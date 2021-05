Les 10 meilleurs joueurs non repêchés du repêchage de la NFL: noms notables passés

Les 259 choix du repêchage de la NFL 2021 sont dans les livres, mais le travail n’est pas fait pour 32 équipes.

Avec l’achèvement du septième tour samedi, les équipes se concentrent sur la complétion de leur classe d’agents libres non repêchés. Il pourrait être plus difficile de découvrir des contributeurs étant donné le bassin peu profond de joueurs qui a suivi une saison de football universitaire tumultueuse au milieu de la pandémie COVID-19. Mais il y a encore plusieurs prospects professionnels prometteurs qui n’ont entendu leur nom à aucun moment au cours des trois derniers jours.

Voici les 10 meilleurs joueurs non repêchés de la classe de cette année:

Cade Johnson, WR, État du Dakota du Sud

Le récepteur de fente soyeux offre la vitesse et la ténacité nécessaires pour affronter les arrières de coin de la NFL. Même s’il y a une période d’adaptation au fur et à mesure qu’il s’adapte à un niveau de concurrence plus élevé, Johnson vaut la peine d’être accompagné.

Marvin Wilson, DT, État de Floride

Après s’être montré prometteur en tant que passeur de passes en 2019, Wilson a fait un grand pas en arrière en tant que senior. Il n’a peut-être pas accumulé de sacs de manière cohérente, mais le 6-4, 303 livres a les caractéristiques physiques pour être une partie productive d’une rotation de ligne défensive. (Signé avec Cleveland Browns.)

Ar’Darius Washington, S, TCU

Oui, il ne pèse que 5 à 8 et 176 livres. Mais le ballhawk est un meneur de jeu éprouvé qui mérite une occasion de montrer ce qu’il peut faire dans la machine à sous au niveau suivant.

Dylan Moses, LB, Alabama

Le cheminement de carrière de l’ancienne recrue cinq étoiles a pris une tournure malheureuse après avoir déchiré son ligament croisé antérieur en 2019, puis eu des difficultés lors de son retour à l’action l’année dernière. Bien qu’il se retire trop souvent des jeux, l’athlétisme de Moïse vaut un pari, même après la blessure. (Signé avec Jacksonville Jaguars.)

Jamie Newman, QB, Wake Forest / Géorgie

Il a déclenché des intrigues en 2019 avant de transférer en Géorgie et de se retirer par la suite de la saison. Le lanceur de signal de 6-3 et 234 livres est très brut et peut être irrégulier avec son placement de balle, mais il a des outils physiques qui devraient lui mériter un regard en tant que passeur de développement. (Signé avec les Eagles de Philadelphie.)

Shakur Brown, CB, État du Michigan

À 5-10 et 185 livres avec la vitesse des piétons, Brown pourrait ne pas avoir les traits athlétiques pour s’en tenir aux récepteurs de haut vol. Mais il n’aura rien de facile à offrir aux adversaires, déployant une approche fougueuse et physique sur tous les terrains. (Signé avec Steelers.)

Charles Snowden, LB, Virginie

Son cadre (6-6, 243 livres) et son agilité sont enviables pour un passeur de passes. S’il peut se renforcer et perfectionner ses compétences en matière de passe, il y a de la place pour lui sur une liste de la NFL. (Signé avec Chicago Bears.)

Jaret Patterson, RB, Buffalo

Avec 52 touchés au sol en 33 matchs en carrière, Patterson a déjà défié les attentes pour un dos de 5-6 et 195 livres. Il n’a pas la vitesse pure ou les compétences de réception pour être un troisième derrière, mais sa vision et son équilibre lui donneront une chance d’être un contributeur dans la NFL. (Signé avec l’équipe de football de Washington.)

Christian Uphoff, S, État de l’Illinois

Toute sécurité qui mesure 6-2 et 209 livres et court comme Uphoff mérite d’être examinée de plus près. Il a du travail à faire pour développer ses instincts, mais il pourrait être un joueur intrigant pour un personnel d’entraîneurs patient. (Signé avec Green Bay Packers.)

Matt Bushman, TE, BYU

Il a déjà 25 ans et a raté la saison dernière en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Bushman, cependant, fait facilement des passes en dehors de son cadre et peut accumuler des verges après la capture. (Signé avec Las Vegas Raiders.)

