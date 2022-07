Les 10 meilleurs glaciers du comté de Kendall – Shaw Local

La journée nationale de la crème glacée est le 17 juillet ! Pour célébrer, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs endroits pour prendre de la crème glacée, choisis par les lecteurs dans le cadre du concours de choix des lecteurs Best of the Fox de cette année.

Les résultats ont été déterminés au cours de cette année par les prix Fox Readers Choice Awards pour le comté de Kendall dans la catégorie crème glacée / crème anglaise. Le vote a eu lieu du 31 mars au 27 avril 2022. Les résultats ont été publiés le 23 juin 2022. Pour voir plus de résultats Best of the Fox de cette année pour le comté de Kendall Cliquez ici.

Brenda’s Frozen Custard a été élue meilleure crème glacée / crème anglaise du comté de Kendall lors du concours Best of the Fox Readers Choice de cette année. (Brenda’s Frozen Custard via Facebook)

Adresse: 205 S Wells St, Sandwich, Illinois, États-Unis, Illinois

Téléphoner: 815-570-2236

Heures: Dimanche 13h-20h, Lundi 11h-21h, Mardi 11h-21h, Mercredi 11h-21h Jeudi 11h-21h, Vendredi 11h-21h30, Samedi 11h-21h30

Réseaux sociaux : Facebook – La crème glacée de Brenda

Foxy’s Ice Cream à Yorkville, Illinois. (Photo du fichier local Shaw) (Shaw Media)

Adresse: 131 E Hydraulic Street Yorkville, IL 60560

Téléphoner: 630-385-2716

Heures: Ouvert pour la saison à partir du 12 mars du lundi au vendredi de 15h00 à 20h30, samedi et dimanche de 12h00 à 20h30

Des médias sociaux: Facebook – La glace de Foxy

La zone de registre du Johnny K’s à Sandwich est divisée en deux zones, une pour les repas réguliers et une pour les glaces et les desserts. (Photo du fichier local Shaw)

Johnny K’s – L’une des meilleures glaces/crèmes anglaises

Adresse: 125, avenue Duvick Sandwich, IL 60548

Téléphoner: 815-786-3088

Heures: 7j/7 du dimanche au jeudi de 11h00 à 20h00, du vendredi au samedi de 11h00 à 21h00

Des médias sociaux: Facebook – Johnny K’sJappez – Johnny K’s

Adresse: 303 W. South St. Route 34 Plano, Il 60545. Autres emplacements à Spring Valley et Princeton, IL

Téléphoner: 630-273-2645

Heures: Aucun répertorié

Des médias sociaux: Facebook – Chez grand-mère Rosie – Plano

Adresse: 1439 Cannonball Trl Yorkville IL 60560

Téléphoner: 630-882-9254

Heures: Du lundi au dimanche de 11h à 21h

Des médias sociaux: Facebook – La place de la crème glacéeInstagram- the_ice_cream_place_

Adresse: 2274 US-30 Suite C, Oswego, IL 60543 (Emplacements supplémentaires dans la région du Midwest. Cliquez ici pour trouver des emplacements)

Téléphoner: 630-906-6455

Heures: Dimanche – Jeudi 11:00 – 22:00, Vendredi – Samedi 11:00 – 23:00, Dimanche 14:00 – 21:00

Des médias sociaux: Facebook – Oberweis

Adresse: 121, rue Main, Oswego, IL 60543

Téléphoner: 331-216-5100

Heures: Lundi Fermé. Du mardi au samedi de 12h00 à 21h00, le dimanche de 12h00 à 19h00 Fenêtre de ramassage ouverte jusqu’à 22h00 les vendredis et samedis

Des médias sociaux: Facebook – L’étable laitièreInstagram- thedairybarnoswego

Adresse: 1200 US-34 Oswego, IL 60543 (Plusieurs emplacements aux États-Unis. Cliquez ici pour rechercher)

Téléphoner: 331-725-5018

Heures: Dimanche – Jeudi 11:00 – 23:30, Vendredi – Samedi 11:00 – 00:00

Des médias sociaux: Facebook – La crème glacée d’AndyTwitter – @EatAndysInstagram- andysfrozencustard

Adresse: 1228 N Bridge St, Yorkville, IL 60560

Téléphoner: 630-882-9914

Heures: 7 jours par semaine Lundi – Dimanche 10h00 – 21h00

Des médias sociaux: Facebook – La Michoacana Sweet Bliss

Adresse: 2753 US-34, Oswego, IL 60543

Téléphoner: 331-999-3683

Heures: lundi – jeudi 12h – 22h, vendredi – dimanche 12h – 22h30

Des médias sociaux: Facebook – Cocomero Frozen Yogurt et Bubble Tea