Les 10 meilleurs analystes d’actions technologiques de la dernière décennie, selon TipRanks

Les actions technologiques ont surperformé les marchés plus larges au cours de la dernière décennie. Grâce à la course haussière, l’indice Nasdaq 100, riche en technologies (NDX) a gagné plus de 356 % en valeur par rapport à une hausse de 160 % de l’indice S&P 500 (SPX).

Alors que les valeurs technologiques ont brillé au cours de la dernière décennie, TipRanks reconnaît les 10 meilleurs analystes de Wall Street de ce secteur. Certains analystes ont surperformé dans leur parcours de sélection de titres et ont obtenu des rendements significatifs grâce à leurs recommandations.

TipRanks a analysé chaque recommandation d’action faite par les analystes du secteur technologique au cours de la dernière décennie pour établir cette liste. Le classement reflète la capacité des analystes à générer des rendements avec leurs notations d’actions et leurs objectifs de cours.

Les algorithmes de TipRanks ont calculé le rendement moyen et la signification statistique de chaque note, ainsi que le taux de réussite global des analystes. Chaque notation effectuée au cours de la dernière décennie a été mesurée sur un an.

TipRanks a tiré parti de son Centre d’experts outil pour identifier les dix meilleurs analystes avec un taux de réussite élevé.