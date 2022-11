Les 10 meilleurs livres de 2022 : un événement annonçant notre liste

Chaque année, les éditeurs du New York Times Book Review publient leurs 10 meilleurs livres de l’année.

Rejoignez l’équipe éditoriale de Book Review pour la révélation de ces 10 titres et un aperçu des coulisses de la sélection de la liste de cette année. Nous entendrons quels livres de fiction et de non-fiction ont été choisis et pourquoi, et lesquels des favoris personnels des éditeurs n’ont pas fait la coupe cette fois.

Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, l’événement sera diffusé et disponible virtuellement sur cette page.