Les 10 films les plus attendus de Sundance 2024

La programmation du Festival du film de Sundance 2024 comprend « Freaky Tales », « Thelma », « Love Lies Bleeding » et bien plus encore.

L’industrie du cinéma indépendant est sur le point de débarquer à Park City, dans l’Utah, à l’occasion du Sundance Film Festival 2024, où des œuvres prometteuses chercheront à laisser leur marque. Kristen Stewart est pratiquement la tête d’affiche du festival du film de cette année. Non seulement elle reçoit un prix spécialisé, mais l’actrice joue également dans deux projets présentés à Sundance, un drame policier. L’amour ment, le saignement et film de science-fiction Aime-moi. Pendant ce temps, il y a des titres à la mode mettant en vedette June Squibb (à la tête d’un film d’action à 94 ans), Sebastian Stan, Pedro Pascal, Saoirse Ronan et Kieran Culkin (tout juste sorti de sa victoire aux Emmys pour Succession).



“Superman” Christopher Reeve comme on le voit dans le documentaire “Superman/Man : The Christopher Reeve Story”.

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance ; Photo de Herb Ritts/AOÛT



L’Homme d’acier revient à l’écran dans ce documentaire sincère, racontant comment Christopher Reeve est passé d’acteur inconnu à super-héros à l’écran le plus aimé de tous les temps. Réalisé par Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, Superman présente des images d’archives inédites et révèle comment l’acteur a enduré après avoir subi le tragique accident qui l’a laissé paralysé. — Devan Coggan







Kristen Stewart Kristen Stewart et Katy O’Brien jouent dans “Love Lies Bleeding”.

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance



Sundance attire toujours une programmation étoilée, mais cette année, les projecteurs sont mis sur Kristen Stewart, qui recevra le Visionary Award du festival. Elle est depuis longtemps un incontournable du festival, débutant des projets comme Pays de l’aventure et Les fugueurs, mais cette année, elle fait double emploi avec deux nouvelles premières. Tout d’abord, Stewart joue dans le drame policier de Rose Glass L’amour ment, le saignement, incarnant un directeur de salle de sport solitaire qui tombe amoureux d’un bodybuilder (Katy O’Brian). De plus, elle et Bœuf Steven Yeun, lauréat d’un Emmy, est co-star dans le mystérieux film de science-fiction de Sam et Andy Zuchero Aime-moi, sur une bouée et un satellite qui tombent amoureux des années après l’extinction de l’humanité. — CC







“Thelma” Richard Roundtree et June Squibb jouent dans « Thelma ».

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance ; photo de David Bolen



Thélma C’est peut-être le film que nous ne savions pas vouloir ou dont nous avions besoin – et il a de très bonnes chances d’être le favori du public cette année. À 94 ans, June Squibb, nominée aux Oscars, se retrouve comme actrice principale pour la première fois en sept décennies de carrière… et elle le fait dans un Mission impossible-film d’action inspiré, où elle part à la recherche des personnes qui lui ont volé son argent via une arnaque téléphonique. Basé sur l’expérience réelle de la propre grand-mère du scénariste et réalisateur pour la première fois Josh Margolin, et avec également Parker Posey, Clark Gregg, Fred Hechinger et Arbre légende Richard Roundtree dans sa performance finale, Thélma promet des rires, une star d’action nonagénaire et peut-être même quelques larmes. Celui-ci est à voir absolument! — Salle Gerrad







“Contes bizarres” Pedro Pascal apparaît dans « Freaky Tales » des réalisateurs de « Captain Marvel » Anna Boden et Ryan Fleck.

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance



Mouture du Mississippi et Capitaine Marvel Les réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck reviennent avec cette histoire d’anthologie animée. Situé en 1987 à Oakland, Contes bizarres tisse quatre histoires interconnectées, dont un duo hip-hop en quête de gloire et des adolescents punks combattant les skinheads nazis. Le casting comprend Pedro Pascal, Jay Ellis, Dominique Thorne et Ben Mendelsohn, collaborateur de longue date de Boden/Fleck. — CC







“Présence” Steven Soderbergh réalise « Présence ».

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance



Steven Soderbergh n’est pas étranger à l’horreur. Tu te souviens quand il a tourné les films de 2018 Insensé entièrement sur un iPhone ? Le cinéaste se tourne désormais vers le genre de la maison hantée, en dirigeant Lucy Liu, Julia Fox et Chris Sullivan dans l’histoire d’une famille de banlieue terrorisée par une entité invisible. Soderbergh est resté discret sur les détails de l’intrigue, mais il y a fort à parier que celui-ci sera effrayant. — CC







“Un homme différent” Sebastian Stan joue dans “A Different Man”.

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance



Nous envisageons une transformation de Sebastian Stan. Après être devenu Tommy Lee en Pam et Tommymais avant de le voir dans le rôle du jeune Donald Trump dans L’apprenti (ce qui est bien plus dégueulasse que ce prochain personnage), l’acteur Marvel se perd encore dans Un homme différent. Écrit et réalisé par Aaron Schimberg, le film met en vedette Stan dans le rôle d’Edward, un acteur qui subit une procédure médicale drastique pour changer radicalement son visage défiguré. Stan a déjà partagé un aperçu de toutes les prothèses utilisées pour son look dramatique “avant”, mais son apparence “après” prête à l’écran a un coût. Edward perd le rôle pour lequel il se sent né et devient obsédé par la récupération de ce qui a été perdu. — Nick Romano







“Pendant les étés” Alessandra Lacorazza réalise “In the Summers”.

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance



Racontée sur plusieurs années, cette histoire est centrée sur un père aimant – joué par la superstar de la musique latine et plusieurs fois lauréat d’un Grammy Residente dans son premier rôle principal – et ses deux filles qui vivent en Californie avec leur mère mais restent avec lui pendant une partie de l’été à sa maison au Nouveau-Mexique. Au début, ravi, voire nerveux, de la visite de ses filles, ses voyages ultérieurs révèlent ses problèmes d’alcool et de drogue – et le désir croissant de ses enfants (finalement joués par Leo Mehiel et Sasha Calle) d’être ailleurs que là-bas. — GH







“Le dépassement” Saoirse Ronan joue dans « The Outrun ».

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance ; The Outrun Film Ltd – Roy Imer



Saoirse Ronan? Enregistre-moi. Dans ce film de la réalisatrice Nora Fingscheidt (L’impardonnable) – qui a co-écrit le scénario avec Amy Liptrot, basé sur ses mémoires à succès – le quadruple nominé aux Oscars explore les profondeurs émotionnelles, mentales et physiques de l’alcoolisme et du rétablissement. Dans le rôle de Rona, l’actrice incarne une étudiante en biologie intelligente et prometteuse qui rentre chez elle dans les îles isolées des Orcades en Écosse après 10 ans à Londres. En ville, sa vie a pris une tournure troublante dont même elle ne se souvient pas complètement. De retour à la maison, Rona fuit d’abord ses démons, mais finit par les affronter alors qu’elle essaie de trouver un moyen d’être heureuse et sobre, tout en aidant son père bipolaire à s’occuper de leur ferme et de leur bétail. — GH







“Volonté et Harper” Will Ferrell et Harper Steele jouent dans “Will & Harper”.

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance



Will Ferrell est peut-être mieux connu pour avoir joué Ricky Bobby ou Buddy the Elf, mais le comédien joue dans ce documentaire sincère dans son propre rôle, partageant l’écran avec son ami de longue date Harper Steele. Ferrell et Steele sont amis depuis 30 ans, et lorsque Steele s’est révélée être une femme trans en 2022, les deux meilleures amies ont décidé de se lancer ensemble dans un road trip à travers le pays. Le résultat est un charmant road movie, réalisé par Barb et Star vont à Vista Del MarC’est Josh Greenbaum. — CC







“Une vraie douleur” Kieran Culkin et Jesse Eisenberg jouent dans “A Real Pain”.

Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance



Fleishman est en difficultéJesse Eisenberg de est de retour derrière (et devant) la caméra, tandis que Kieran Culkin est de retour sur grand écran après la dernière saison de Succession. Le couple incarne les cousins ​​David et Benji, dont la défunte grand-mère, survivante de l’Holocauste, leur propose à titre posthume un voyage en Pologne pour visiter la ville où elle a grandi. Avec cette représentation physique de leur histoire familiale comme toile de fond, d’anciennes tensions entre les membres mal assortis de la famille reviennent à la surface. Une vraie douleurégalement écrit par Eisenberg, est le deuxième film qu’il réalise depuis 2022. Quand tu auras fini de sauver le monde. — NR