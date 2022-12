Les 10 meilleurs écouteurs supra-auriculaires pour 2022 : Beats, Jabra, Sennheiser et plus

David Carnoy/CNET

J’étais un fan des écouteurs Sound Blaster Jam originaux de Creative qui sont sortis en 2015 et qui avaient un look et une sensation résolument rétro avec un bon son pour l’argent. Désormais, le casque est disponible dans une version 2.0 qui comporte quelques mises à niveau clés, notamment Bluetooth 5.0, la charge USB-C, une qualité d’appel améliorée et un couplage Bluetooth multipoint qui vous permet de le coupler à deux appareils simultanément. La durée de vie de la batterie est évaluée à 22 heures.

J’ai pu coupler les écouteurs avec un Mac Mini et un iPhone 12 Pro, puis basculer l’audio entre eux. Souvent, lors du couplage d’un casque Bluetooth avec un Mac et un PC Windows, on peut rencontrer des problèmes, mais une fois que j’ai couplé le casque avec mon PC et mon téléphone, ils ont fait une bonne paire d’écouteurs pour le travail à domicile. De plus, le prix est correct pour les parents à la recherche d’un ensemble décent d’écouteurs pour enfants pour l’apprentissage à distance et l’utilisation quotidienne.

Confortables pour les écouteurs supra-auriculaires, les Jam V2 sont légers et ont un son bien équilibré avec de bons détails et des basses amples mais pas trop puissantes. La qualité des appels était bonne lors de mes tests, les appelants disant qu’ils pouvaient bien m’entendre même dans les rues bruyantes de New York. Aucune pochette de transport n’est incluse, mais vous obtenez un jeu supplémentaire de coussinets en mousse, ce qui est bien car ils s’useront avec le temps.

Les écouteurs ont des boutons physiques pour contrôler le volume et la lecture et il y a un support AptX pour les appareils qui prennent en charge le codec de streaming sans fil.

