Les 10 meilleures actrices du sud de l’Inde proposent des coiffures inspirées en cette saison festive

Revenons sur qui et ce qui a fait l’actualité dans la section TV aujourd’hui. Nous avons Grand Patron 16 qui a été un acteur majeur de l’actualité pour les candidats ainsi que pour l’hôte. Nous avons également Anupamaa, Bade Achhe Lagte Hain 2, Rakhi Sawant–Adil Khan Durrani et plus encore qui ont fait la une des journaux dans le monde de la télévision. La tournure à venir dans Anupamaa et le dernier rapport sur Bade Achhe Lagte Hain 2 intrigueront le public. Rakhi Sawant, qui a fait la une des journaux pour son mariage, a une mise à jour à ce sujet. A la rencontre des journalistes télé…

Adil Khan Durrani accepte le mariage avec Rakhi Sawant

Jusqu’à hier soir, Adil Khan Durrani n’était pas prêt à parler de son mariage avec Rakhi Sawant. Le duo est marié depuis juillet 2022. Rakhi a révélé qu’Adil lui avait demandé de cacher leur mariage pendant un an. La nouvelle est devenue virale dans la section Entertainment News comme une traînée de poudre. Et maintenant, Adil a accepté son mariage avec Rakhi et a révélé que sa famille n’a pas accepté Rakhi et sa relation. Adil a déclaré à ETimes qu’ils essayaient tous les deux de convaincre ses parents.

Les personnages de Nakuul Mehta et Disha Parmar vont mourir dans BALH2

Le casting principal de Bade Achhe Lagte Hain 2 sera désormais modifié. Il mettait en vedette Nakuul Mehta dans le rôle de Ram Kapoor et Disha Parmar dans le rôle de Priya l’un en face de l’autre. Plus tôt, il y avait des rapports sur Nakuul et Disha quittant la série. Les fans de la série étaient assez contrariés et espéraient que la nouvelle serait fausse ou que les acteurs resteraient en arrière. Cependant, ce ne sera pas le cas. Disha et Nakuul sont catégoriques sur le fait de ne plus vieillir à l’écran.

La mère de Shalin Bhanot n’est pas d’accord avec la remarque de Tina Datta

Tina Datta et Shalin Bhanot ont fait la une des journaux tous les jours ces jours-ci pour leur relation sur Bigg Boss 16. Ils sont passés d’amis à avoir des sentiments ou non, laissant tout le monde confus. Ils se sont aussi beaucoup battus et ont rafistolé les choses. Et dans le feu de l’action, Shalin Bhanot et Tina Datta ont dit beaucoup de choses. Ce dernier a dit un jour que quiconque sortirait avec Shalin le giflerait et s’éloignerait ou se suiciderait. La mère de Shalin n’est pas d’accord avec cette remarque de Tina. Elle a dit que quiconque entrerait dans la vie de son fils serait très chanceux parce que son fils est une très belle personne.

Ankit Gupta demande aux fans de continuer leur amour et leur soutien pour Junooniyatt

Ankit Gupta et Gautam Singh Vig, les concurrents célèbres de Bigg Boss 16, vont travailler ensemble dans la prochaine émission télévisée de Ravie Dubey et Sargun Mehta intitulée Junooniyatt. L’acteur a partagé quelques extraits de BTS de la prochaine émission télévisée et a demandé aux fans de continuer à le soutenir, ainsi que son voyage, comme ils l’ont fait lorsqu’il a joué dans Udaariyaan. Découvrez son message ci-dessous:

En parlant de Junooniyatt, il met en vedette Ankit dans le rôle de Jahaan avec Gautam Singh Vig dans le rôle de Jordan et Neha Rana dans le rôle d’Elahi, la principale femme de la série. Les fans, cependant, souhaitaient que Priyanka Chahar Choudhary soit en tête. Découvrez leurs réactions ici.

Bigg Boss 16 : Karan prendra-t-il la relève de Salman ?

Bigg Boss 16 est hébergé par Salman Khan. L’acteur anime l’émission depuis environ 8 saisons maintenant. Cependant, selon le buzz en ligne, son contrat a pris fin. Et bientôt, Karan Johar assumera les fonctions d’hôte. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Sajid Khan n’a pas été expulsé de Bigg Boss 16

Le Khabri avait révélé que Sajid Khan allait être expulsé dès que son MG aurait pris fin. Il allait être expulsé aux côtés de Sreejita De et Abdu Rozik. Cependant, ce n’est pas le cas, semble-t-il. Et maintenant, The Khabri a déclaré que Sajid Khan n’avait pas été expulsé et qu’il ne sortirait pas pour l’instant. Découvrez son tweet ici:

Tournure à venir d’Anupamaa

Dans le prochain épisode de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et Madalsa Sharma vedette de l’émission télévisée Anupamaa, nous verrons Paritosh se faire prendre en essayant de vendre une fausse propriété en utilisant le nom d’Anuj Kapadia. Anuj reçoit un appel et Anupamaa écoute tout et demande à l’investisseur de ne pas appeler Anuj et lui demande de déposer une plainte contre Toshu, laissant le Shah sous le choc.

Découvrez la nouvelle vidéo promotionnelle d’Anupamaa ici :

Urfi Javed convoqué par la police

Urfi Javed a fait la une des journaux pour son affrontement avec le chef du BJP, Chitra Wagh. Ce dernier a porté plainte contre Urfi Javed pour tenue vestimentaire répréhensible et vagabondage dans les rues de Mumbai. La renommée de Bigg Boss OTT a atteint le poste de police d’Amboli pour l’enquête, rapporte ETimes. Urfi a déposé une plainte en vertu des articles 153(A)(B), 504, 506, 506(ii) du CPI pour menaces et intimidation criminelle.

C’est tout dans les journalistes télévisés d’aujourd’hui.