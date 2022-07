Les 10 meilleures entreprises américaines pour la croissance de carrière, selon une nouvelle étude

Certains signes d’un bon lieu de travail sont évidents – des salaires équitables, des collègues amicaux, de faibles taux de démissions – mais d’autres “drapeaux verts” ne sont pas aussi clairs.

Prenez le développement professionnel, par exemple, qui peut varier selon les industries, les emplois et les niveaux d’expérience.

Pourtant, le manque d’opportunités d’évolution de carrière est souvent l’une des principales raisons pour lesquelles les gens quittent leur emploi : 63 % des travailleurs américains qui ont quitté leur emploi l’année dernière ont cité le manque d’opportunités d’avancement comme l’une des principales raisons de leur départ, selon un sondage. de Centre de recherche Pewqui a interrogé près de 10 000 Américains en février 2022.

Pour déterminer quelles entreprises accordent la priorité au développement professionnel et à la réussite de leurs employés, le site d’évaluation des entreprises Comparativement a identifié les 100 meilleures grandes entreprises aux États-Unis pour développer votre carrière, en utilisant les données de sa plateforme.

Revendiquant la première place, Boston Consulting Group, qui a “construit une culture de l’excellence”, a déclaré Jason Nazar, PDG de Comparativement, à CNBC Make It. Près de 95 % des employés ont déclaré se sentir mis au défi au travail, tandis que 77 % ont déclaré avoir un mentor.

Boston Consulting Group a également obtenu un score élevé en matière de culture et de leadership en milieu de travail. “Ils prennent très au sérieux l’engagement à construire une grande culture, et cela se traduit par la façon dont les employés plus âgés pensent et ressentent l’entreprise”, ajoute Nazar.

Voici les 10 meilleures entreprises pour développer votre carrière, selon Comparativement:

Groupe de conseil de Boston Amazone AnneauCentral Aperçu mondial Médailles ZipRecruiter Adobe Samsung SentinelleUn Qualtrics

Le classement est dérivé des employés qui ont évalué les opportunités de développement professionnel de leur entreprise sur Comparativement entre juin 2021 et juin 2022, répondant spécifiquement aux questions sur les opportunités de mentorat de leur employeur, comment ils reçoivent des commentaires et s’ils se sentent mis au défi au travail, entre autres sujets.

Les entreprises avaient besoin d’un minimum de 75 évaluations d’employés sur le site Web de Comparably pour être prises en compte pour la liste, un poids supplémentaire étant accordé aux entreprises qui avaient une plus grande participation de leur base d’employés.

Le développement professionnel est “tout aussi important, sinon plus” que la rémunération dans la construction d’une longue et fructueuse carrière, soutient Nazar, et devrait être quelque chose que les demandeurs d’emploi doivent considérer avant d’accepter une offre.

“Si vous allez dans une entreprise qui s’engage vraiment à reconnaître, développer et promouvoir les talents au cours de quelques années, vous serez beaucoup plus avancé dans votre carrière que dans un emploi qui paie bien mais n’offre pas ce soutien. ,” il explique. “Vous ne faites pas que renforcer votre potentiel de revenus, vous développez vos compétences transférables et les rôles auxquels vous êtes éligible.”

Les demandeurs d’emploi peuvent évaluer comment une entreprise investit dans la croissance de carrière de leurs employés lors d’un entretien en posant des questions sur les opportunités de mentorat, les avantages pour soutenir la formation continue ou le perfectionnement, et le taux de promotions internes et d’embauches au sein des différentes équipes.

“Il est important de comprendre quel type d’organisation vous rejoignez et combien d’opportunités vous allez avoir pour y grandir”, ajoute Nazar. “La disponibilité de ces ressources, ou leur absence, peut vraiment avoir un impact sur votre succès futur dans un rôle.”

Vérifier:

Ce sont les 10 meilleurs emplois aux États-Unis de 2022, selon de nouvelles recherches – beaucoup paient plus de 100 000 $

Devriez-vous quand même changer d’emploi si vous craignez une récession ? Ce que disent les économistes

La meilleure façon « d’impressionner instantanément » n’importe quel responsable du recrutement, selon un responsable des ressources humaines qui a embauché des milliers de personnes en 21 ans chez IBM

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire