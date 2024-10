Les 10 meilleurs matchs de football universitaire de la semaine 6 : il est temps de savoir si Mizzou est un tigre de papier ?

Peut-être que les planificateurs pensaient que nous aurions besoin d’une pause après la Géorgie – Alabama la semaine dernière ? Il n’y a qu’un seul match classé sur toute la liste et rien qui saute aux yeux sur le papier. Cela dit, il existe des confrontations intrigantes qui pourraient donner des résultats potentiellement révélateurs. Aucun jugement si vous optez pour le champ de citrouilles ce week-end, mais cela n’a aucun sens non plus de vous plaindre d’une journée complète de football universitaire.

Classons les 10 meilleurs jeux de la semaine 6, en commençant par les mentions honorables et en décompteant.

Mention honorable : Syracuse au n°25 UNLV (vendredi), Pitt en Caroline du Nord, Navy à l’Air Force, Virginie-Occidentale à l’Oklahoma State, n°15 Clemson à l’État de Floride, James Madison à l’ULM, n°11 USC au Minnesota

10. SMU (4-1) au n°22 Louisville (3-1), midi, ESPN

Deux équipes sur lesquelles le jury n’est toujours pas élu. Louisville possède l’une des meilleures offensives du pays et a devancé Notre Dame de plus de cent mètres samedi dernier, mais les Cards n’ont pas pu surmonter leurs trois premiers revirements de la saison dans une défaite de 31-24. SMU a trouvé des moyens de marquer des points – sauf lors de la défaite contre BYU, où les Mustangs ont été tenus en échec sans touché et ont effectué un changement de quart-arrière. Leur meilleure victoire est un barnburner 66-42 contre TCU dans l’Iron Skillet. La puissance de feu offensive de Louisville semble plus prometteuse et le receveur Caullin Lacy est revenu contre Notre Dame, mais idéalement, ce match nous dira quelque chose sur l’ACC.

Doubler: Louisville-6,5

9. Texas Tech (4-1) à Arizona (3-1), 23h, Fox

Big 12 After Dark, mettant en vedette deux équipes qui se sont classées en tête du classement de la ligue dès le début. Texas Tech a rebondi après un début difficile avec trois victoires consécutives et l’offensive la plus marquante du Big 12, renforcée par le retour d’un Tahj Brooks en bonne santé au poste de porteur de ballon. L’Arizona a également répondu à une défaite éclatante contre Kansas State avec une victoire sur la route à Cam Rising-less Utah. Les deux équipes ont des séquences mais ont des attaques explosives, ce qui devrait donner lieu à un affrontement amusant en fin de soirée. Prenez le relais.

Doubler: Arizona -6,5

8. UCF (3-1) à Floride (2-2), 19h45, SEC Network

L’entraîneur-chef de la Floride, Billy Napier, a survécu à une victoire sur la route à Mississippi State et la semaine de congé suivante, la montre sur siège chaud reprend à Gainesville. Il y a du kérosène qui entoure ce match dans l’État, la première étape d’une longue série de 2 pour 1 qui a été convenue lorsque l’UCF était encore un programme du Groupe de 5. Les fans de Floride ont longtemps méprisé les Knights et, dans le passé, le programme ne voyait aucune raison d’accepter un véritable foyer. Il devrait proposer du matériel de tableau d’affichage pour une équipe UCF qui est une favorite sur la route et qui semble tracer une voie plus encourageante que les Gators. Le licenciement de Napier est apparemment devenu inévitable, mais si la Floride perd contre l’UCF à The Swamp, il est difficile de l’imaginer durer tout le week-end.

Doubler: UCF-2,5

7. N°10 Michigan (4-1) à Washington (3-2), 19h30, NBC

C’est fou de penser qu’il y a à peine neuf mois, ces équipes s’affrontaient dans le championnat national. Maintenant, ils se rencontrent en tant qu’ennemis de conférence nouvellement réalignés dans un match qui n’a pas pu se classer dans la moitié supérieure de la liste de cette semaine. Les deux programmes ont enregistré un chiffre d’affaires considérable après des saisons historiques. Le Michigan – bien qu’il ait été manipulé à domicile par le Texas, remportant quelques victoires serrées et une incapacité à lancer le ballon – fait toujours partie du top 10. Washington a subi deux défaites difficiles contre Wazzu et Rutgers, mais peut revendiquer une attaque parmi les 20 premiers et une défense parmi les 10 premiers en termes de verges par jeu. Nous verrons à quel point l’avantage en matière de continuité est important pour le Michigan et s’il a suffisamment d’ADN gagnant pour bouleverser la route et rester dans la discussion des séries éliminatoires pendant une semaine supplémentaire.

Doubler: Washington -1,5

6. N°8 Miami (5-0) à Cal (3-1), 22h30, ESPN

ACC après la tombée de la nuit ! Le « College GameDay » d’ESPN se dirige vers Berkeley pour celui-ci, diffusé à 6 heures du matin, heure locale, soit 12 heures et demie avant le coup d’envoi. Miami a finalement semblé mortel lors de sa victoire controversée de vendredi soir contre Virginia Tech, avec notamment deux interceptions du quart-arrière Cam Ward et un déficit de 10 points au quatrième quart. La défense de Cal a également été solide jusqu’à présent, se classant dans le top 20 en verges par jeu et en points accordés. Cependant, la dernière fois que nous avons vu les Golden Bears, il y a quelques semaines, ils ont mérité la distinction ignominieuse d’être la seule équipe à affronter Florida State et à perdre cette saison. Peut-être que le voyage sur la côte ouest a un impact sur Miami, mais pour créer la surprise, Cal aura probablement besoin d’un gros match du porteur de ballon Jaydn Ott, qui n’a pas encore complètement éclaté alors qu’il revient d’une blessure.

Doubler: Miami-10,5

5. N°12 Ole Miss (4-1) en Caroline du Sud (3-1), 15h30, ESPN

La défaite dégonflante à domicile de la semaine dernière contre le Kentucky était-elle la véritable Ole Miss, ou les Rebels retrouveront-ils leur forme à indice d’octane élevé ? L’équipe de Lane Kiffin possède toujours l’une des meilleures attaques du football universitaire avec plus de 600 yards par match, mais en a récolté un peu plus de la moitié contre le Royaume-Uni et n’a réussi à inscrire que 17 points au tableau d’affichage. Maintenant, il affronte une équipe de Caroline du Sud qui a fumé le Kentucky sur la route au cours de la semaine 2, qui aurait dû battre LSU et qui possède une défense parmi les 10 premiers. Le récit sur Ole Miss est rapidement passé du statut d’équipe des séries éliminatoires et de prétendant au titre de cheval noir à la question de savoir si les Rebs sont un village Potemkine prêt à s’effondrer sous le poids d’un calendrier de la SEC. Avec des équipes comme LSU, Oklahoma et Géorgie toujours à l’affût, le voyage de samedi en Colombie est un test qu’Ole Miss ne peut pas se permettre d’échouer.

Doubler: Ole Miss -8,5

4. Rutgers (4-0) au Nebraska (4-1), 16h, FS1

Les Chevaliers Écarlates continuent de hacher. Cela n’a pas été le début invaincu le plus convaincant, mais Rutgers chevauche le porteur de ballon Kyle Monangai, qui est troisième du FBS avec 147,3 verges au sol par match. Une défaite à domicile contre l’Illinois et une vilaine victoire contre Purdue ont coupé un peu le vent à la résurgence du Nebraska, mais les Cornhuskers sont en mesure d’atteindre l’éligibilité au bol pour la première fois depuis 2016. Ce match pourrait être un point d’inflexion pour les deux équipes. Le Nebraska a ensuite un congé suivi de voyages en voiture en l’espace d’un mois dans l’Indiana, l’État de l’Ohio et l’USC, tous classés dans le Top 25. Rutgers, cependant, a un programme facile selon les normes du Big Ten, évitant l’État de l’Ohio. , Oregon, Penn State, Michigan et Indiana. Une victoire samedi pourrait potentiellement mettre Rutgers sur la voie du match pour le titre Big Ten, en partie grâce à des adversaires auxquels il n’aura pas à faire face en cours de route.

Doubler: Nébraska -7

3. Iowa (3-1) au n°3 Ohio State (4-0), 15h30, CBS

Je me rends compte qu’il y a une grande dispersion dans ce jeu, mais Ohio State n’a encore figuré sur aucune de ces 10 premières listes hebdomadaires, car il n’a pas affronté une équipe assez bonne pour rendre un match intéressant. Les Buckeyes ont dominé leurs adversaires 195-27 (!!!) en quatre matchs. L’Iowa pourrait bien rejoindre cette liste de challengers malheureux samedi, mais les Hawkeyes sont de loin le test le plus difficile que l’Ohio State ait connu cette saison et devraient donner une meilleure idée de la hauteur du plafond à Columbus. C’est aussi un match piège potentiel pour Ohio State, avec un road trip en Oregon la semaine prochaine et des matchs contre le Nebraska et à Penn State à l’horizon. Le calendrier de l’Iowa s’assouplit considérablement après celui-ci, mais les défaites contre l’Iowa State et les Buckeyes freineraient vraiment la reprise des séries éliminatoires.

Doubler: État de l’Ohio -19,5

2. N°4 Tennessee (4-0) à Arkansas (3-2), 19h30, ABC

Le Tennessee a enregistré son total de points le plus bas de la saison lors de la victoire sur la route 25-15 contre l’Oklahoma le 21 septembre, mais les Vols ont été l’une des équipes les plus impressionnantes et les plus équilibrées du football universitaire, commençant 4-0 et classées parmi les cinq premières. pour la première fois depuis la saison de championnat national du programme en 1998. Les défaites en conférence de Georgia et Ole Miss ouvrent également un peu plus la fenêtre pour que le Tennessee puisse éventuellement atteindre le match de championnat de la SEC pour la première fois depuis 2007. Il y a encore un long chemin à parcourir , avec l’Alabama et la Géorgie au programme, mais si les Vols peuvent diviser ces deux-là et gagner autrement, cela pourrait être suffisant pour les y amener. Pourtant, battre l’Arkansas n’est pas une évidence. Les Hogs courent sur plus de 5 mètres par course et sont classés au 34e rang respectable dans le SP+ d’ESPN.

Doubler: Tennessee -13,5

1. N°9 Missouri (4-0) contre n°25 Texas A&M (4-1), midi, ABC

Ce jeu mérite-t-il la première place ? C’est plus ou moins ici par défaut. Le Missouri persiste dans le top 10 malgré quelques victoires bancales contre Boston College et Vanderbilt, et Texas A&M s’accroche à peine dans le Top 25, à égalité avec UNLV pour la dernière place. Pourtant, cela reste un match important. Mizzou est-il une équipe légitime du top 10 ou simplement un tigre de papier ? Les Aggies en ont-ils assez pour revenir dans la course aux séries éliminatoires ? Je comprends si la réaction instinctive est de grimacer parce que c’est le meilleur match du week-end, et peut-être que je suis un populiste du football universitaire pour cette prise, mais j’aime le fait qu’une réunion début octobre entre Mizzou et un A&M en reconstruction ait certains enjeux importants et importants sont impliqués.

Doubler: Texas A&M -2,5

