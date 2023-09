Les 10 meilleurs matchs de football universitaire de la semaine 5 : Kansas ? Duc? Et pourquoi l’USC-Colorado obtient toujours la première place

L’ardoise chargée de la semaine dernière n’a pas déçu, culminant avec un combat de poids lourds entre Ohio State et Notre Dame qui s’est déroulé jusqu’au coup de poing final, rempli de quelques théâtres d’après-match au bord du ring de l’entraîneur-chef des Buckeyes, Ryan Day. Même l’éruption du Colorado dans l’Oregon a fourni beaucoup de fourrage.

Il y a une autre programmation solide ce week-end, mais avec des noms agréablement surprenants. Les fans occasionnels ne s’attendraient probablement pas à voir Duke et Kansas jouer sous le chapiteau, dans des matchs classés loin du bois dur, mais bienvenue dans le football universitaire en 2023.

Classons donc une fois de plus les 10 meilleurs jeux de la semaine 5, en commençant par quelques mentions honorables et en comptant à rebours.

Mention honorable: Texas A&M contre Arkansas (neutre), Clemson à Syracuse, n°2 Michigan au Nebraska, Troy à Georgia State, Virginie-Occidentale à TCU, n°12 Alabama à Mississippi State

Remarque : toutes les heures HE et le samedi, sauf indication contraire

10. Louisville (4-0) à North Carolina State (3-1), vendredi, 19h, ESPN

Jeff Brohm et les Cardinals sont passés inaperçus alors qu’ils se dirigeaient vers un départ invaincu. Ils n’ont pas affronté beaucoup de concurrence, mais la bonne ambiance du retour de Brohm s’est traduite sur le terrain à hauteur de 43 points par match. L’ancien quart-arrière de Purdue et de Cal, Jack Plummer, forme un excellent duo avec son ancien entraîneur-chef, avec une moyenne de 11,5 verges par tentative de passe, le deuxième meilleur du pays. Le Wolfpack un vendredi soir sera le test le plus difficile de Louisville jusqu’à présent, mais une victoire propulserait probablement les Cardinals dans le Top 25 et les maintiendrait fortement dans la course à la couronne de l’ACC.

9. Caroline du Sud (2-2) au n°21 du Tennessee (3-1), 19h30, SEC Network

Il s’agit d’une revanche de la superbe surprise des Gamecocks contre les Vols classés cinquièmes de novembre dernier lorsque le quart-arrière Hendon Hooker s’est également blessé. La Caroline du Sud a une fiche de 0-2 contre des adversaires classés cette saison, et le Tennessee cherchera à se venger et à remporter sa première victoire en championnat après la défaite contre la Floride lors de la troisième semaine. Joe Milton III n’a pas tout à fait comblé le vide de Hooker pour le Tennessee, mais les Vols la défense n’accorde que 4,21 verges par jeu, la septième meilleure du football universitaire et la meilleure de la SEC.

⚫️𝙄𝙣𝙞𝙩𝙞𝙖𝙩𝙚 𝘿𝙖𝙧𝙠 𝙈𝙤𝙙𝙚 ⚫️ pic.twitter.com/QwOCv818aa – Football du Tennessee (@Vol_Football) 25 septembre 2023

8. N°22 Floride (3-1) au Kentucky (4-0), midi, ESPN

La Floride est bien plus éprouvée que le Kentucky, après avoir affronté l’Utah et battu le Tennessee. Il s’agit du premier véritable test pour les Wildcats, une autre équipe qui frappe à la porte du Top 25. Le quart-arrière des transferts Devin Leary a été un ajout majeur pour le Kentucky cette intersaison, mais a eu du mal à s’installer, complétant seulement 59,3 % des passes avec cinq interceptions. Tout aussi surprenant est Graham Mertz de Floride, un autre QB de transfert, en tête de la SEC avec un taux d’achèvement de 78 pour cent. Ce match devrait être une excellente occasion pour l’une de ces équipes de prouver que c’est réel. Le match de course du Kentucky contre le front défensif de la Floride est un match à surveiller.

7. Géorgie n°1 (4-0) à Auburn (3-1), 15h30, CBS

Est-ce la semaine où la Géorgie quitte enfin le classement n°1 ? Cela semble plus probable que les Bulldogs perdent contre Auburn sur la route, mais cette équipe n’a pas encore été testée au-delà d’une frayeur en première mi-temps contre la Caroline du Sud, et Hugh Freeze a l’habitude de tuer des dragons de la SEC. Cette défense géorgienne n’est pas aussi dominante qu’elle l’a été ces dernières années, mais elle fait toujours partie du top 15 après quatre matchs.

6. N°7 Washington (4-0) à Arizona (3-1), 22h, Pac-12 Network

L’Arizona a tenu bon pour une victoire serrée contre Stanford la semaine dernière, mais la véritable histoire est Washington, une équipe qui est devenue un rendez-vous et, avec la mise en garde d’une concurrence décevante, peut être la meilleure équipe du pays, ou du moins mériter un meilleur classement que septième. Le quart-arrière des Huskies Michael Penix Jr., qui occupe actuellement la première place dans notre sondage Heisman, affiche des chiffres de jeu vidéo, menant le pays en verges par tentative, en verges par match, en touchés par la passe et en QBR.

5. N°10 Utah (4-0) contre N°19 Oregon State (3-1), vendredi, 21h, FS1

Ils continuent de les installer, l’Utah continue de les renverser. Floride, Baylor, UCLA ? Aucun problème. Pas de caméra montante ? Pas grave. Ce n’est pas toujours la démonstration de football la plus excitante : les Utes ont battu les Bruins avec un touché offensif la semaine dernière. Mais ça marche. Rising pourrait enfin faire une apparition samedi, bien que l’intrigue secondaire la plus intrigante soit la défense du top 10 de l’Utah contre le top 20 offensif de l’État de l’Oregon alors que les Beavers cherchent à rebondir après une défaite contre l’État de Washington.

4. N°11 Notre Dame (4-1) au N°17 Duke (4-0), 19h30, ABC

Cela a été une semaine difficile pour les Irlandais, encore blessés par la débâcle de la dernière seconde, à 10 hommes sur le terrain. Mais même dans la défaite, Notre Dame s’est montrée digne des discussions sur les éliminatoires du football universitaire. Duke est toujours en pleine forme depuis la victoire d’ouverture contre Clemson, mais c’est l’occasion de vraiment mettre Mike Elko et les Blue Devils sur la carte, Duke organisant un match classé pour la première fois depuis 1994. Cela devrait être un excellent duel de quart-arrière. entre Sam Hartman et Riley Leonard.

3. N°13 LSU (3-1) au n°20 Ole Miss (3-1), 18h, ESPN

J’attendais plus d’Ole Miss contre l’Alabama la semaine dernière, mais pas de repos pour les fatigués. Idem pour les Tigres – humiliés contre l’État de Floride et défiés la semaine dernière contre l’Arkansas – qui font face à un défi pour le reste du chemin. Les Rebels ont besoin de celui-ci pour rester dans la course au titre de conférence, et LSU en a besoin pour rester dans la discussion des séries éliminatoires. Quoi qu’il en soit, je prendrais le relais avec 67,5 pour deux infractions parmi les 12 premiers.

2. N°24 Kansas (4-0) contre N°3 Texas (4-0), 15h30, ABC

Pour une deuxième saison consécutive, les Jayhawks ont commencé 4-0 et chercheront à répéter le choc sur la route du Texas qu’ils ont réussi il y a deux ans. Celui-ci serait encore plus significatif, et certainement la plus grande victoire de mémoire récente pour le Kansas, affrontant les Longhorns en tant qu’adversaires classés pour la première fois de l’histoire de la série. Le Texas reste le scénario le plus fastueux, de retour dans le top cinq des sondages AP et Coaches pour la première fois depuis 2010. Les Horns ont battu Baylor la semaine dernière, mais Jalon Daniels et Kansas ne sont qu’une poignée, et cela pourrait avoir un potentiel de jeu piège. avant la fusillade de la rivière Rouge.

1. N°8 USC (4-0) au Colorado (3-1), Noon, Fox

Roule tes yeux. Esclaffer. Sonnez dans les commentaires. Faites tout ce que vous devez faire. Je comprends : le Colorado a été complètement incendié par l’Oregon la semaine dernière. C’était fini avant que Dan Lanning ait fini de cracher du feu dans son discours d’avant-match. Mais plus de 12 millions d’entre nous l’ont regardé, et je parie qu’un nombre similaire sera à l’écoute pour voir comment Coach Prime et les Buffs traitent Caleb Williams et les Trojans. Peut-être que cela se reproduira au Colorado, auquel cas je soupçonne que l’éclat deviendra un peu terne. Mais ce match présente toujours la plus grande histoire du football universitaire cette saison. et une équipe du top 10 avec l’offensive la plus marquante et le vainqueur en titre du trophée Heisman. Peut-être que les fans en ont vraiment fini avec ça. Nous vérifierons les reçus pour voir si les chiffres confirment cela.

(Photo de Shedeur Sanders : Tom Hauck / Getty Images)