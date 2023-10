Les 10 maisons les plus chères déclarées vendues à Danville, San Ramon, Dublin et Pleasanton la semaine du 9 octobre

Une maison à Pleasanton vendue pour 3,9 millions de dollars arrive en tête de liste des ventes immobilières résidentielles les plus chères à Danville, San Ramon, Dublin et Pleasanton au cours de la semaine dernière.

Au total, 33 ventes de biens immobiliers résidentiels ont été enregistrées dans la région au cours de la dernière semaine, avec un prix moyen de 2,2 millions de dollars, soit 782 dollars le pied carré.

Les prix de la liste ci-dessous concernent les ventes immobilières dont le titre a été enregistré dans la semaine du 9 octobre même si le bien a pu être vendu plus tôt.

10. Maison unifamiliale de 2,3 millions de dollars dans le premier pâté de maisons de Corte Encanto

La propriété située dans le premier bloc de Corte Encanto à Danville a de nouveaux propriétaires. Le prix était de 2 330 000 $. La maison a été construite en 1955 et a une superficie habitable de 2 103 pieds carrés. Le prix au pied carré est de 1 108 $. La maison comprend quatre chambres et trois salles de bains.

Corte Encanto

9. Maison individuelle de 2,3 millions de dollars dans le bloc 7700 de Bloomfield Terrace

La vente de la maison unifamiliale située dans le bloc 7700 de Bloomfield Terrace, à Dublin, a été finalisée. Le prix était de 2 330 000 $ et la maison a changé de mains en septembre. La maison a été construite en 1999 et a une superficie habitable de 3 449 pieds carrés. Le prix au pied carré était de 676 $. La maison comprend quatre chambres et quatre salles de bains.

Terrasse Bloomfield

8. 2,4 millions de dollars, résidence unifamiliale dans le bloc 2000 de Contrada Court

Une vente a été finalisée pour la maison unifamiliale située dans le bloc 2000 de Contrada Court à Dublin. Le prix était de 2 432 000 $ et les nouveaux propriétaires ont repris la maison en septembre. La maison a été construite en 2013 et la superficie habitable totalise 3 528 pieds carrés. Le prix au pied carré s’est élevé à 689 $. La maison comprend quatre chambres et quatre salles de bains.

Cour de Contrada

7. Maison unifamiliale de 2,6 millions de dollars située dans le pâté de maisons 900 de Blemer Road

La maison individuelle de 2 893 pieds carrés située dans le pâté de maisons 900 de Blemer Road à Danville a été vendue. Le transfert de propriété a été réglé en septembre et le prix d’achat total était de 2 580 000 $, soit 892 $ le pied carré. La maison a été construite en 1984. La maison comprend quatre chambres et trois salles de bains.

Route de Blémer

6. Maison unifamiliale de 2,8 millions de dollars située dans le premier pâté de maisons de Glenhill Court

La vente de la résidence unifamiliale située dans le premier îlot de Glenhill Court à Danville a été finalisée. Le prix était de 2 800 000 $ et les nouveaux propriétaires ont repris la maison en octobre. La maison a été construite en 1989 et a une superficie habitable de 3 186 pieds carrés. Le prix au pied carré était de 879 $. La maison comprend quatre chambres et quatre salles de bains.

Cour Glenhill

5. 3,1 millions de dollars, résidence unifamiliale dans le pâté de maisons 1000 de Grey Fox Circle

La résidence unifamiliale de 3 241 pieds carrés située dans le bloc 1 000 de Grey Fox Circle, à Pleasanton, a été vendue. Le transfert de propriété a été réglé en septembre et le prix d’achat total était de 3 101 000 $, soit 957 $ le pied carré. La maison a été construite en 1989. La maison comprend quatre chambres et quatre salles de bains.

Cercle de renard gris

4. 3,3 millions de dollars, maison individuelle située dans le pâté de maisons 5 400 de Blackhawk Drive

La propriété située dans le pâté de maisons 5 400 de Blackhawk Drive à Danville a de nouveaux propriétaires. Le prix était de 3 275 000 $. La maison a été construite en 1988 et a une superficie habitable de 4 244 pieds carrés. Le prix au pied carré est de 772 $. La maison comprend quatre chambres et quatre salles de bains.

3. Maison unifamiliale de 3,3 millions de dollars située dans le pâté de maisons 200 de La Questa Drive

La propriété située dans le pâté de maisons 200 de La Questa Drive à Danville a de nouveaux propriétaires. Le prix était de 3 316 000 $. La maison a été construite en 2011 et a une superficie habitable de 4 930 pieds carrés. Le prix au pied carré est de 673 $. La maison comprend quatre chambres et quatre salles de bains.

La Questa Drive

2. Maison unifamiliale de 3,5 millions de dollars dans le pâté de maisons 2 800 de Vizzolini Court

La vente de la résidence unifamiliale située dans le bloc 2800 de Vizzolini Court à Pleasanton a été finalisée. Le prix était de 3 470 000 $ et les nouveaux propriétaires ont repris la maison en septembre. La maison a été construite en 1997 et a une superficie habitable de 3 806 pieds carrés. Le prix au pied carré était de 912 $. La maison comprend quatre chambres et cinq salles de bains.

1. 3,9 millions de dollars, maison individuelle dans le pâté de maisons 6100 de Club House Drive

La maison unifamiliale de 5 238 pieds carrés située dans le pâté de maisons 6 100 de Club House Drive, à Pleasanton, a été vendue. Le transfert de propriété a été réglé en septembre et le prix d’achat total était de 3 900 000 $, soit 745 $ le pied carré. La maison a été construite en 2008. La maison comprend cinq chambres et cinq salles de bains.