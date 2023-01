Les 10 meilleurs joueurs masculins à surveiller à l’Open d’Inde 2023

Le plus grand tournoi de badminton de l’Inde, Yonex-Sunrise India Open 2023 est prêt à décoller et à devenir plus grand que jamais au stade couvert Indira Gandhi à New Delhi du 17 au 22 janvier. Le prestigieux tournoi devient plus grand que jamais avec le BWF World Tour amélioré Statut Super 750 par rapport au précédent Super 500 ainsi que le peloton étoilé.

Alors que les plus grands navetteurs du monde participeront à une action à haute tension au Yonex-Sunrise India Open, organisé par l’Association indienne de badminton, voici les meilleurs joueurs à surveiller en simple messieurs lors de ce méga événement.

1. Viktor Axelsen (Danemark)

Le champion olympique de Tokyo et l’actuel numéro un mondial Viktor Axelson sera le grand favori pour décrocher le titre à New Delhi. Le Danois de 29 ans, qui a déjà remporté le tournoi à deux reprises, en 2017 et 2019, n’a pas participé à la dernière édition. Axelson a déjà commencé 2023 sur une note impressionnante, ayant progressé dans les demi-finales de l’Open de Malaisie. Il a connu une année 2022 sensationnelle au cours de laquelle il a réussi à remporter huit tournois sur 12 joués dans l’année, ce qui comprend également les titres des finales du circuit mondial, des championnats du monde et des championnats ouverts de toute l’Angleterre.

2. Anthony Sinisuka Ginting (Indonésie)

Le navetteur indonésien n ° 4 mondial n’a pas connu un bon début d’année 2023 après sa sortie en quart de finale de l’Open de Malaisie, le premier tournoi de l’année. Cependant, les médaillés de bronze des JO de Tokyo auront à cœur de se remettre en piste avec un spectacle impressionnant lors du Yonex-Sunrise India Open, deuxième tournoi de l’année. Le joueur de 26 ans a décroché les titres du Hylo Open et du Singapore Open avant de terminer 2022 avec la deuxième place de la finale du World Tour après avoir perdu contre Viktor Axelson.

3. Lee Zii Jia (Malaisie)

Le Malaisien Lee Zii Jia est le champion d’Asie en titre et également le deuxième joueur mondial. Il a décroché le titre de l’Open de Thaïlande l’année dernière et a terminé deuxième de l’Open du Danemark. Le joueur de 24 ans, cependant, a connu un début inoubliable en 2023, après s’être écrasé lors du premier tour de l’Open de Malaisie. Zii Jia aura hâte de laisser derrière lui cette malheureuse perte et de prendre un nouveau départ à New Delhi lorsqu’il participera au Yonex-Sunrise India Open 2023.

4. Prannoy HS (Inde)

Après une année 2022 spectaculaire, Prannoy HS, l’actuel n°1 indien au classement mondial, sera sûrement le meilleur pari du pays pour remporter le titre devant le support à domicile. Bien que le joueur de 30 ans ait terminé sa campagne en phase de groupes lors de la finale du World Tour, sa superbe victoire par derrière contre le n ° 1 mondial Viktor Axelson lui a valu de nombreux éloges. Le champion de la Coupe Thomas a également terminé l’année avec un classement en carrière de huit. Son meilleur résultat de 2022 est survenu à l’Open de Suisse, où il a perdu en finale. Il a également terminé troisième au Malaysia Masters et à l’Open d’Indonésie en plus d’avoir atteint les quarts de finale à plusieurs reprises.

5. Lakshya Sen (Inde)

Le champion en titre du Yonex Sunrise India Open aura hâte de reproduire son héroïsme de l’édition de l’année dernière où il a battu l’actuel numéro 6 mondial Loh Kean Yew pour remporter son premier titre en Super 500. Lakshya a eu une année 2022 à retenir alors qu’il a décroché l’or en simple et l’argent en double aux Jeux du Commonwealth de 2022 et faisait également partie de l’équipe masculine indienne qui a été couronnée championne à la Coupe Thomas. Le n ° 10 mondial, qui a également le bronze aux Championnats du monde 2021 à son nom, devrait poursuivre sa forme de l’année dernière et faire un spectacle devant le public local alors qu’il cherche à défendre sa couronne.

6.Srikanth Kidambi (Inde)

Le navetteur indien hautement décoré, Srikanth Kidambi a remporté l’Open d’Inde en 2015, la même année où il est devenu le premier Indien à remporter l’or au Grand Prix de l’Open de Suisse. L’ancien n ° 1 mondial a également été le premier joueur indien de badminton masculin à atteindre la finale des Championnats du monde en 2021. Son 2022 comprenait une médaille de bronze en simple aux Jeux du Commonwealth et une médaille d’or à la Coupe Thomas. Après avoir affronté la défaite contre Kenta Nishimoto lors des 32e de finale de l’Open de Malaisie, Srikanth aura à cœur de mettre son année sur les rails avec une solide performance au Yonex Sunrise India Open 2023.

7. Shi Yuqi (Chine)

L’ancien n ° 2 mondial était parmi les trois joueurs du simple masculin à avoir remporté deux titres ou plus sur le circuit BWF l’année dernière. Shi est revenu à l’action pour la première fois en 10 mois en août dernier aux Championnats du monde BWF 2022 et malgré sa participation à seulement six compétitions, il est sorti victorieux de l’Open du Danemark et de l’Open d’Australie. Il a déjà remporté l’Open d’Inde en 2018 et sera déterminé à tirer le meilleur parti de son opportunité lors de l’édition de cette année après avoir pris un mauvais départ en 2023 après avoir quitté l’Open de Malaisie au premier tour.

8. Chirag Shetty – Satwiksairaj Rankireddy (Inde)

Le célèbre duo du pays est le favori pour récupérer sa couronne au Yonex Sunrise Open après une année 2022 réussie. décrochant le bronze au tournoi l’an dernier. Le duo a également remporté son tout premier titre BWF World Super 750 en s’imposant à l’Open de France 2022. Ils ont commencé 2023 en beauté, produisant des performances exceptionnelles à l’Open de Malaisie et chercheront à continuer sur cette lancée.

9. Hendra Setiawan – Mohammad Ahsan (Indonésie)

Classé deuxième du double masculin, le duo très décoré de Hendra et Mohammad lèvera le toit au Yonex Sunrise India Open 2023 avec leur gameplay de haut niveau. Le duo est trois fois médaillé d’or aux Championnats du monde et largement considéré comme l’un des meilleurs duos de badminton en double masculin. Leur 2022 les a vus sceller l’argent en double masculin aux Jeux du Commonwealth, mais perdre la finale du double masculin de l’Open de l’Inde 2022 face à Chirag et Satwik. Avec ce résultat à l’esprit, la paire visera à le venger et à aller jusqu’au bout cette fois-ci.

10. Aaron Chia – Soh Wooi Yik (Malaisie)

Aaron et Soh, médaillés de bronze des Jeux olympiques de 2021 en double masculin, sont actuellement les n ° 3 mondiaux du classement BWF. Ils ont connu une année 2022 monumentale, étant couronnés champions du monde en double masculin et décrochant l’argent aux Jeux asiatiques. La paire illuminera le Yonex Sunrise India Open 2023 en se produisant au plus haut niveau alors qu’elle cherche à remporter le tournoi pour la première fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici