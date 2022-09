Les 10 meilleurs films familiaux sur HBO Max

L’instinct peut vous amener à errer vers Disney+ pour regarder 100 ans de films familiaux. Mais HBO Max abrite une multitude de films allant des franchises à succès aux super-héros de DC en passant par les classiques intemporels. Parcourez toutes les époques et tous les genres, et vous trouverez forcément des joyaux que tous les membres de votre foyer pourront apprécier ensemble.

Pourtant Harry Potter a quitté HBO Max et est passé à Peacock, nous avons rassemblé une série de films que même vos enfants plus âgés apprécieront probablement. Entrez dans des aventures mémorables avec ces sélections et assurez-vous de consulter nos suggestions pour services de streaming pour enfantsles meilleurs films familiaux sur Netflix et le choix de Pixar.

kpa/United Archives via Getty Images Un classique des années 80 que tout le monde mérite de découvrir, The NeverEnding Story suit Bastian dans un livre magique qui l’aspire dans le monde de Fantasia. Revoyez ou découvrez Falkor, l’impératrice enfant, Atreyu et son cheval, ainsi qu’une foule d’autres personnages alors qu’ils tentent tous de sauver Fantasia. Essayez de ne pas pleurer [spoiler!]est la mort atroce.

Warner Brothers/Getty Images Un film qui a influencé la culture pop et des générations de cinéastes, The Goonies est une narration de haut niveau pour enfants en quête qui a du danger, de l’humour et du cœur. C’était le premier film de Josh Brolin, et, bien avant qu’il ne devienne Samwise Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux et Bob dans Stranger Things, Sean Astin était Mikey, chef de facto de cette équipe. Plongez à pleines dents dans ce trésor.

Studio Ghibli/GKids Ce classique animé a valu à Hayao Miyazaki un Academy Award, et il distille tout ce qui est bon à propos du Studio Ghibli en un seul film – même les sprites de suie de Totoro font leur retour. Dans ce film, Chihiro, 10 ans, tombe dans un monde magique de monstres et doit travailler pour libérer ses parents d’un enchantement maléfique.

Cartoon Network/Warner Bros Discovery Steven Universe est l’une des séries animées les plus appréciées de Cartoon Network. Ce film emmène Steven, 16 ans, et les Gems dans un manège musical où ils affrontent un nouvel adversaire qui veut tuer Steven. Ils traitent d’armes épuisantes, de perte de mémoire et d’action interplanétaire. S’il vous arrive de tomber dans le terrier du lapin, regardez l’émission télévisée pendant qu’elle est encore sur HBO Max.

Mike Windle/Getty Images Au début, The Iron Giant peut sembler être un clone sans prétention de type ET – juste sous une forme animée. Mais ce n’est pas. Vous ressentirez quelque chose pour ce méga robot venu de l’espace et le petit garçon Hogarth qui se lie d’amitié avec lui alors qu’ils apprennent quelques leçons de vie. Fait amusant : Vin Diesel a exprimé le géant de fer.

Studio Ghibli/GKids Autre joyau du Studio Ghibli de Miyazaki, Ponyo est une tendre histoire d’amitié. Ponyo, une princesse poisson magique (bien sûr, pourquoi pas), veut rejoindre le monde humain pour être avec son meilleur ami Sosuke, mais ils rencontrent plus que quelques obstacles. Matt Damon, Betty White, Cate Blanchett et Liam Neeson font partie des voix anglophones de ce conte animé.

Barry King/WireImage/Getty C’est un fantasme de Tim Burton – et l’un de ses meilleurs. Johnny Depp et Helena Bonham Carter sont les personnages principaux de ce conte injuste sur l’amour au pays des vivants et des morts.

Collection d’écran d’argent/Getty Images Avant Johnny Depp, Gene Wilder a incarné le rôle de Willy Wonka dans ce billet d’or Roald Dahl d’un classique. Wilder joue le fabricant de bonbons millionnaire excentrique dans cette adaptation fantastique et amusante qui teste la morale des enfants.

Warner Bros. Même si vous n’êtes pas d’humeur pour un film de vacances, vous avez peut-être envie de rire. Le Noël 8 bits classé PG vous frappe avec la nostalgie des années 80, la manie de Nintendo et peut parfois vous rappeler Pixels ou A Christmas Story. Neil Patrick Harris joue dans cette histoire d’enfance relatable.