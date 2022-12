Les 10 meilleurs états pour trouver un emploi en ce moment, selon une nouvelle étude

Est-ce encore le bon moment pour trouver un emploi ?

La réponse peut dépendre de l’endroit où vous habitez.

Malgré les craintes de récession amplifiées et les gros titres de licenciements massifs dans les entreprises technologiques, les licenciements globaux sur le marché du travail restent historiquement bas – et il y a 1,7 offres d’emploi pour chaque chômeur, selon le dernier département du Travail. Les données.

Dans certains États, cependant, les emplois sont plus nombreux et le taux de chômage est beaucoup plus faible que dans d’autres, offrant aux résidents une meilleure chance de décrocher un poste sûr et bien rémunéré, selon les meilleurs et les pires États pour l’emploi de WalletHub en 2022. rapport.

Pour déterminer les meilleurs états pour l’emploi, WalletHub a classé les 50 États sur la base de 35 paramètres, notamment les opportunités d’emploi, le taux de chômage, le revenu annuel médian, le temps de trajet moyen et la satisfaction professionnelle autodéclarée des résidents.

Voici les 10 états où vous avez les meilleures chances de décrocher un emploi en ce moment :

Washington Vermont New Hampshire Colorado Minnesota Rhode Island Massachusetts Virginie Connecticut New Jersey

Washington, avec un taux de chômage de 3,8 % et un taux d’activité de 64,8 %, revendique la première place. Les principales industries de l’État comprennent la technologie, la construction, l’immobilier et la fabrication, selon les données du Département américain du commerce.

D’autres États parmi les cinq premiers, dont le New Hampshire et le Vermont, se sont classés en tête pour avoir de nombreuses opportunités d’emploi, une croissance régulière de l’emploi, de faibles taux de chômage et des semaines de travail plus courtes.

New York et la Californie ont obtenu des scores inférieurs sur la liste – se classant respectivement 19e et 11e – principalement parce que WalletHub a déterminé que les opportunités d’emploi étaient modérément difficiles à trouver dans ces États, les impôts sur le revenu sont élevés et les temps de trajet sont longs.

Les trois pires États pour trouver un emploi en ce moment sont le Mississippi, le Kentucky et la Virginie-Occidentale, selon le rapport, qui a révélé que ces États ont moins de possibilités d’emploi et des salaires de départ inférieurs à ceux des autres États.

Quant à ce à quoi ressemblera le marché du travail national au sens large en 2023, Joyce Jacobsen, professeur d’économie aux collèges Hobart et William Smith, prédit que certaines industries connaîtront une croissance continue tandis que d’autres souffriront face à un ralentissement économique.

« À moins d’une récession importante, nous verrons probablement une croissance continue de l’emploi dans certains domaines, tels que les soins de santé et la technologie, bien qu’il puisse y avoir un certain ralentissement dans la technologie », note-t-elle dans le rapport, ajoutant que nous pourrions voir « une instabilité continue ». dans le secteur de la restauration alors que les restaurants “ont du mal à trouver le juste équilibre avec les pénuries d’emploi persistantes et la hausse des prix des aliments”.

