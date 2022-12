Les 10 meilleurs événements sportifs de 2022

Cela a commencé avec la superstar du tennis Novak Djokovic expulsé d’Australie et s’est terminé avec Lionel Messi soulevant la Coupe du monde au Qatar.

Retour sur 10 des meilleures histoires sportives de 2022

Djokovic expulsé – Novak Djokovic s’est envolé pour Melbourne en janvier dans l’espoir de remporter un 10e Open d’Australie. Cependant, le célèbre Serbe non vacciné a vu son visa annulé et a été détenu dans un hôtel hébergeant des réfugiés avant d’être expulsé pour des raisons de “santé et de bon ordre”.

Djokovic s’est également vu interdire de voyager aux États-Unis, l’excluant de l’US Open, mais il a réussi à remporter un septième titre à Wimbledon en juillet.

Djokovic a été autorisé à participer à l’Open d’Australie 2023 où il visera un 22e Grand Chelem.

Valieva se dope la honte — Kamila Valieva était au centre d’un scandale de dopage aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin. La Russe, qui avait 15 ans à l’époque, est devenue la première femme à réussir un quadruple saut dans une compétition olympique, aidant la Russie à décrocher l’or dans l’épreuve par équipe. Il est ensuite apparu qu’elle avait été testée positive avant les Jeux pour la trimétazidine, un médicament utilisé pour traiter l’angine de poitrine mais qui est interdit aux athlètes car il peut augmenter l’endurance.

Le tribunal international du sport CAS a permis à Valieva de continuer à concourir aux Jeux olympiques, invoquant son jeune âge, mais sans la disculper du dopage. Valieva a chuté plusieurs fois dans la finale individuelle et a terminé à la quatrième place.

Shane Warne est décédé – Le légendaire joueur de cricket australien est décédé dans un complexe de luxe en Thaïlande en mars d’une crise cardiaque présumée, à l’âge de 52 ans. avant de devenir un commentateur respecté.

“Envisager un avenir sans Shane est inconcevable”, a déclaré Keith, le père au cœur brisé. “Mais nous sommes rassurés de savoir que Shane a fait plus dans sa vie de 52 ans, cinq mois et 19 jours que la plupart des gens ne le feraient en deux vies.”

Parias russes – L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février les a vus, ainsi que leurs alliés biélorusses, devenir des parias du sport mondial. La Russie a été expulsée de la Coupe du monde de football et des championnats du monde d’athlétisme tandis que les joueurs de tennis des deux nations ont été bannis de Wimbledon. Cependant, Elena Rybakina, d’origine russe, représentant le Kazakhstan, a remporté le titre féminin en simple au All England Club. Les tensions étaient également évidentes à l’US Open où l’Ukrainienne Marta Kostyuk a refusé de serrer la main de la Biélorusse Victoria Azarenka.

Le chaos de la finale de la Ligue des champions – La finale du 28 mai au Stade de France à Paris a sombré dans le chaos lorsque des milliers de supporters de Liverpool n’ont pas pu accéder au terrain pour le match contre le Real Madrid. Les supporters détenteurs de billets, attaqués au gaz lacrymogène par la police et victimes de délits de rue, ont d’abord été accusés d’avoir tenté d’entrer illégalement dans le stade. Ces allégations ont été réfutées et les organisateurs et les chefs de la sécurité condamnés pour leur mauvaise organisation.

Une enquête du Sénat français a contredit les affirmations de l’UEFA et du gouvernement français selon lesquelles les supporters de Liverpool sans billets appropriés étaient principalement responsables des problèmes. L’enquête a plutôt cité une “chaîne de dysfonctionnements”, notamment un manque de préparation des autorités et de l’UEFA, ainsi que des dispositifs de sécurité mal exécutés.

Natation salvatrice — Lorsque la nageuse artistique américaine de 25 ans Anita Alvarez s’est évanouie à la fin de sa routine en solo aux Championnats du monde à Budapest en juin, son entraîneur Andrea Fuentes a plongé à la rescousse. Vêtu d’un short et d’un T-shirt, Fuentes a plongé au fond de la piscine et a traîné Alvarez à la surface. “Je pense qu’elle a passé au moins deux minutes sans respirer parce que ses poumons étaient pleins d’eau”, a déclaré Fuentes. Alvarez a rapidement récupéré mais a été empêché de participer à nouveau aux championnats.

Golf divisé par LIV – Soutenu par les poches profondes des Saoudiens, LIV Golf a débuté en juillet, divisant le sport en attirant de grands gagnants tels que Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau avec des promesses de bourses de plusieurs millions de dollars pour 54 trous , tournois sans coupe. Le nouveau circuit a été accusé de “blanchir le sport” du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme, et les tournées américaines ont réagi en suspendant tous les joueurs qui ont participé aux événements LIV.

Adieu Federer et Serena— Le tennis a dit au revoir à deux de ses plus grandes stars. Roger Federer, incapable de se débarrasser d’une blessure persistante au genou, l’a appelé à l’âge de 41 ans en septembre après une carrière qui a donné 20 tournois du Grand Chelem – un chiffre maintenant dépassé par Rafael Nadal et Novak Djokovic. Federer a récolté 103 titres et empoché 130 millions de dollars en prix.

Serena a refusé d’utiliser le mot “retraite” lorsqu’elle a joué ce qui était probablement son dernier tournoi à l’US Open. Aujourd’hui âgée de 41 ans, l’Américaine a déclaré qu’elle “évoluait” loin du tennis. Elle a remporté 23 titres en simple du Grand Chelem, a été numéro un pendant 319 semaines et, selon Forbes, valait 260 millions de dollars en 2022.

Scandale des échecs — Le grand maître américain Hans Niemann a été accusé par le champion du monde norvégien Magnus Carlsen de tricherie.

Niemann a intenté une action en justice, réclamant 100 millions de dollars de dommages-intérêts à Carlsen, sa société Play Magnus Group, Danny Rensch de Chess.com, la première plateforme d’échecs en ligne au monde, et le grand maître américain Hikaru Nakamura.

Carlsen a publiquement accusé Niemann de tricherie et chess.com a affirmé dans un rapport que l’Américain de 19 ans avait “probablement triché plus de 100 fois” dans des jeux en ligne.

Le dernier fantasme de Messi – Lionel Messi a mené l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde avec un triomphe aux tirs au but contre la France après une finale épique à Doha terminée 3-3 en prolongation. La performance virtuose de Messi a scellé son statut de l’un des plus grands joueurs de tous les temps, rejoignant les autres icônes Pelé et Diego Maradona dans un groupe d’élite. La finale est devenue un classique moderne, concluant l’un des tournois les plus controversés jamais organisés.

