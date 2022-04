Les 10 grandes entreprises les plus vertes de 2022, selon Just Capital

De force ou de volonté, les grandes entreprises sont de plus en plus attentives à leurs empreintes et risques environnementaux. Certains, cependant, se dirigent plus rapidement vers l’objectif de limiter le réchauffement climatique que d’autres.

De nouvelles règles ont été récemment proposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour rendre obligatoire la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des risques climatiques. De plus, les propositions liées au climat constituent désormais la majorité du nombre record de résolutions globales d’actionnaires ESG.

Alors que certaines entreprises annoncent des engagements mais font peu de progrès à leur égard, d’autres suivent les babines. Un nouveau rapport de Just Capital, qui a mesuré les engagements climatiques des entreprises dans le passé, répertorie les leaders en matière de climat des entreprises dans le Russell 1000 pour 2022. Cette année, il comprend une nouvelle mesure intégrant les engagements envers le Cible basée sur la science de limiter le réchauffement climatique total à 1,5 degrés Celsius, la norme fixée par l’Accord de Paris.

À l’heure actuelle, seulement 7 % des entreprises se sont engagées à essayer d’atteindre cet objectif.

Les entreprises figurant sur la liste de Just émettent en moyenne 47 fois moins d’émissions de gaz à effet de serre que leurs homologues du Russell 1000 et utilisent 3,7 fois plus d’énergie renouvelable. Mastercard et Microsoft sont les seules entreprises à revenir dans le top 10 de l’année dernière, en raison de la nouvelle mesure du Science Based Target.

Outre les critères énergétiques, ces entreprises lient également la performance ESG à la rémunération des entreprises. Depuis l’année dernière seulement, la part des entreprises qui font cela est passée de 13 % à environ 27 %.

« Je pense que cela renforce la confiance. L’une des choses qui a changé cette année, c’est que les gens sont simplement plus sceptiques quant aux affirmations des entreprises, à l’écoblanchiment, etc. Ainsi, les consommateurs, et les investisseurs aussi, veulent être sûrs que les entreprises marchent la discussion », a déclaré Martin Whittaker, PDG de Just Capital.

En tête de liste des « Top 10 pour l’environnement » de Just Capital se trouve VMWare. L’entreprise de logiciels a pour objectif d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2030 dans l’ensemble de ses opérations et de ses chaînes d’approvisionnement. Environ 80 % de sa consommation d’énergie est actuellement classée comme renouvelable.

Microsoft, qui était l’une des deux seules sociétés également sur la liste l’année dernière, est arrivé en deuxième position. Il a non seulement été un chef de file dans la réponse des entreprises au changement climatique avec ses objectifs de carbone négatif et de zéro déchet, mais se concentre également sur l’engagement communautaire et a récemment investi dans des accords qui allouent les bénéfices au développement de sources d’énergie renouvelables dans les communautés mal desservies.

Intuit complète le top trois, grâce à son nouvel objectif de réduire de 50 fois les émissions mondiales par rapport à son empreinte opérationnelle de 2018 au cours de la prochaine décennie. Elle soutient également les options d’énergie renouvelable pour ses employés et collabore à des projets pour innover et financer des solutions climatiques à fort impact comme l’agriculture régénérative et la gestion des réfrigérants.

Apple a également fait la liste, non seulement grâce à son objectif vérifié de 1,5 degré, mais en raison de l’attention portée au rôle des fournisseurs dans ses objectifs environnementaux. Elle s’est engagée à rendre sa chaîne d’approvisionnement neutre en carbone d’ici 2030.

Mastercard est également revenue sur la liste pour une deuxième année en s’engageant à atteindre zéro net d’ici 2050 et en l’associant à la rémunération de ses dirigeants, ainsi qu’à d’autres objectifs ESG. La société a reçu des notes élevées pour son engagement à développer des produits durables, illustré par son partenariat avec Conservation International pour créer le Programme de carte d’impact sur la faune.

Les autres faisant partie du top 10 étaient Moody’s, PayPal, Etsy, HP et PVH Corp, qui se sont tous engagés à atteindre un objectif scientifique vérifié de 1,5 degré.

« C’est un niveau de sérieux quant à l’intention et à la volonté d’une entreprise de mettre son argent là où il se trouve. Cela renforce la confiance », a ajouté Whittaker.