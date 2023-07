Les 10 meilleures villes américaines pour les nomades numériques à partir de cet été

Si vous espérez travailler à distance et voyager aux États-Unis cet été, vous voudrez peut-être éviter les côtes.

Les pires villes des États-Unis pour les nomades numériques se trouvent principalement en Californie et en Floride, tandis que les meilleures villes pour les personnes qui voyagent librement tout en travaillant à distance sont regroupées dans le Midwest et le Sud, selon un Rapport de mai 2023 de Zumper, une plateforme immobilière en ligne.

Columbus, Ohio a été nommée la première ville pour les nomades numériques aux États-Unis, tandis que Fort Lauderdale s’est classée dernière.

Pour déterminer le classement, Zumper a classé les 100 villes les plus populaires des États-Unis sur une multitude de facteurs, notamment la disponibilité des transports en commun, le coût moyen des locations à court terme et la qualité de l’air.

Voici le top 10 des villes américaines pour les nomades numériques :

Columbus, Ohio Portland, Oregon Kansas City, Missouri Houston Saint Louis Chicago Cincinnati San Antonio Détroit Denver

Les analystes disent que les nomades devraient envisager le Midwest, car des villes comme Kansas City, Cincinnati et Saint-Louis offrent beaucoup de choses qui sont importantes pour eux, y compris un coût de la vie abordable, une connexion Wi-Fi rapide et de nombreuses options de divertissement.

Portland, Houston et Chicago sont en tête de plusieurs listes mettant en évidence les meilleures villes pour les nomades numériques, notamment pour avoir de faibles coûts de logement et une part élevée d’emplois à distance qui paient 100 000 $ par an ou plus.

New York et Los Angeles, quant à elles, n’ont même pas réussi à se classer parmi les 20 meilleures villes pour les nomades numériques. Los Angeles arrive au 24e rang, tandis que New York se classe au 31e rang, principalement en raison de son coût de la vie élevé.

Le marché du travail à distance se contracte dans certaines villes, mais est florissant dans d’autres. Un article récent du National Bureau of Economic Research (NBER) des États-Unis a révélé que Washington, DC est la meilleure ville pour trouver un emploi à distance aux États-Unis, suivie de San Francisco et de Chicago.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Vérifier:

La ville n ° 1 pour trouver un emploi à distance, selon une nouvelle étude – ce n’est ni New York ni San Francisco

Les télétravailleurs ont afflué vers les «villes Zoom» pendant Covid – maintenant, ils sont en concurrence pour rester au travail à domicile

Cette jeune femme de 21 ans vole 1 000 km par semaine pour éviter de payer 3 500 $ de loyer mensuel à New York : voici combien elle économise