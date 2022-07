Les 10 meilleurs cafés en plein air / terrasses de restaurants dans le comté de Kane – Shaw Local

Prendre un verre ou un repas à l’extérieur dans l’un des nombreux cafés en plein air ou terrasses de restaurants du comté de Kane est l’une des meilleures parties de l’été dans la région des TriCities.

Voici une liste des 10 meilleurs cafés en plein air / terrasses de restaurants du comté de Kane.

Les résultats ont été déterminés lors des prix 2022 Kane County Readers Choice Best of the Fox. Le vote a eu lieu du 17 mars au 10 avril. Les résultats ont été publiés le 26 mai.

Un vol de bière, de cidre et d’hydromel chez Obscurity Brewing. (Photo du fichier local Shaw) (photo Shaw Media)

Adresse: 21 S. Main St. Elburn (Deux emplacements à Elburn et un à Utica)

Heures: Fermé du lundi au mercredi, jeudi 16h-21h, vendredi 16h-22h, samedi midi-22h, dimanche midi-18h

Téléphoner: 630-320-2255

Des médias sociaux: Facebook – Brassage de l’obscurité et hydromel artisanal. Instagram- boire l’obscurité.

Mystery Diner à Elburn : Obscurity Brewing ouvre l’appétit

Obscurité Brewing à Elburn (photo Shaw Media)

Adresse: 221, rue Main, Maple Park

Heures: Du lundi au jeudi de 11h à 23h, le vendredi et le samedi de 11h à 1h, le dimanche de 11h. – 21h

Téléphoner: 815-827-3452

Des médias sociaux: Facebook – Le Pub Parc de l’érableInstagram- lepubmaplepark

Le Pub à Maple Park

Adresse: 306 W. State St., Genève

Heures: Lundi et mardi de 11h à 21h, mercredi et jeudi de 11h à 21h30, vendredi et samedi de 11h à 22h30, dimanche de 10h à 21h (service de brunch de 10h à 13h, menu complet disponible sur 11h)

Téléphoner: 630-208-7070

Des médias sociaux: Facebook – Restaurant et brasserie de StockholmInstagram- #stockholmsbrewpub

La salle à manger extérieure de Stockholm

Adresse: 39W149, chemin Plank, Elgin

Heures: Fermé le lundi et le mardi, du mercredi au vendredi de 14h à 21h, le samedi de midi à 21h, le dimanche de midi à 19h

Heures d’ouverture du jardin à bière – Du mercredi au vendredi de 14h à 21h, le samedi de midi à 21h, le dimanche de midi à 19h

Téléphoner: Aucun numéro de téléphone indiqué.

Des médias sociaux: Facebook – Plank Road Tap RoomInstagram – @PLANKROADTAPROOM

Adresse: 513 S. 3e Rue, Genève

Heures: du lundi au jeudi 11h – 21h, vendredi & samedi 11h – 22h, dimanche 11h – 20h

Téléphoner: 630-208-1588

Des médias sociaux: Facebook – Préservation

Conservation à Genève. (photo Shaw Media)

Adresse: 12 N. River St., Batavia

Heures: Fermé le lundi, du mardi au jeudi de 12h à 22h, le vendredi et le samedi de 12h à 1h, le dimanche de 12h à 21h

Téléphoner: 630-406-9200

Des médias sociaux: Facebook – Sidecar Supper Club et Biergarten

Le Sidecar Supper Club & Beer Garden à Batavia. (photo Shaw Media)

Adresse: 330 W. State St., Genève

Heures: Lundi & mardi 15h à 21h, mercredi & jeudi 11h à 21h, vendredi & samedi 11h à 22h, dimanche 11h à 21h

Téléphoner: 630-262-8440

Des médias sociaux: Facebook – Aurelio’s Pizza de GenèveTwitter – @AureliosPizza

Le patio chez Aurelio de Genève. (photo Shaw Media)

Adresse: 300, rue Main ouest, Saint-Charles

Heures: Du dimanche au samedi de 11h à 2h

Téléphoner: 630-584-4414

Des médias sociaux: Facebook – Pub et grill de la station-service

Le Filling Station Pub & Grill est une institution du centre-ville de Saint-Charles. (photo Shaw Media)

Adresse: 155, chemin S. Randall, Elgin

Heures: Lundi – Jeudi 11h – 23h, Vendredi & Samedi 11h – minuit, Dimanche 11h – 22h

Téléphoner: 224-535-9544

Des médias sociaux: Facebook – Cuisine + Bar de l’Ancienne République

Adresse: 649 W. State St., Genève

Heures: Lundi – Mercredi midi – 21h, Jeudi midi – 22h, Vendredi & Samedi midi – 23h, Dimanche midi – 21h

Téléphoner: 630-345-6274

Des médias sociaux: Facebook – Histoire de l’art Brassage