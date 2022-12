Les 10 meilleures villes pour trouver un travail à distance qui paie 100 000 $ ou plus

Des villes côtières comme San Francisco et New York sont en tête en offrant des emplois à distance bien rémunérés, souligne le PDG de Ladders, David Fisch, avec d’autres grandes villes comme Washington DC et Chicago juste derrière.

Échelles a identifié les 10 premières villes avec le plus grand nombre d’annonces d’emplois à distance qui paient au moins 100 000 $ publiées sur leur site entre août et octobre 2022.

Certaines villes américaines offrent des emplois plus éloignés qui paient 100 000 $ ou plus que d’autres, selon une nouvelle étude de Ladders.

San Fransisco New York Washington DC Boston Chicago Los Angeles Seattle Austin Atlanta Dallas

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les data scientists de Ladders suivent les données sur le travail à distance des 50 000 plus grands employeurs d’Amérique du Nord. Avant la pandémie, seuls 4% des emplois étaient disponibles à distance – à la fin de 2021, cependant, ce nombre est passé à 18%, et maintenant, à la fin de 2022, il a doublé pour atteindre 36%, selon leurs recherches.

Les entreprises des secteurs de la technologie, des médias, de la santé et d’autres secteurs embauchent de plus en plus pour une variété de rôles pouvant être exercés à domicile et offrent des salaires à six chiffres, selon Ladders. rechercher.

L’ingénieur logiciel, le chef de projet et le responsable de compte sont parmi les principales professions à distance qui ont vu le plus grand nombre d’offres d’emploi sur le site Ladders entre le 31 août et le 1er novembre et paient plus de 100 000 $.

Le rapport Ladders inclut également les villes avec les opportunités les plus éloignées qui paient 200 000 $ ou plus – San Francisco, New York, Boston, Chicago et Washington DC sont également en tête de liste.

