Les 10 meilleures villes américaines pour les carrières STEM, selon WalletHub

Un nouveau Étude WalletHub a analysé les 100 régions métropolitaines américaines les plus peuplées selon trois dimensions clés, “Opportunités professionnelles”, “Convivialité STEM” et “Qualité de vie”. Ils ont ensuite comparé ces dimensions à l’aide de 21 mesures, notamment les offres d’emploi pour les diplômés en STEM, la croissance de l’emploi en STEM, la qualité des universités d’ingénierie et l’abordabilité du logement.

Selon données récentes du BLS , les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques devraient augmenter de 10,8 % entre 2021 et 2031, contre seulement 4,9 % pour toutes les autres carrières. Les professionnels des STEM bénéficient également de gros salaires, un avantage qui attire de nombreux étudiants à poursuivre dans le domaine, avec un salaire annuel médian de 95 420 $.

1. Seattle, Washington

Note totale : 70,82

Classement des opportunités professionnelles : 1

Classement qualité de vie : 22

2. Austin, Texas

Note totale : 67,33

Classement des opportunités professionnelles : 2

Classement qualité de vie : 10

3. Boston, MA

Note totale : 64,73

Classement des opportunités professionnelles : 10

Classement qualité de vie : 67

4. Atlanta, Géorgie

Note totale : 64,62

Classement des opportunités professionnelles : 9

Classement qualité de vie : 13

5. San Francisco, Californie

Note totale : 64,14

Classement des opportunités professionnelles : 6

Classement qualité de vie : 56

6. San José, Californie

Note totale : 62,83

Classement des opportunités professionnelles : 5

Classement qualité de vie : 39

7. Pittsburgh, Pennsylvanie

Note totale : 62,42

Classement des opportunités professionnelles : 21

Classement qualité de vie : 12

8. Minneapolis, Minnesota

Note totale : 61,42

Classement des opportunités professionnelles : 8

Classement qualité de vie : 18

9. Madison, Wisconsin

Note totale : 61,06

Classement des opportunités professionnelles : 17

Classement qualité de vie : 14

10. Sacramento, Californie

Note totale : 60,16

Classement des opportunités professionnelles : 38

Classement qualité de vie : 32

Selon Jill Gonzalez, analyste de WalletHub, la plupart de ces villes sont restées les meilleurs endroits pour les carrières STEM pendant près d’une décennie.

“Nous publions ce rapport chaque année depuis 2015, surveillant de près le marché du travail STEM. Les résultats n’ont pas trop changé, ce qui pourrait être surprenant en soi”, a déclaré Gonzalez à CNBC Make It. “Nous nous attendions toujours à ce que des villes comme Seattle et Boston soient parmi les mieux classées en raison du grand nombre d’opportunités professionnelles et de leur convivialité globale pour les STEM”

Seattle figure parmi les trois premières villes chaque année depuis 2016 et Boston depuis 2018.

Pour les professionnels des STEM qui ne résident pas dans ces villes métropolitaines, ne vous inquiétez pas. Gonzalez dit que l’un des plus grands avantages de travailler dans ce domaine est la possibilité de travailler à distance.

“En plus de payer plus, les emplois STEM sont plus susceptibles d’offrir des possibilités de travail à domicile ou à distance. Pouvoir travailler de n’importe où est une incitation très puissante de nos jours”, explique-t-elle. “Les domaines STEM sont également parmi ceux qui connaissent la croissance la plus rapide, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses opportunités de croissance et de développement de carrière. D’autres avantages incluent la flexibilité et la possibilité d’avoir un impact sur la société, ce qui conduit à un degré plus élevé de satisfaction au travail.”

Et bien que les licenciements bruyants soient devenus une source de préoccupation pour de nombreux travailleurs STEM, Gonzalez rassure qu’ils ne représentent qu’une fraction d’une industrie autrement florissante.

“Le domaine STEM conservera son attrait. Les licenciements récents n’ont affecté qu’une petite partie de la population active totale et le domaine STEM englobe plus de domaines que la simple technologie. Les travailleurs STEM sont toujours en forte demande dans tout le pays.”

Sur les 25 titres d’emploi qui connaissent la croissance la plus rapide aux États-Unis, 14 sont liés à la science, à la technologie, à l’ingénierie ou aux mathématiques.

