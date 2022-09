À la fin de l’été, les entreprises redoublent d’efforts pour ramener les employés au bureau – et même s’il pourrait y avoir plus de navetteurs sur la route et les transports en commun dans les semaines à venir, la possibilité de travailler à domicile ne disparaîtra pas de sitôt.

Aux États-Unis, le nombre d’employés à distance travaillant dans un arrangement hybride est passé de 42 % en février à 49 % en juin, selon une étude récente de Gallupet ce nombre devrait grimper à 55 % d’ici la fin de 2022.

Pour aider les gens à trouver les meilleures opportunités hybrides, FlexJobs a identifié les 100 meilleures entreprises qui embauchent pour des emplois hybrides en 2022, définissant les entreprises “hybrides” comme des entreprises qui exigent que les travailleurs se rendent au bureau 2 à 4 fois par semaine ou qui sont “généralement éloignées” avec quelques jours au bureau chaque mois.

FlexJobs a examiné environ 57 000 entreprises et leurs historiques d’offres d’emploi sur la base de données du site entre septembre 2021 et août 2022 pour déterminer le classement. Les annonces d’emplois hybrides sur le site ont plus que doublé au cours de la dernière année.

Voici les 10 meilleures entreprises qui embauchent pour des emplois hybrides en 2022, selon FlexJobs, ainsi que la liste complète des 100 meilleures entreprises ici.

Kelly Robert Half International Thermo Fisher Scientific Lee Hecht Harrison (LHH) Groupe UnitedHealth SVC Santé Twilio Randstad Verizon Éducation du Grand Canyon (GCE)

“Nous avons définitivement vu un point de basculement vers une intégration plus profonde et plus permanente du travail à distance et hybride dans les organisations”, a déclaré Sara Sutton, fondatrice et PDG de FlexJobs à CNBC Make It, ajoutant qu’elle s’attend à ce que le travail hybride devienne “la norme sur le lieu de travail”. ” avancer.

Les opportunités hybrides en comptabilité et en finance ainsi que les ressources humaines et le recrutement ont considérablement augmenté au cours de l’année écoulée, note FlexJobs. Plusieurs entreprises du top 10 sont des agences de recrutement et de conseil, notamment Kelly, Robert Half International et Lee Hecht Harrison.

Les autres domaines de carrière populaires pour les emplois hybrides sont l’informatique/informatique, le marketing, les ventes, ainsi que les ressources humaines et le recrutement.

Certains des emplois hybrides les plus demandés pour lesquels les entreprises embauchent sur le site incluent comptable, recruteur et chef de projet.

Des recherches récentes ont vanté les avantages d’un lieu de travail hybride pour les employés et les entreprises, car un tel arrangement répond au désir des gestionnaires de faire revenir les gens au bureau et au besoin des employés d’une plus grande flexibilité.

Si elles sont bien faites, les modalités de travail hybrides peuvent aider les entreprises réduire les taux d’abandon et puisez dans un vivier de talents plus diversifiéaussi bien que améliorer la productivité des employés et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Vérifier:

Ces 3 étapes simples peuvent vous aider à trouver un emploi qui « vous rend vraiment, vraiment heureux »

Les 10 principales compétences dont vous avez besoin pour décrocher un emploi dès maintenant, selon LinkedIn

Les bonnes questions à poser aux nouveaux collègues et 2 autres façons de réussir dans un nouveau travail à distance

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire