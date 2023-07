Les 4,35 milliards de dollars engrangés par le box-office national jusqu’à présent sont 20,7% plus élevés qu’au même moment en 2022, selon les données de Comscore, et 350% de mieux que le transport rabougri par la pandémie de 2021.

C’est une répétition de 2022, où neuf des 10 films les plus rentables étaient des suites. La valeur aberrante, « The Batman » de DC, mettait en vedette le croisé capé préféré du public.

D’une 10e entrée dans la franchise « Fast & Furious » à une pierre angulaire de la trilogie « Guardians of the Galaxy » de Marvel, rien n’a attiré le public vers le multiplex comme la propriété intellectuelle (IP) existante.

« Cela va définitivement dans la bonne direction », a déclaré Jeff Bock, analyste des médias chez Exhibitor Relations Co., à CNBC Make It. « Mais il y a encore du chemin à faire. »

Date de sortie: 5 avril 2023

Brut mondial : 1,3 milliard de dollars

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui résume le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.