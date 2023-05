Les 10 meilleures boissons non alcoolisées que vos invités adoreront

32 $ chez SEC Réserve botanique pétillante DRY Les meilleurs amers sans alcool 85$ chez Lyre Boissons prémélangées Dark ‘N Spicy de Lyre Meilleur sombre et orageux Afficher plus (5 articles)



Si vous êtes sobre depuis un certain temps maintenant ou si vous avez réduit votre consommation d’alcool, vous êtes probablement à la recherche de cocktails sans alcool et d’autres alternatives sans alcool à l’approche du début de l’été. Entre les barbecues, les fêtes sur les toits et autres rassemblements, vous voudrez vous assurer de remplir le bar avec des options dont vous pourrez profiter. Un moyen simple de le faire est de garder des boissons non alcoolisées à portée de main. Heureusement pour vous, le mouvement sobre-curieux a gagné en popularité et il existe maintenant de nombreuses marques sans alcool.

Un défi sec

Si vous ne l’aviez pas remarqué, plus d’adultes deviennent sobres ou réduire leur consommation d’alcool admission. Selon Hilary Sheinbaum, journaliste et auteur de Le défi sec, il existe diverses raisons pour lesquelles les gens disent non à l’alcool. « Il y a des avantages pour la santé comme un meilleur sommeil, une meilleure digestion, plus d’énergie et une perte de poids… et certaines personnes en ont assez d’avoir la gueule de bois », dit-elle. Sheinbaum souligne qu’il existe de nombreuses recherches à l’appui de la les dangers de l’alcoolet la génération Y et la génération Z ont tendance à adopter des modes de vie plus soucieux de leur santé (et moins alcoolisés) que leurs prédécesseurs.

Si vous ou l’un de vos proches envisagez de renoncer à l’alcool cet été – ou même si vous allez simplement être le conducteur désigné pour la prochaine fête – vous serez ravi d’apprendre qu’il existe une variété de bières sans alcool , des vins et des spiritueux qui ont les profils aromatiques de vos boissons alcoolisées préférées, sans le buzz. J’ai recherché et testé personnellement plus de 10 de ces marques sans alcool et j’ai plongé dans les avis des clients pour décider quel goût est le meilleur et le plus proche de la réalité.

Brassage athlétique Athletic Brewing Company, une brasserie du Connecticut spécialisée dans la bière artisanale sans alcool, m’a envoyé trois sélections à essayer : Run Wild IPA, Free Wave Hazy IPA et Upside Dawn Golden Ale. La société brassicole propose également sa propre bière stout et d’autres bières en édition limitée. Pour élaborer sa bière sans alcool, Athletic Brewing n’utilise que quatre ingrédients : de l’eau, du houblon, de la levure et de l’orge. Ils maintiennent également l’alcool en volume, ou ABV, inférieur à 0,5% pour répondre aux qualifications d’une bière sans alcool. À ma grande surprise, la Run Wild IPA et la Free Wave Hazy IPA ont exactement le même goût qu’une IPA alcoolisée traditionnelle et ont suffisamment de gaz carbonique pour passer pour une aussi. La Upside Down Golden Ale est la seule version des trois sans gluten, mais elle a le goût le moins gazéifié et légèrement plus foncé que je préfère. J’avais des amis qui brassaient leur propre bière et ils ont trouvé qu’Athletic était un choix solide pour une IPA sans alcool. Je recommanderais Athletic Brewing Company comme substitut solide pour ceux qui aiment les IPA, mais essaient de réduire leur consommation d’alcool.

Semblant Si vous êtes un buveur de vin mousseux et que vous recherchez un substitut de vin sans alcool, Semblance est sur le point de devenir votre référence. Semblance est fabriqué à partir de raisins chardonnay de Californie et a un profil de saveur sec et croquant qui ressemble presque à un vin pétillant. Il est emballé dans une élégante bouteille verte avec un bouchon scellé dans une feuille d’or. J’ai été tellement impressionné par la présentation et le goût que je n’aurais pas su faire la différence entre la version de Semblance et un vrai verre de chardonnay. Cette boisson pétillante plaira à coup sûr à tout le monde.

Esprits libres J’ai été impressionné par l’emballage des Free Spirits, car ceux-ci ressemblent de manière trompeuse à de vraies bouteilles de bourbon, de tequila ou de gin. Ce qui est encore plus surprenant, c’est le réalisme de l’odeur du gin et du bourbon à l’ouverture des bouteilles. Le bourbon, ma sélection préférée des trois, avait les saveurs et les éléments de la liqueur réelle (comme un arôme doux de bois de chêne, combiné avec de la vanille et d’autres épices). Free Spirits suit un processus appelé Distillate Reconstruction, qui consiste à identifier les saveurs et les matières premières uniques de chaque spiritueux, puis à distiller ces matériaux en extraits naturels et en plantes. La marque infuse également ses spiritueux non alcoolisés avec des vitamines B et des acides aminés pour améliorer votre humeur et rendre les boissons plus nutritives. Les Free Spirits peuvent être servis seuls ou mélangés à votre cocktail préféré.

SEC DRY Botanical Bubbly Reserve se présente comme une entreprise de sodas qui fabrique également des boissons non alcoolisées. Les sodas sont en canettes, tandis que les vins sans alcool sont conditionnés dans des bouteilles standard et sont disponibles en saveur d’ananas et de canneberge. La marque propose également des amers botaniques sans alcool (aromatiques, vifs/herbacés, sucrés et épicés) qui peuvent être utilisés dans vos cocktails sans alcool. J’ai pu essayer les amers botaniques DRY non alcoolisés et ils ont été une agréable surprise. Mon préféré était la saveur Bright / Herbal, qui était rafraîchissante et avait bon goût en soi. Les critiques sont également de grands fans des amers et de la réserve pétillante à la vanille. Certains comparent la boisson non alcoolisée à la vanille à une version moins sucrée du Coca-Cola. Les boissons SÈCHES sont des alternatives décentes à avoir autour qui peuvent être mélangées à des cocktails ou dégustées seules.

de la lyre Si vous aimez le noir et les tempêtes, vous apprécierez les boissons Dark ‘N Spicy Premix de Lyre. Cette boisson est présentée dans une canette rouge de 8 onces et maintient sa carbonatation pendant que vous la buvez. Les saveurs bien équilibrées sont un mélange de gingembre, de jus de citron vert, de canne à sucre et d’épices. Cette boisson était rafraîchissante et pas trop sucrée et avait définitivement le goût d’un vrai cocktail.

Samuel Adams Je ne suis pas un grand buveur de bière, mais j’ai découvert que j’appréciais une bière de saison classique Samuel Adams. Cela étant dit, j’ai été impressionné par la bière IPA non alcoolisée Samuel Adams Just the Haze, qui est sortie l’année dernière. Il a fallu deux ans pour perfectionner la recette de l’IPA sans alcool de Sam Adams. Les saveurs qui composent Just the Haze comprennent une infusion corsée d’agrumes comme le pamplemousse, la mandarine et le citron vert, et des notes fruitées d’ananas, de goyave, de melon et de pêche. C’était l’une des meilleures bières sans alcool que j’ai essayées. Le Sam Adams Just the Haze est une boisson que les amateurs d’IPA et ceux qui ne sont normalement pas des buveurs de bière peuvent apprécier de la même manière. La meilleure partie est que vous n’avez pas à vous soucier d’un buzz après quelques-uns d’entre eux.

Trois Esprit En regardant les bouteilles Three Spirit, j’ai été captivé par le design et le style épuré et envoûtant. Ces spiritueux sans alcool ont été développés par des phytotechniciens, des barmans, des herboristes et des artistes, et vous pouvez certainement voir chaque influence. Les trois spiritueux différents disponibles sont appelés Livener, Social Elixir et Nightcap. Quand je les ai essayés, je n’ai pas pu identifier ce qu’ils me rappelaient, car je n’ai jamais rien essayé de tel. Chacun est unique à sa manière et a des profils de saveur différents. Le Livener est caféiné et est le plus revigorant des trois, composé de thé vert, de guayusa, de pastèque et de baies. L’élixir social est un mélange plus sombre et doux-amer composé de passiflore, de yerba mate, de cacao, de mélasse et d’autres épices. Le Nightcap est destiné à vous adoucir et contient de la racine de valériane, du sirop d’érable canadien et de la mélisse, entre autres herbes. Ceux-ci sont mieux utilisés comme mélangeurs pour compléter d’autres cocktails ou peuvent être consommés seuls, sur de la glace. Les critiques semblent favoriser le Nightcap dans l’ensemble en raison de sa saveur douce et parce qu’il les détend – idéal pour se détendre à la fin d’une longue journée.

Sovi Sovi est une entreprise de vin sans alcool appartenant à un sommelier qui a créé son propre mélange de rosé et de rouge pétillant. L’assemblage rouge est composé de plusieurs cépages espagnols et français en Californie. Le rosé est sec mais pétillant et maintient la carbonatation qui est la clé des boissons non alcoolisées. L’assemblage rouge est un vin rouge sec et corsé avec des notes de cerise, de pamplemousse et de melon d’eau. Ces boissons ne sont pas arrivées à temps pour que je les goûte, mais les critiques adorent cette alternative au vin pour sa saveur et son réalisme. Un sommelier même compté sur ces vins sans alcool (entre autres boissons) pendant sa grossesse.

Participer au brassage Les bières sans alcool de Partake Brewing sont disponibles en IPA, Dark Ale, Blonde Ale, Pale Ale et Red Ale. Les bières sont composées de 0,3% ABV et, selon le brassage, peuvent contenir aussi peu que 10 calories. J’ai goûté l’IPA, la Red Ale et la Blonde Ale et les trois ressemblaient aux versions alcoolisées qui les ont inspirées, mais avec moins de corps et de carbonatation. Ma préférée était la bière blonde – elle est idéale pour la personne qui aime une bière légère, mais qui veut une option non alcoolisée sans en faire trop.