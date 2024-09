Les 10 managers de la MLB susceptibles de faire l’objet du plus grand examen cette intersaison

Trois de moins, combien en reste-t-il ?

Au cours des sept dernières semaines, les White Sox de Chicago, les Mariners de Seattle et les Reds de Cincinnati ont tous licencié leurs managers. Si l’on en croit l’histoire, le chiffre d’affaires ne fait que commencer.

Un quatrième emploi s’ouvrira lorsque Skip Schumaker exercera sa carte « sortir de prison sans » avec les Marlins de Miami. D’autres changements sont presque certains, que ce soit en raison d’abandons, d’extinctions en séries éliminatoires ou de conflits internes.

Parfois, ces choses sortent de nulle part. L’embauche par les Cubs de Chicago de Craig Counsell pour remplacer David Ross à la fin de la saison dernière était l’une de ces mesures. Le licenciement de Mike Shildt par les Cardinals de St. Louis après une séquence de 17 victoires consécutives a propulsé l’équipe vers une place de wild card en 2021 en était une autre.

D’autres fois, les mouvements sont plus prévisibles. Le licenciement de Pedro Grifol par les White Sox début août était presque inévitable. Même le dumping de David Bell par les Reds plus tôt cette semaine n’a pas vraiment été considéré comme une surprise.

Des choses vont arriver. Il arrive toujours des choses. Voici un aperçu de 10 managers sous surveillance :

Il est difficile d’imaginer les Dodgers blâmer Roberts pour l’incapacité de l’organisation à garder les lanceurs en bonne santé, surtout lorsque la haute direction a laissé passer l’occasion de le bouc émissaire pour leurs défaites en Division Series en 2019, ’22 et ’23.

Depuis qu’il est devenu manager en 2015, Roberts a mené les Dodgers à huit titres de la NL West en neuf ans et à une saison de 106 victoires l’année où ils ont terminé deuxièmes. L’équipe entrant mercredi avait remporté 51 matchs de saison régulière de plus que son concurrent le plus proche, ainsi que les World Series 2020.

Perdre une avance de quatre matchs aux Padres avec huit à jouer aurait mis Roberts en danger, mais les Dodgers peuvent décrocher la NL West avec une victoire jeudi. Une troisième défaite consécutive en DS est cependant encore possible. Et un tel résultat pourrait obliger le président des opérations baseball, Andrew Friedman, à procéder à un changement.

Roberts, 52 ans, est sous contrat jusqu’à la saison prochaine, ce qui soulève une autre question : si les Dodgers le gardent, le signeraient-ils pour une autre prolongation ou lui permettraient-ils de commencer 2025 en tant que canard boiteux ? Sur la base de ses réalisations, Roberts pourrait à juste titre demander plus que le salaire annuel moyen de 8 millions de dollars que les Cubs ont donné à Counsell.

Le sort de Boone, comme celui de Roberts, pourrait dépendre de ce qui se passera en séries éliminatoires. Le bruit à New York deviendra certainement plus fort si les Yankees font une sortie rapide en DS ou même s’ils se qualifient pour les American League Championship Series et se comportent comme ils l’ont fait en 2022, lorsqu’ils ont été balayés par les Astros de Houston.

Les Yankees ont participé aux séries éliminatoires au cours de toutes les sept saisons de Boone, sauf une, et sont à égalité avec les Braves d’Atlanta pour le troisième plus grand nombre de victoires dans les majors au cours de cette période. L’équipe actuelle peut cependant être difficile à surveiller. Les Yankees sont la pire équipe de base des majors, selon FanGraphs. Leurs erreurs sur les bases et sur le terrain sont, dans une certaine mesure, une réflexion sur leur manager.

Pourtant, la collection globale de talents des Yankees pourrait être la meilleure depuis 2009, date à laquelle ils ont remporté les World Series pour la dernière fois. Boone, 51 ans, devra faire preuve d’esprit vif en séries éliminatoires, déployer des frappeurs de pincement et des coureurs de pincement, et gérer un enclos de releveurs sans véritable plus proche (bien que Luke Weaver ait certainement regardé le rôle). Les Yankees détiennent une option sur Boone pour 2025.

Brian Snitker, Braves d’Atlanta

Les Braves ne sont pas sur le point d’évincer Snitker après qu’il ait maintenu l’équipe en lice au cours d’une saison marquée par une blessure après l’autre. La meilleure question pourrait être de savoir si Snitker – à 68 ans, après neuf saisons en tant que manager et près de 50 ans dans l’organisation d’Atlanta – veut toujours gérer.

Sous contrat jusqu’en 2025, Snitker pourrait être réticent à sortir sur une note aigre. Il pourrait également être réticent, après des décennies de salaire dans les ligues mineures, à sacrifier un salaire estimé entre 1,5 et 2 millions de dollars. Mais le travail est tellement éprouvant que la santé est une préoccupation pour tout manager. Et Snitker parle parfois de la difficulté de supporter la tension à son âge.

Une solution simple, si Snitker veut passer à autre chose, serait que les Braves en fassent un conseiller bien rémunéré et le maintiennent au sein de l’organisation. Si quelqu’un mérite un parachute doré, après six titres de division consécutifs et un triomphe aux World Series en 2021, c’est bien « Snit ».

Baldelli n’est pas le seul responsable de l’effondrement de l’équipe. Il semble peu probable que les Twins le tiennent pour responsable. Mais la cohésion de l’équipe s’est érodée depuis qu’elle a été balayée à Kansas City début septembre, au milieu d’une chute libre de 12-23. Et Baldelli, s’il survit, devra peut-être ajuster son style décontracté, qui semble s’être retourné contre sa jeune équipe.

Les blessures font partie du problème d’un club qui a utilisé trois recrues au cours de la séquence et a joué sans trois joueurs de premier plan – Carlos Correa, Byron Buxton et Royce Lewis – pendant une partie de la saison. Mais Correa, dans ses commentaires après la défaite 4-1 de mardi contre les Marlins à Target Field, a indiqué que certains joueurs ne faisaient pas preuve de suffisamment d’urgence, disant à propos de la situation difficile des Twins : « Certains gars le prennent comme du poison et d’autres le prennent comme du carburant. »

Baldelli, 43 ans, a semblé plus frustré au cours des six dernières semaines qu’à aucun moment au cours de ses six années en tant qu’entraîneur. Le manque d’avantage de son équipe semble cependant être en partie dû à lui. Sans la présence d’une force quotidienne comme José Ramírez des Cleveland Guardians ou Bobby Witt Jr. des Royals de Kansas City, les Twins pourraient avoir besoin d’un plus grand coup de pouce de la part de leur manager en 2025.

Passer Schumaker, Miami Marlins

Celui-ci est un fait accompli. Après la fin de la saison dimanche, Schumaker profitera de la liberté qu’il a acquise lors de la dernière intersaison lorsque les Marlins ont accepté d’annuler son option pour 2025. À ce stade, l’équipe devra remplacer un manager qui, en tant qu’agent libre, devrait être convoité par plusieurs clubs.

Le directeur général adjoint Gabe Kapler, qui a dirigé les Phillies de Philadelphie en 2018 et 2019 et les Giants de San Francisco de 2020 à 2023, serait l’un des candidats. Mais une autre possibilité est que Kapler reste au front office et joue un rôle important dans le choix du successeur de Schumaker.

Parmi les candidats potentiels : l’entraîneur des Cleveland Guardians Craig Albernaz, qui était membre du staff de Kapler à San Francisco ; L’entraîneur de premier but des Dodgers, Clayton McCullough, que Kapler a embauché comme coordinateur de terrain des ligues mineures de Los Angeles pendant son mandat de directeur de ferme ; et l’entraîneur du banc des Royals, Paul Hoover, qui a été entraîneur des Rays de Tampa Bay de 2019 à 22, tandis que le président des opérations baseball des Marlins, Peter Bendix, était au front office des Rays.



Derek Shelton est toujours à la recherche de sa première saison gagnante après cinq ans avec les Pirates. (Jeff Curry/Imagn Images)

Le directeur général des Pirates, Ben Cherington, a semblé régler le problème le 11 septembre, affirmant qu’il s’attend pleinement au retour de Sheltonle qualifiant de « bonne personne pour diriger cette équipe en 2025 ». La seule question, surtout à la suite du licenciement de Bell, est de savoir si le propriétaire Bob Nutting est satisfait du statu quo.

Avant le début de la saison, Nutting a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’équipe fasse un « pas en avant significatif ». L’Athlétisme« Nous croyons collectivement que nous pouvons concourir pour une division et une place en séries éliminatoires. » Un effondrement de 7 à 20 à partir du 31 juillet a garanti que ni l’un ni l’autre ne se produirait.

Les Pirates se dirigent vers leur sixième saison consécutive perdante. Ils ont besoin de deux victoires pour égaler le total de l’année dernière, et ce ne sera guère un signe de progrès s’ils dépassent ce nombre, étant donné que c’est l’année où ils ont ajouté Paul Skenes.

Cherington termine sa cinquième saison. Shelton, 54 ans, semble en sécurité à moins que Nutting ne décide de remanier complètement l’opération.

L’hiver dernier, après avoir remporté 89 victoires lors de la première saison complète de Schneider, les Jays ont chassé Shohei Ohtani et Juan Soto. Ils se sont retrouvés avec Justin Turner, Isiah Kiner-Falefa et Kevin Kiermaier, qu’ils ont tous échangés, et un club qui terminera avec le quatrième ou le cinquième pire bilan de la Ligue américaine.

Le directeur général Ross Atkins n’hésite pas à pointer du doigt Schneider, comme il l’a fait après le retrait controversé de José Berríos lors du deuxième match de la série Wild Card 2023. Mais les Jays continuent d’indiquer qu’ils considèrent leur crash-and-burn comme une aberration et qu’ils ont l’intention de déployer à nouveau Vlad, Bo and Co. en 2025.

Si Atkins licencie Schneider, 44 ans, cela ne fera qu’attirer davantage l’attention sur ses propres défauts. Les Jays sont entrés mercredi avec seulement 12 circuits – 12 ! – du lieu de nettoyage. Cela ne dépend pas du manager.

Grady Sizemore, White Sox de Chicago

Suivons la chronologie de Sizemore.

La saison dernière, il était stagiaire à 15 $ de l’heure avec les Diamondbacks de l’Arizona. Cette saison, les White Sox lui ont offert son premier poste d’entraîneur dans une ligue majeure. Le 8 août, le directeur général Chris Getz l’a nommé directeur par intérim à la place de Pedro Grifol, affirmant que l’équipe se concentrerait sur des candidats extérieurs à leur organisation pour le poste permanent. Et mardi, Getz s’est inversé, affirmant que Sizemore, 42 ans, serait pris en considération pour le poste.

Voilà, c’est une ascension !

Les White Sox semblent toujours susceptibles d’embaucher à l’extérieur, en supposant que quelqu’un veuille reprendre leur mastodonte record (à l’heure actuelle) de 120 défaites (il n’y a que 30 de ces emplois ; quelqu’un le fera). Bonne chance à cette pauvre âme.



Bud Black termine sa huitième saison à Denver en tant que manager des Rockies. (Ron Chenoy / USA Today Sports)

Black, 67 ans, a présidé six saisons consécutives perdantes, et les Rocheuses doivent terminer 3-1 pour éviter leur deuxième campagne consécutive de 100 défaites. Un club en reconstruction pourrait bénéficier d’une nouvelle voix, mais pratiquement tout le monde aime le propriétaire des Black and Rockies, Dick Monfort, qui évolue dans une bulle insulaire, préférant la stabilité au changement.

Une décision sur les Noirs est à venir ; il n’est pas signé au-delà de cette saison. Il a eu des discussions préliminaires avec Monfort au sujet d’une prolongation de contrat lors de l’entraînement du printemps, selon le Denver Post. Mais aucun accord n’a été conclu et le directeur général Bill Schmidt a reporté toute discussion sur l’avenir de Black jusqu’à la fin de la saison.

Marmol, 38 ans, semble en sécurité en partie parce que le président des opérations baseball, John Mozeliak, prévoit revenir pour une saison de plus. Mozeliak ne va pas embaucher un nouveau manager un an avant que le propriétaire Bill DeWitt Jr. n’installe un nouveau front office. Le prochain responsable des opérations baseball devrait pouvoir faire ce choix.

Les Cardinals éviteront de peu de perdre des records lors de saisons complètes consécutives pour la première fois depuis 1958-59. Leurs problèmes, cependant, sont bien plus profonds que ceux de Marmol, qui a mené l’équipe à 93 victoires en 2022, sa première saison. Son contrat court jusqu’en 2026. Il aura au moins une chance supplémentaire.

(Photo du haut d’Aaron Boone : Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images)