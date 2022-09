Les 10 meilleures villes pour prendre leur retraite en 2022 incluent Charleston et Orlando

L’enquête a classé 182 villes en fonction de quatre catégories clés de poids égal : abordabilité, activités, qualité de vie et soins de santé. Leur analyse suppose également qu’un retraité vivra avec un revenu fixe.

En ce qui concerne les meilleures villes pour passer vos années de retraite, l’État du soleil occupe près de la moitié des 10 premières places, selon WalletHub. Les meilleurs et les pires endroits où prendre sa retraite en 2022 enquête.

Charleston, Caroline du Sud Orlando Floride Cincinnati, Ohio Miami, Floride Fort Lauderdale, Floride San Francisco, Californie Scottsdale, Arizona Wilmington, Delaware Tampa, Floride Salt Lake City, Utah

Bien que quatre villes de Floride se soient classées dans le top 10 des meilleurs endroits pour prendre leur retraite, elles ont obtenu des scores bien inférieurs en termes d’abordabilité, avec Orlando au 25e rang, Tampa au 34e rang, Miami au 78e et Fort Lauderdale au 87e.

Lorsque vous envisagez de prendre votre retraite, le coût de la vie et les impôts devraient être deux de vos principales considérations financières, déclare Tamara L. Wolske, professeure adjointe à l’Université d’Indianapolis spécialisée dans les études sur le vieillissement, dans le rapport de WalletHub.

De plus, si vous vivrez avec un revenu fixe à la retraite, assurez-vous de planifier vos dépenses et votre style de vie en conséquence, dit Wolske.

“Les dépenses non négociables devraient être traitées en premier chaque mois, telles que le loyer ou l’hypothèque, les services publics, les comptes de crédit, les assurances et les taxes”, conseille-t-elle. “Les fonds qui vous restent peuvent être utilisés pour des dépenses contrôlables telles que l’épicerie, l’essence et les activités de loisirs.”

L’une des plus grandes erreurs de planification de la retraite que font les gens est de ne pas se préparer correctement aux dépenses médicales supplémentaires, dit Wolske. Un couple de 65 ans qui prend sa retraite en 2022 peut s’attendre à dépenser une moyenne de 315 000 $ en soins de santé et dépenses médicales à la retraiteselon l’estimation d’août de Fidelity Investment.

« Les personnes âgées sont les plus grands consommateurs de services de soins de santé », explique-t-elle. “La plupart des gens ne réalisent pas que Medicare ne couvre pas tous les besoins liés à la santé et qu’il existe des franchises et des quotes-parts.”

La plupart des Américains s’attendent à ne payer qu’environ 41 000 $ au total pour les soins médicaux à la retraite.

“Beaucoup de gens planifient les bons moments après la fin de leur emploi, mais ils ne prennent pas de mesures tout au long de leur vie pour naviguer dans les incertitudes de la vie en tant que personne âgée dans ce pays”, dit-elle.

