Les 10 meilleurs matchs de football universitaire de la semaine 10 : Ohio State-Penn State en tête d’affiche samedi

C’est une liste très chargée ce week-end avec seulement deux affrontements classés. Mais l’un d’eux est une confrontation parmi les cinq premiers entre Ohio State et Penn State, riche en intrigues, aux côtés de quelques autres jeux intrigants mettant en vedette les 25 meilleures équipes. Et tout comme les coups de départ qui atterrissent sur le fairway, nous n’aimons pas nous plaindre des samedis d’automne avec le football universitaire.

Classons les 10 meilleurs jeux de la semaine 10, en commençant par les mentions honorables et en décompteant.

Mention honorable : Minnesota au n°24 de l’Illinois, Virginia Tech à Syracuse, Vanderbilt à Auburn, UL Monroe à Marshall, Wisconsin à l’Iowa, USC à Washington, Kentucky au n°7 du Tennessee

(Tous les spreads de points proviennent de BetMGM ; cliquez sur ici pour les cotes en direct. Diffusez le football universitaire sur fubo. Toutes les heures de coup d’envoi sont celles de l’Est et du samedi, sauf indication contraire.)

10. Texas Tech (5-3) au n°11 de l’Iowa State (7-0), 15h30, FuboESPN

Les Cyclones tentent un départ 8-0 pour la première fois dans l’histoire du programme, ce qui serait meilleur que le départ 7-0 de 1938. L’Iowa State a été relativement stable jusqu’à présent, à l’exception d’un retour tardif contre l’UCF, mais Texas Tech est un joker. Les Red Raiders ont commencé 3-0 en conférence, puis ont perdu deux matchs de suite contre Baylor et TCU de manière démoralisante, et ont été au centre des inquiétudes concernant le snafu du cryptage des communications du casque cette semaine. (Jamais un moment d’ennui.) Verrues et tout, Tech marque toujours en moyenne plus de 38 points par match, et le quart-arrière partant Behren Morton est susceptible de commencer après qu’une blessure à son épaule non-lanceuse l’ait éliminé de la défaite contre TCU.

Doubler: État de l’Iowa -13,5

9. Duke (6-2) au n°5 Miami (8-0), midi, FuboABC

Les Hurricanes sont les grands favoris dans celui-ci, avec la meilleure attaque du FBS, un candidat Heisman électrisant dans le quart-arrière Cam Ward et la deuxième meilleure chance de participer aux éliminatoires du football universitaire en 2017. L’athlètec’est la projection (94 pour cent) derrière seulement l’Oregon. Mais Miami a parfois semblé vulnérable, y compris lors d’une récente séquence de trois matchs au cours desquels elle a gagné par un total de 12 points, avant de piétiner l’État de Floride le week-end dernier. Duke a perdu contre SMU en prolongation la semaine dernière dans un match où il a remporté la bataille du chiffre d’affaires 6-0, mais a raté deux buts sur le terrain et un point supplémentaire. Les Blue Devils ont encore remporté six victoires, et cela marque le retour de l’entraîneur-chef de Duke, Manny Diaz, pour affronter un programme de Miami qui l’a largué pour Mario Cristobal.

Doubler: Miami-20,5

8. N°13 Indiana (8-0) à Michigan State (4-4), 15h30, Peacock

Les Spartans ont été mitigés, même s’ils ont battu l’Iowa à domicile il y a quelques semaines. Mais il s’agit ici des Hoosier, qui sont devenus des visiteurs sur rendez-vous. L’Indiana espère retrouver le quart partant Kurtis Rourke après avoir éliminé Washington avec le remplaçant Tayven Jackson derrière le centre. Il ne peut pas se permettre de regarder au-delà de l’État du Michigan sur la route, mais les choses sont sur le point de devenir très intéressantes pour l’Indiana, avec le Michigan et un voyage dans l’État de l’Ohio qui se profilent.

Doubler: Indiana -7,5

7. N°1 de l’Oregon (8-0) à Michigan (5-3), 15h30, FuboCBS

Les Ducks ont parcouru un long chemin depuis leur dernier voyage à la Big House en 2007, qu’Austin Meek a commémoré cette semaine. Même contre les champions nationaux en titre, l’Oregon est cette fois le poids lourd du Big Ten, cherchant à rester au sommet du sondage AP Top 25 avant le premier lot de classements CFP la semaine prochaine. Le Michigan n’a pas été un aussi gros outsider à domicile depuis qu’il a joué contre l’Ohio State, le meilleur du classement, en 2013 – un match que les Wolverines ont perdu par un – mais il est également un peu surprenant que l’écart soit si proche compte tenu de l’effroyable attaque du Michigan et de sa domination. L’Oregon a regardé. Une autre victoire samedi marquerait la troisième fois dans l’histoire du programme que les Ducks débutaient 9-0.

Doubler: Oregon -14,5

6. Floride (4-3) contre Géorgie, n°2 (6-1), 15h30, FuboABC

Il s’agit toujours du plus grand cocktail en plein air au monde, et il reste encore beaucoup à jouer, malgré l’éloignement des deux sur l’échelle des concurrents. Merci à Billy Napier et aux Gators d’avoir remporté trois victoires lors de leurs quatre derniers matchs, mais son siège est sur le point de se réchauffer avec quatre matchs consécutifs contre des adversaires classés : Géorgie, Texas, LSU et Ole Miss. Matt Baker a écrit un excellent article sur L’appel à la patience de Napier lors de son embauche et pourquoi cela doit porter ses fruits maintenant s’il veut conserver son emploi. Les Bulldogs ont obtenu un laissez-passer après la grande victoire au Texas et espèrent que le porteur de ballon Trevor Etienne roulera contre son ancienne équipe, avec des matchs contre Ole Miss et Tennessee imminents.

Doubler: Géorgie -14,5

5. Louisville (5-3) au n°11 Clemson (6-1), 19h30, FuboESPN

Nous avons tous radié Clemson après la défaite d’ouverture de la saison contre la Géorgie ; Dabo Swinney n’a jamais répondu. Depuis lors, tout a été feu vert pour les Tigres, avec une attaque parmi les 10 premiers et 62 pour cent de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires selon L’Athlétismele modèle de projection de. Clemson a un calendrier délicat pour le reste, y compris une équipe des Cardinals avec un trio de défaites d’un score contre Notre Dame, SMU et Miami. L’offensive de Louisville sous la direction du quart-arrière Tyler Shough n’est pas loin derrière celle de Clemson, mais les Cards doivent prendre soin du ballon contre un différentiel de chiffre d’affaires de plus-9. Les Tigres ont une fiche de 8-0 de tous les temps contre Louisville.

Doubler: Clemson-10,5

4. N°19 Ole Miss (6-2) à Arkansas (5-3), midi, FuboESPN

Ole Miss, qui a débuté la saison avec un effectif de 10 millions de dollars et des aspirations aux séries éliminatoires, ne peut pas se permettre un autre faux pas avec deux défaites. La semaine prochaine à domicile contre la Géorgie sera la plus importante, mais seulement si les Rebels s’occupent d’une équipe de l’Arkansas qui a déjà battu le Tennessee, alors parmi les cinq premiers, il y a quelques semaines et qui est sur le point d’être éligible au bowl après avoir remporté seulement quatre matchs en 2023. Le quart-arrière Taylen Green a inscrit six touchés, dont ce vivaneau à la cheville, lors d’une victoire de 58-25 contre l’État du Mississippi la semaine dernière.

Ole Miss ressemble toujours à une action de premier ordre sur le papier avec une attaque et une défense parmi les trois premières en termes de verges par jeu, mais l’équipe a travaillé pendant une grande partie du jeu SEC (2-2) et pourrait utiliser une performance impressionnante. avant le combat de la semaine prochaine contre les Dawgs.

Doubler: Ole Miss -7,5

3. N°18 Pitt (7-0) au N°20 SMU (7-1), 20h, FuboRéseau ACC

L’un des deux matchs classés cette semaine et une revanche du Cotton Bowl de 1983. Cette fois, les écoles sont de retour à Dallas pour un affrontement aux enjeux élevés au sein de l’ACC. (Quel sport.) Les deux équipes sont un échelon en dessous de Miami et de Clemson dans le tableau du CFP, mais le résultat pourrait avoir des ramifications significatives sur le nid de frelons des scénarios de bris d’égalité qui les attendent. SMU n’affrontera ni Miami ni Clemson, et Pitt recevra les Tigers dans quelques semaines. Le quart-arrière des Panthers Eli Holstein est prêt à partir après un coup la semaine dernière et les Mustangs espèrent avoir le quart-arrière Kevin Jennings disponible à chaque set pour affronter une défense du top 20.

Doubler: SMU-7,5

2. N°10 Texas A&M (7-1) en Caroline du Sud (4-3), 19h30, FuboABC

Les Aggies sont les seuls à détenir la première place de la SEC, la première conférence du football universitaire, après avoir remporté une victoire contre un adversaire du top 10 dans lequel Texas A&M a placé son quart partant. (Quel sport.) A&M a remporté neuf de ses 10 derniers matchs contre la Caroline du Sud, mais les Gamecocks ont une défense parmi les 10 premiers et ont emmené LSU et l’Alabama sur le fil. Il sera intéressant de voir comment l’entraîneur-chef Mike Elko gère sa nouvelle controverse entre Conner Weigman et Marcel Reed alors que les Aggies visent à dépasser le total de victoires de la saison dernière.

Doubler: Texas A&M-3

1. Ohio State n°4 (6-1) contre Penn State n°3 (7-0), midi, FuboRenard

La quatrième confrontation parmi les cinq premiers de 2024, avec tout le faste requis. « College GameDay » d’ESPN et « Big Noon Kickoff » de Fox s’installent tous deux à Happy Valley, et nos propres Bruce Feldman et Ralph Russo ont parlé à un grand nombre d’entraîneurs qui ont affronté les deux équipes. Ohio State, qui a dû battre le Nebraska la semaine dernière, cherche à éviter une deuxième défaite, et Ryan Day a eu des problèmes contre les cinq meilleurs adversaires (2-6 dans sa carrière). Pourtant, une grande partie de la pression est toujours exercée sur Penn State dans ce cas-ci. James Franklin pourra-t-il surmonter ses difficultés lors des grands matchs et améliorer sa fiche de 1-9 contre Ohio State ? Drew Allar sera-t-il en assez bonne santé pour commencer comme quart-arrière ? Penn State n’a pas battu les Buckeyes depuis 2016 et n’est pas l’équipe la mieux classée depuis 2017, mais une victoire à domicile samedi pourrait changer le récit de ces Nittany Lions.

Doubler: État de l’Ohio -3,5

(Photo du haut : Dan Sanger / Icon Sportswire via Getty Images)