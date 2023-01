Les 10 meilleurs looks desi de la fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar

Sherlyn Chopra a fait la une des journaux à cause de ses déclarations au cours des deux derniers mois. Elle proteste activement contre Sajid Khanla participation de à l’émission de télé-réalité animée par Salman Khan Grand Patron 16 en tant que concurrent. D’autre part, elle a récemment fait des nouvelles de l’obtention Rakhi Sawant arrêtée sur la base de la plainte qu’elle a déposée contre l’ancienne star de Bigg Boss. Et maintenant, Sherlyn Chopra a encore une fois remis en question Salman Khan sur Sajid Khan. Sherlyn n’est pas celle qui mâche ses mots en interrogeant.

Sherlyn Chopra interroge Salman Khan

Eh bien, depuis que Bigg Boss 16 a commencé et que Sajid Khan a été annoncé comme candidat à l’émission, tout le monde était sous le choc de la façon dont le réalisateur accusé de MeToo a été amené dans une émission aussi populaire et a été traité comme une célébrité. Il a fait la une des journaux tous les jours dans Entertainment News. Sherlyn Chopra était l’une des rares à avoir exprimé son opinion contre Sajid Khan et avait également interrogé Salman pour l’avoir aidé en raison de son amitié avec Farah Khan. Et Sherlyn a encore une fois interrogé Salman Khan.

L’actrice se demande si pour Salman, entretenir son amitié est plus important que de prendre position pour les femmes. Elle demande s’il avait fait la même chose si c’était sa sœur. Sherlyn Chopra interroge Salman sur son silence à ce sujet. Elle déplore, « Sajid Khan ko celebrity ke taur pe dikhaya ja raha hai show par, aur sab khamosh hai » devant les médias, rapporte Koimoi.com.

Sherlyn Chopra claque à nouveau Rakhi

Pour les non-initiés, lorsque Sajid Khan a rejoint l’émission, Rakhi Sawant avait exprimé son soutien en déclarant qu’il devrait se suicider et qu’il devait gagner et se nourrir. Rakhi avait également pris des fouilles à Sherlyn après quoi cette dernière avait déposé une plainte contre Rakhi Sawant. Elle a récemment été arrêtée et relâchée pour des raisons humanitaires. Sherlyn a encore une fois critiqué Rakhi en disant que chaque fois qu’elle essaie d’exprimer son opinion contre l’exploitation des femmes, des vers comme Rakhi Sawant arrivent et la qualifient de prostituée.