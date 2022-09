Les 10 meilleurs dessins animés de Boris Johnson de son époque en tant que Premier ministre

Le poste de premier ministre de Boris Johnson a été le plus controversé de mémoire récente. De la prorogation du Parlement, en passant par le Brexit et le Covid-19 et jusqu’à la récente invasion de l’Ukraine par la Russie, l’heure est au bouleversement.

Mais lundi marque la fin de l’ère Johnson. Que ce soit Liz Truss ou Rishi Sunak qui revendiquent la direction du parti conservateur et pénètrent dans Downing Street, ils auront bien du mal à fournir une matière aussi fertile aux dessinateurs.

Au cours des quatre dernières années, Dave Brown de The Independent a été à l’avant-garde de ceux qui relatent l’une des époques les plus exceptionnelles de la politique britannique pendant un certain temps. Vous trouverez ci-dessous une sélection de ses meilleurs, racontant l’histoire de Boris Johnson à la tête du pays.

(Dave Brown)

19 juillet 2019

Même avant que Johnson ne prenne le relais à Downing Street, il déplorait les règles de l’UE, utilisant un paquet de kippers comme exemple lors d’une campagne électorale pour le leadership conservateur. L’Union européenne a nié l’exemple.

(Dave Brown)

24 juillet 2019

Johnson a été déclaré chef des conservateurs, laissant à Dave Brown le soin de résumer certaines de ses affirmations les plus controversées des mois et des années précédentes.

(Dave Brown)

13 septembre 2019

Dave a son mot à dire sur la prorogation du Parlement par – qui a finalement été déclarée “illégale, nulle et sans effet” par la Cour suprême.

(Dave Brown)

10 juin 2020

Boris Johnson ne critique pas Donald Trump sur ses commentaires concernant les manifestations entourant la mort de George Floyd et qualifie les États-Unis de «bastion de la liberté»

(Dave Brown)

27 août 2020

Dave vise la propension de Johnson à essayer de détourner l’attention des mauvaises nouvelles – dans ce cas autour de Covid-19.

(Dave Brown)

3 février 2021

Six mois plus tard, la réponse du gouvernement face à la pandémie de Covid-19 est à nouveau visée.

(Dave Brown)

10 juin 2021

Cette caricature découle du différend post-Brexit surnommé la «guerre des saucisses» concernant les expéditions de certains produits carnés de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

(Dave Brown)

16 mars 2022

Le point de vue de Dave avant une rencontre entre Johnson et le dirigeant saoudien, le prince héritier Mohammed bin Salman.

(Dave Brown)

3 avril 2022

L’événement «apportez votre propre alcool» et les remarques de Johnson sur les soirées de Downing Street pendant Covid-19 sont le sujet ici.

(Dave Brown)

8 juin 2022

Ayant survécu à un vote de confiance sur son leadership, les événements qui se sont déroulés à Downing Street – à propos desquels il y avait beaucoup de colère de la part du public – marquent durablement le temps de Johnson en tant que Premier ministre.