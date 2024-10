Les 10 meilleurs matchs de football universitaire de la semaine 8 : Géorgie-Texas, Alabama-Tennessee et bien plus encore

Dans la foulée de deux des semaines les plus captivantes du football universitaire de mémoire récente vient un samedi bien rempli qui met en vedette un trio de têtes d’affiche de la SEC, dont un affrontement parmi les cinq premiers entre les sangs bleus. Il existe également plusieurs jeux de rivalité mettant en vedette des bottes (en quelque sorte) et une potentielle vitrine des éliminatoires du football universitaire à Bloomington, dans l’Indiana, entre autres.

Bénis ce sport.

Classons les 10 meilleurs jeux de la semaine 8, en commençant par les mentions honorables et en décompteant.

Mention honorable : Oklahoma State au n°13 BYU, Ohio à Miami (Ohio), Virginie au n°10 Clemson, Auburn vs n°19 Missouri, Louisiane à Coastal Carolina, Toledo à NIU, Colorado à Arizona, James Madison à Georgia Southern, UCF à N ° 9 État de l’Iowa.

Donnons des fleurs à deux équipes qui ont dépassé les attentes du Big 12. Les deux équipes devaient terminer en bas de la conférence, mais le vainqueur de samedi aura fait son chemin dans la conversation sur le titre de la conférence. L’Arizona State et le porteur de ballon de démolition Cam Skattebo prouvent que les sceptiques ont tort depuis des semaines. Mais les Sun Devils seront privés du quart partant Sam Leavitt en raison d’une blessure aux côtes ; Le compagnon de cinquième année Jeff Sims débutera à sa place. Les Bearcats et le QB de transfert Gunslinging Brendan Sorsby tenteront de profiter d’une ASU épuisée traversant deux fuseaux horaires pour un coup d’envoi anticipé.

Doubler: Cincinnati-4,5

9. UNLV (5-1) à Oregon State (4-2), 22h, FuboLa CW

Les Rebels ont rebondi après une défaite en prolongation contre Syracuse en accrochant un hamburger de 50 à Utah State la semaine dernière, suivant le rythme de Boise State au classement de Mountain West. Cela organise un match massif à Las Vegas la semaine prochaine contre les Broncos qui aura d’énormes implications sur la course à la conférence et la bataille pour la place du Groupe des 5 dans la CFP. Mais une victoire ce samedi à Corvallis ajouterait entre-temps un joli point au CV de l’UNLV. L’État de l’Oregon, qui cherche à se remettre d’une défaite surprenante contre le Nevada, devrait finalement constituer un adversaire commun instructif entre les deux. Les Beavs joueront à Boise State le mois prochain.

Doubler: UNLV-7

8. N°17 Kansas State (5-1) à Virginie-Occidentale (3-3), 19h30, FuboRenard

Il y a des affrontements intrigants impliquant les trois équipes classées du Big 12 cette semaine, dont Oklahoma State au n°13 BYU et UCF au n°9 Iowa State. Mais c’est K-State qui a le plus d’enjeux. C’est la seule de ces trois équipes classées à prendre la route et la seule à subir une défaite. Parmi les équipes figurant dans le top cinq du sondage de pré-saison du Big 12, les Wildcats sont également la seule qui n’a pas été décevante jusqu’à présent. Une deuxième défaite, cependant, mettrait rapidement leur titre de conférence et les espoirs du CFP en vie, même dans le toujours chaotique Big 12. L’État du Kansas ne peut pas se permettre de trébucher à Morgantown contre une Virginie-Occidentale entrecoupée mais résiliente, dans un face-à-face. sur deux attaques précipitées compétentes.

Doubler: État du Kansas -3

7. N°24 Michigan (4-2) contre N°22 Illinois (5-1), 15h30, FuboCBS

Un peu surprenant qu’un match classé soit aussi bas sur la liste – à l’exception du fait que le Michigan a l’une des pires infractions du football universitaire (et ne devrait peut-être pas être classé ?). L’Illinois avait juste besoin d’une prolongation pour battre une terrible équipe de Purdue qui a marqué 40 points en seconde période. Pourtant, chapeau bas aux Illini, qui ont une fiche de 5-1 et disputent le premier match classé au Memorial Stadium depuis 2000. L’Illinois rendra également hommage au légendaire demi-arrière Red Grange – le Galloping Ghost – un siècle après son épique 402 verges et six touchés. match contre les Wolverines. Les Illini arboreront des uniformes rétro et des casques peints à la main dont la création a pris 18 mois.

Doubler: Michigan -3,5

Attendez-vous à ce que celui-ci se déroule différemment du blanchissage 55-0 que Notre Dame a lancé lors de la dernière rencontre de ces équipes en 2021. Malheureusement, les blessures seront un scénario. Les Irlandais ont perdu le demi de coin américain Benjamin Morrison à cause d’une blessure à la hanche qui a mis fin à la saison, et le quart-arrière de Georgia Tech, Haynes King, sera une décision en temps de match après avoir subi un coup lors de la victoire de la semaine dernière contre la Caroline du Nord. Si King ne peut pas y aller, le travail reviendra au remplaçant de deuxième année Zach Pyron, qui a complété 5 des 7 passes et s’est précipité pour quatre touchés dans une action limitée. Quoi qu’il en soit, les Irlandais ne peuvent pas prendre cela à la légère, avec un calendrier restant qui semble beaucoup plus difficile que prévu, y compris des matchs classés contre la Navy et l’Army avant la finale de la saison régulière à l’USC.

Doubler: Notre-Dame -12,5

5. Nebraska (5-1) au n°16 Indiana (6-0), midi, FuboRenard

J’ai vraiment apprécié le blitz médiatique d’Indiana et de Curt Cignetti cette semaine, y compris ce profil stellaire de Cignetti par Joe Rexrode. Les Hoosiers profitent de leur premier départ 6-0 depuis 1967, et à juste titre. Ils ont été l’une des plus grandes surprises de cette saison au cours de la première année sous Cignetti, et n’ont pas encore réussi six matchs. Le Big Noon Kickoff de Fox se dirige vers Bloomington alors qu’IU affronte le Nebraska et le quart-arrière de première année Dylan Raiola, qui agit sagement au-delà de ses années. Match de grande envergure mettant en vedette deux des 10 meilleures défenses (et une attaque parmi les cinq premières pour l’Indiana). Les Huskers, qui ont perdu 25 matchs de suite contre des adversaires classés, obtiendront deux chances de suite à Indiana puis à Ohio State. De l’autre côté, une autre victoire des Hoosiers fera passer le bavardage d’un début rapide à un prétendant légitime aux séries éliminatoires.

Doubler: Indiana -6,5

4. N°8 LSU (5-1) à Arkansas (4-2), 19h, FuboESPN

C’est la bataille pour le Soulier d’Or, l’un des noms de rivalité et des trophées les plus sous-estimés du football universitaire. LSU a remporté sept des huit derniers affrontements, mais les deux équipes viennent de remporter des victoires gigantesques.

Les Tigers ont remporté un classique en prolongation contre Ole Miss bien qu’ils n’aient jamais mené jusqu’au dernier jeu du match, et l’Arkansas a fait éclater la première fuite dans le ballon du Tennessee il y a quelques semaines. Les Razorbacks sont meilleurs que prévu – et Sam Pittman a peut-être sauvé son emploi – tandis que LSU a regagné le top 10 et le CFP après la défaite d’ouverture de la saison contre l’USC. Les Tigers auront besoin de plus de cohérence de la part de Garrett Nussmeier pour faire du bruit dans la SEC, mais sa performance à la fin de la victoire d’Ole Miss a montré à quel point son plafond peut être haut.

Doubler: LSU-2,5

3. N°6 Miami (6-0) à Louisville (4-2), midi, FuboABC

Plus de matériel de rivalité et de chaussures de premier ordre : le trophée Schnellenberger, qui a été introduit la saison dernière et réside actuellement chez les Cardinals. Bataille pour les bottes d’or ???

La Commission des sports de Louisville annonce que Louisville et Miami joueront chaque année pour le Trophée Schnellenberger : « Qui présente les véritables bottes habillées western, maintenant bronzées, portées par l’entraîneur Howard Schnellenberger lorsqu’il a mené les deux programmes à une notoriété nationale. » pic.twitter.com/khBoFZOpHQ –Mark Ennis (@MarkEnnis) 24 juillet 2023

Ce jeu passe inaperçu grâce à une ardoise SEC chargée, mais il devrait être un brûleur de grange amusant et performant. Miami avait désespérément besoin d’un congé après deux matchs serrés contre Virginia Tech et Cal, mais l’espoir de Heisman, Cam Ward et les Hurricanes, restent l’une des 11 équipes invaincues du football universitaire. Louisville a mis fin à une séquence de deux matchs samedi dernier avec une victoire contre la Virginie, avec une attaque parmi les 15 premières (7,2 verges par jeu) menée par le quart-arrière Tyler Shough. Miami a le meilleure attaque de FBS avec 8,2 verges par jeu, et Ward mène tous les quarts FBS en verges par la passe par match (369,8).

Doubler: Miami-5

2. N°7 Alabama (5-1) contre n°11 Tennessee (5-1), 15h30, FuboABC

Un presque affrontement dans le top 10 entre deux équipes qui sont soit des prétendants au titre national, soit des fraudeurs complets, selon le fil de discussion que vous lisez. Quoi qu’il en soit, le troisième samedi d’octobre devrait fournir un aperçu, et il s’agit d’un moment crucial alors que les deux équipes tentent d’éviter une deuxième défaite et une spirale de fans. C’est un match difficile à handicaper : l’Alabama a une attaque parmi les 10 premiers, le Tennessee a une défense parmi les deux premiers, mais les deux équipes ont été dynamiques sur le terrain. David Ubben a fait du bon travail en creusant cette variabilité pour un entraînement anonyme confidentiel sur le match, et Kennington Smith III a examiné comment les entraîneurs-chefs de première année de l’Alabama se sont comportés dans la rivalité du Tennessee.

Doubler: Alabama -3

1. Géorgie n°5 (5-1) contre Texas n°1 (6-0), 19h30, FuboABC

Loué soit : c’est notre troisième confrontation parmi les cinq premiers de la saison. Les deux premiers – Géorgie contre Alabama et Ohio State contre Oregon – ont donné lieu à deux des meilleurs matchs de l’année à ce stade. Il s’agit de la sixième rencontre de tous les temps entre la Géorgie et le Texas et la première depuis le Sugar Bowl 2019.

Les Dawgs sont outsiders pour la première fois au cours des 50 derniers matchs (!), et pourraient avoir besoin d’une victoire sur la route contre l’équipe la mieux classée du pays pour préserver leurs espoirs CFP. Le Texas, quant à lui, a été excellent des deux côtés du ballon et est sans doute dans une classe à part en ce moment, même s’il n’a pas encore affronté un adversaire aussi bon que la Géorgie. Quinn Ewers avait l’air un peu rouillé à son retour de blessure contre l’Oklahoma la semaine dernière, nous verrons donc si cela persiste. Mais les entraîneurs avec lesquels nous avons parlé pour notre coaching confidentiel sur le jeu voient le Texas avoir le dessus.

Une autre victoire des Longhorns les consoliderait comme favoris du titre national. Mais si la chronologie du chaos de cette saison de football universitaire se poursuit, nous verrons une Géorgie légèrement diminuée vaincre les Horns à Austin, et le sommet du sport semblera officiellement aussi vulnérable qu’il l’a été depuis des années.

Doubler: Texas -4,5

