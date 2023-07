Les 10 meilleures villes américaines pour un potentiel de revenu

Il y a beaucoup à peser quand il s’agit de savoir où vous voulez vivre : le coût de la location ou de la possession d’une maison, le coût des biens et services, les commodités comme les salles de spectacle et de sport, la proximité avec les amis et la famille…

Un élément essentiel de l’endroit où vous finissez par vivre, bien sûr, est votre travail, y compris combien vous gagnez et dans quelle mesure vous pouvez étendre ces revenus dans votre ville ou ville donnée.

Société de vérification des antécédents Checkr récemment analysé les 100 plus grandes villes américaines pour trouver les 10 meilleures villes pour le potentiel de revenu. Ils ont utilisé les données du US Census Bureau, du Bureau of Labor Statistics et du Bureau of Economic Analysis pour créer un score basé sur le revenu personnel réel par habitant, la croissance du revenu sur 10 ans et le pourcentage de ménages gagnant plus de 200 000 $.

Les résultats couvrent diverses régions du pays. Voici les 10 meilleures villes pour le potentiel de gain, classées du potentiel de revenu le plus élevé au plus bas et incluant le revenu médian des ménages dans chaque ville selon le Census Bureau. (Parce que Checkr a utilisé sa propre méthode pour calculer les classements, le potentiel de gain n’est pas reflété dans le revenu médian.)