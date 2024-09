Les 10 meilleures séries de science-fiction à regarder en attendant Dune : Prophecy

L’univers de Dune n’est pas encore de retour. Le tant attendu Dune : Prophétiebasé sur Confrérie de Dunesera la prochaine série à sortir dans la franchise. Cependant, la série n’arrivera pas sur les plateformes de streaming avant novembre 2024. Se déroulant 10 000 ans avant le règne de Paul Atreides, la série à venir se concentre sur la formation du Bene Gesserit, où deux sœurs Harkonnen créent une société secrète pour lutter contre les forces qui menacent l’avenir de l’humanité.









La politique et le paysage grandiose du désert ainsi que la lutte dans un futur lointain ont captivé les fans. En attendant le retour de la franchise, il existe d’autres grandes séries de science-fiction à regarder en attendant. L’une d’entre elles n’a pas besoin d’être présentée Guerre des étoiles, étant donné les parallèles frappants qui existent entre les deux grandes franchises. À part La Guerre des étoilesil existe de nombreuses autres grandes séries qui intègrent la politique, les prophéties et une figure de sauveur dans leurs histoires sur des futurs lointains.





10 Star Wars : Andor met l’accent sur la politique





Il existe de nombreux parallèles entre La Guerre des étoiles et Dune. Tout d’abord, les deux se déroulent sur une planète désertique. Les deux présentent un groupe de personnes ressemblant à des sorcières dotées de capacités entraînées qui perturbent la politique. La série Disney+, Andoren particulier, se concentre sur Cassian Andor, un espion qui a aidé à voler le plan de l’Étoile de la Mort. La série met fortement l’accent sur la politique. Au lieu de séquences tendues et de scènes pleines d’action, la série aborde les sacrifices nécessaires à une rébellion.

Malheureusement, aucun personnage principal n’a survécu Rogue One. Cassian Andor est également prêt à mourir pour la cause dans le film. Andor se déroule avant les événements de Rogue One et voit sa vie avant de devenir un espion rebelle. De la même manière que la prochaine série préquelle de Dune, Andor il se concentre également sur les événements qui ont précédé le film original, ajoutant une pièce du puzzle à la façon dont tout cela se produit. Pour les fans qui recherchent un décor spatial similaire et un angle politique de l’histoire, Andor est un film à voir absolument.





9 The Expanse est un mélange de Dune et de Game of Thrones

L’étendue a été couronnée comme l’une des séries de science-fiction les plus influentes réalisées au cours des 20 dernières années. De la même manière que Dune, il dépeint les conflits internes au sein du système solaire. Écrit par Ty Franck et Daniel Abraham, le spectacle regorge d’éléments de drame politique, tels que des jeux de pouvoir, des complots et des mystèresC’est de la science-fiction intellectuellement complexe.





Semblable à l’univers massif dans Dune, L’étendue est également adapté d’une série de livres massive composée de neuf romans et d’un recueil de nouvelles. Plus intéressant encore, la série a un style narratif similaire à celui de George RR Martin Un chant de glace et de feu. D’une certaine manière, L’étendue c’est comme Game of Thrones rencontre Dune. L’histoire se concentre sur un détective et un ancien officier militaire, qui enquêtent sur une conspiration à l’échelle du système concernant l’exploration spatiale et une substance extraterrestre séparément jusqu’à ce qu’ils se croisent.

8 Mr. Robot élève l’inspiration de Dune à un autre niveau





Sur la surface, Monsieur Robot partage très peu de similitudes avec DuneCependant, la série cyberpunk est très proche de Paul Atreides dans son esprit. Elliot, le hacker justicier, est un héros douteux, qui assume son identité à la fois de méchant et de sauveur. La série est également remplie de belles Dune références. De nombreux yeux perçants Monsieur Robot les fans ont trouvé des indices subtils sur la façon dont la série a incorporé Dune dans son univers. Inspiré par Orange mécanique et La Matrice, la série parle de rébellion et d’anticapitalisme.

Bien qu’il n’inclue aucune prophétie de quelque façon que ce soit, le genre de discours que Paul Atreides donne aux Freemen lorsqu’il accède à un poste de direction est au cœur de ce dont parle la sériePaul Atreides cherche à se venger de la mort de son père, mais il finit aussi par devenir la personne qu’il déteste. La vengeance d’Elliot ne va pas jusque-là. Monsieur Robot La saison 4 de la série s’oriente vers la politique et aborde les changements sociaux ainsi que les transformations individuelles. Avec des rebondissements massifs et une performance exceptionnelle de la star principale Rami Malek, la série mérite certainement le temps des téléspectateurs.





7 The Mandalorian partage des similitudes frappantes avec Dune

Le mouvement dirigé par Pedro Pascal La Guerre des étoiles La série dérivée ramène les fans dans une galaxie lointaine, très lointaine. Pascal incarne un chasseur de primes intergalactique dont le chemin change après sa rencontre avec Grogu (Baby Yoda). La série western spatiale ressemble à Dune de plusieurs façons. Par exemple, les habitants du désert connus sous le nom de Usken Raiders dans la série sont très similaires aux Freemen dans Dune. Les deux sont des tribus indigènes nomades de leurs planètes désertiques respectives. Pour survivre au climat extrême du désert, leur style vestimentaire comprend une couverture de la tête aux pieds. Tous deux sont connus sous le nom de Sand People (les gens du sable) et vivent en communauté fermée.





Depuis sa première, les fans ont remarqué à quel point l’histoire du Mandalorien est similaire à celle Dune . Le spectacle ressemble également visuellement Dune à bien des égards. Outre les pillards Usken, les dragons Kraft sont essentiellement des vers des sables appelés par un nom différent. Les deux espèces sont des bêtes géantes ressemblant à des vers qui menacent les populations non indigènes. Alors que Le Mandalorien ne s’attarde pas nécessairement sur l’aspect politique de la La Guerre des étoiles univers à ce point, la série évoque certainement des sentiments nostalgiques à propos de Dune.





6 Obi-Wan Kenobi découvre la galaxie après la trilogie préquelle de Star Wars

Obi-Wan Kenobi se déroule après les événements de la La Guerre des étoiles trilogie préquelle. Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, et son ancien maître, Obi-Wan Kenobi, vit de nombreuses années dans une grotte sur Tatooine. Semblable au chemin auquel Anakin est destiné, Paul Atréides devient également un méchant et un leader après avoir traversé la période initiale d’entraînement/d’éveil. À travers les yeux de son ancien maître, la série examine de plus près la planète qui est désormais sous le contrôle de l’Empire.





Dune : Partie II L’histoire se termine avec Paul Atréides annonçant la guerre contre les grandes maisons. Il cherche également à remplacer Shaddam Corrino IV comme nouvel empire, un chemin similaire à la transformation d’Anakin en seigneur Dark Vador. Chani, la personne qui lui a montré la voie du désert, se retire alors dans le désert. Obi-Wan Kenobi puise dans le monde après qu’Anakin ait rejoint le côté obscur. Pour les fans qui se demandent à quoi ressemblera Dune lorsque Paul partira à la conquête de l’univers, la série est un excellent choix.

5 La Fondation présente des prophéties et des politiques





Fondation raconte l’histoire d’un homme qui peut prédire l’avenir. Cette série massive est adaptée de la série de livres de la légende de la science-fiction Isaac Asimove. Le spectacle est visuellement époustouflant et esthétiquement époustouflant. Tout comme le Dune univers, il peint un monde drastique dans lequel les fans peuvent se perdre. Alors que les livres d’Asimove sont plus expansifs, la série télévisée, en revanche, s’intéresse aux personnages.

La série explore la dynamique du pouvoir et l’évolution de la société avec des éléments de prophétie. Fondation Il existe également des sociétés secrètes similaires. Bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un ferait quelque chose, l’objectif principal est le même : le pouvoir et les ambitions galactiques. Fondation c’est comme Dune à bien des égards, notamment par son examen des jeux politiques et du rôle que joue la prophétie dans la définition de l’avenir.





4 Firefly représente la fusion des croyances religieuses

Il n’y a qu’une seule saison à Luciolemais la série est largement appréciée par les fans. Centrée sur l’aventure spatiale dans un contexte futur naturaliste, la série emmène à nouveau les téléspectateurs dans un paysage familier. Tout comme Dunel’intrigue de Luciole met en scène un groupe de rebelles voyageant dans un petit vaisseau spatial. Certains fans croient même que les événements de Luciole servir de préquelle à Dune en raison de sa représentation de la fusion des croyances religieuses et de la montée des superpuissances.





Luciole explore les voyages dans l’espace et la relation entre survie et moralité, qui font tous deux partie de DuneLes intrigues de . La série dépeint également une relation très similaire entre la politique et la technologie. Dune. Malgré les progrès technologiques, les problèmes humains restent fondamentalement les mêmes. Les complications politiques, les luttes morales et les divisions raciales occupent une place centrale dans l’histoire.

3 Star Wars : L’Acolyte a des sorcières de l’espace





L’Acolyte emmène les fans quelques centaines d’années avant l’époque d’Anakin. La série raconte l’histoire des Jedi à l’époque de la Haute République. Très similaire à Dune : Prophétiela série se concentre sur les sorcières de l’espace. En surface, L’Acolyte Il s’agit d’une enquête sur une série de meurtres, il s’agit en réalité de la relation entre deux sœurs jumelles. Osha est une ancienne acolyte, tandis que sa sœur Mae est tentée par le côté obscur et se lance dans une tuerie.

Le groupe de sorcières sensibles à la force L’Acolyte Les créatures utilisent également la Force dans le processus de reproduction. Elles utilisent apparemment leur capacité à manier la Force pour tomber enceintes, ce qui, d’une certaine manière, est similaire à la façon dont le Bene Gesserit utilise son pouvoir pour manipuler le sexe de l’embryon. La force se rapproche beaucoup du pouvoir du Bene Gesserit dans L’Acolyte. En plus de cela, L’Acolyte explore également principalement les relations féminines.





2 Ahsoka dévoile les Nightsisters

Les Sœurs de la Nuit sont différentes des Sith. Elles utilisent la Force de manière non approuvée par les Jedi et sont connues pour leur maîtrise de la magie noire. L’ancienne société matriarcale est très similaire au Bene Gesserit. D’une part, elles portent toutes deux des costumes médiévaux. D’autre part, les Sœurs de la Nuit sont également considérées comme des sociétés anciennes composées d’un groupe de sorcières dotées de super pouvoirs.





AhsokaLa représentation des Nightsisters par ‘rend le groupe encore plus Dune-esque. Dans l’épisode 6, les Nightsisters utilisent leur vision pour voir l’avenir et planifier leurs mouvements en conséquence, ce qui est très similaire au Bene Gesserit qui suit les menaces du destin perçues à travers des visions. Les Sœurs de la Nuit ont également connaissance d’autres galaxies et mondes qui existaient avant l’histoire documentée par les Jedi. Leur utilisation de mythes et de légendes religieuses pour obtenir le contrôle politique d’une planète rappelle presque les Sorcières de Dune.

1 Lost in Space explore la survie sur une planète étrangère





Le remake de la série des années 60 de Netflix est l’une des séries de science-fiction les plus sous-estimées que de nombreux fans ont manqué. La première saison a reçu 100 % d’approbation sur Rotten Tomatoes, et cela ne suffit pas à dire à quel point la série est bonne. L’aventure familiale aborde également l’idée de loyauté, de famille et le défi de se perdre dans un nouvel environnement. Paul Atreides traverse son séjour sur Dune avec le reste de sa famille tandis qu’il lutte pour trouver sa propre identité. Perdu dans l’espace suit une famille qui s’écrase sur une planète après avoir échappé à une attaque.

Tous deux s’attaquent à la survie sur une planète étrangère tout en recherchant la bonne voie à suivre. Alors que Dune adopte une approche plus abstraite pour trouver un voyage « à la maison », la recherche dans Perdu dans l’espace est tout à fait littéral. Rempli de mystère, d’action et d’aventure, Perdu dans l’espace est un opéra spatial divertissant. Cela vaut vraiment la peine d’être regardé pour les fans qui attendent la nouvelle Dune série dérivée.