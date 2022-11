Les 10 meilleurs livres de 2022

La maison des bonbons, de Jennifer Egan

Vous n’avez pas besoin d’avoir lu “A Visit From the Goon Squad”, lauréat du Pulitzer d’Egan, pour sauter les pieds devant cette suite très attendue. Mais pour les amoureux des New-Yorkais prématurément nostalgiques du livre de 2010, de la beauté cérébrale et de la modernité pointue au laser, “The Candy House” est comme rentrer à la maison – bien qu’en dystopie. Cette fois-ci, les personnages d’Egan sont diversement les créateurs et les prisonniers d’un univers dans lequel, grâce aux merveilles de la technologie, les gens peuvent accéder à l’ensemble de leurs banques de mémoire et utiliser le contenu comme monnaie des médias sociaux. Le résultat est une maison de divertissement glorieuse et hideuse qui semble plus familière que la science-fiction, le tout rendu avec la confiance inventive et le cœur emblématiques d’Egan. “The Candy House” est de son moment, avec tout ce que cela implique.

