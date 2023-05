Les 10 meilleurs joueurs de Colin Cowherd restent en séries éliminatoires de la NBA

Qui sont les meilleurs joueurs restants dans les séries éliminatoires de la NBA ?

Il y a plus d’une poignée de superstars qui prennent encore la parole, alors dans l’édition de mardi de « The Herd », Colin Cowherd a présenté ses 10 meilleurs joueurs toujours en compétition pour un titre.

dix. James Lebron, les Lakers de Los Angeles

Ce que Cowherd a dit : « Il peut parfois disparaître, mais je vais y mettre LeBron par respect. Par à-coups, il joue un rôle déterminant. Avez-vous regardé son effort défensif à la fin du match [Monday] nuit [against the Warriors]? C’est l’un des gars les plus intelligents qui aient jamais pratiqué ce sport. »

9. Jaylen Brown, Celtics de Boston

Ce que Cowherd a dit : « C’est le Celtic le plus efficace. Meilleur buteur en seconde période pour les Celtics, mais probablement dans ce top 10, il n’est pas dans la même classe qu’un Steph ou un AD ou un Embiid en termes de talent pur. »

8. Kevin Durant, Soleils de Phénix

Ce que Cowherd a dit : « Je ne pense pas qu’il joue tout à fait la défense qu’il a faite à son apogée, mais il a joué le plus de minutes de tous les joueurs en séries éliminatoires. Ils [Suns] n’ont pas de banc et ils s’appuient lourdement sur KD, mais il a été le deuxième meilleur joueur offensif de cette équipe. »

7. Joël Embid, Philadelphie 76ers

Ce que Cowherd a dit : « Il avait l’air gazé lors du dernier match, mais il mène les Sixers dans tout ce qui compte: blocs, rebonds, points. Mais ils sont 1-2 depuis son retour, donc si vous voulez être précieux, vous devriez avoir un record de victoires lorsque vous êtes sur le sol. »

6. Jayson Tatum, Celtics de Boston

Ce que Cowherd a dit : « Je pense que Jayson Tatum continue de manquer de « ça » – l’alpha – dans les gros spots. Il a du mal à la fin des matchs. Il a moins de tentatives de placement sur le terrain que Marcus Smart. Cela m’inquiète. «

5. Devin Booker, Soleils de Phénix

Ce que Cowherd a dit : « Il est génial en ce moment, mais ce n’est pas durable. Soit dit en passant, il a la pire note défensive parmi tous les joueurs restants, ce qui vous donne 30 [points] une nuit, il est donc le seul mauvais joueur défensif de toutes les stars restantes. Les Suns sont également plus-9 avec Booker sur le terrain et plus-7 quand il est hors du terrain. Il n’a pas à peu près l’impact d’un Anthony Davis, d’un Steph Curry ou d’un Jokic – il est juste sur un radiateur incroyable. »

Les Suns battent les Nuggets dans le match 4; Kevin Durant et Devin Booker combinent pour 72 points

4. Jimmy Butler, chaleur de Miami

Ce que Cowherd a dit : « Il est beaucoup cogné, donc il n’est pas en aussi bonne santé que les trois meilleurs gars. Il est cependant le troisième meilleur buteur des séries éliminatoires. Il joue un peu au-dessus de lui-même. Il tire également à 56%, ce qui est tout simplement remarquable, surtout contre une bonne défense des Knicks, mais il n’est pas aussi disponible que les autres. »

3. Nikola Jokic, Pépites de Denver

Ce que Cowherd a dit : « Il y a des limites défensives avec Jokic mais meilleur buteur des demi-finales de conférence, mène les Nuggets dans tout. Passe, taille, rebond, intensité, mais encore une fois, contrairement à AD, il ne vous donnera pas grand-chose sur la défensive. »

2. Stephen Curry, Guerriers de l’État d’or

Ce que Cowherd a dit : « Les Warriors ne sont pas une équipe éliminatoire sans lui. Ils sont plus-56 quand il est sur le terrain, moins-52 quand il n’en est pas. Il a le plus de points et le plus de 3 en séries éliminatoires, et nous sommes dans un 3 -ère. Peut-être avons-nous juste surévalué la liste globale des Warriors? Si [Andrew] Wiggins est leur deuxième meilleur joueur, est-ce une équipe éliminatoire sans Steph Curry ? Je ne sais pas si c’est le cas. »

1. Anthony Davis, les Lakers de Los Angeles

Ce que Cowherd a dit : « Tout ce que vous devez savoir, il a le plus haut plus-moins de n’importe quel joueur de n’importe quelle équipe en séries éliminatoires. Non seulement il mène la NBA en blocs, il en a 14 de plus que n’importe qui d’autre, et il mène également les séries éliminatoires en tirs contestés. – il en a 150. Il a littéralement changé la façon dont cette dynastie gère son attaque. Il a éliminé les gimmes en bas. … Je pense qu’il vient d’être un monstre complet dans les séries éliminatoires.

