucune équipe invaincue dans la SEC, et ce sont les deux seules qui sont encore invaincues en conférence. Le vainqueur est seul au sommet du classement de la ligue ; Le perdant rejoint la légion d’équipes à une ou deux défaites dans l’enfer des bris d’égalité.

Doubler: Texas A&M -1,5

(Photo du quart-arrière du LSU Garrett Nussmeier : Wesley Hitt / Getty Images)