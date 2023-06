Les 10 films indiens les plus rentables de tous les temps avec une inflation ajustée sont…

Bigg Boss OTT 2 les fans ont été sur une frénésie de groove depuis que JioCinema a sorti le puissant hymne Bigg Boss OTT intitulé ‘Lagi Bachi‘, qui a donné un aperçu du divertissement, du drame et du plaisir qui attend les téléspectateurs dans la saison à venir. Discussions, comptes à rebours et effusion d’amour pour Raftar et l’hôte Salman Khan déferlent sur les réseaux sociaux. Et maintenant, tout le monde attend le 17 juin. C’est alors que le Bigg Boss OTT 2 va sur Jio Cinema. Avant cela, Raftaar a ouvert sa collaboration avec Bigg Boss OTT 2 pour l’hymne officiel.

Raftaar s’ouvre sur sa collaboration avec Salman Khan sur l’hymne Bigg Boss OTT

Depuis la sortie de la nouvelle promo de Bigg Boss OTT 2, elle a fait la une des journaux dans Entertainment News. Les fans deviennent gaga sur la musique de Ratfaar et les mouvements de Salman Khan dans Lagi Bachi. Parlant de la collaboration et de la création de musique pour Bigg Boss OTT, Raftaar a déclaré : « Travailler avec Salman Bhai a toujours été amusant. Toute ma famille adore regarder Bigg Boss, et ils étaient plus excités que moi quand ils ont découvert que je créerais de la musique. pour Bigg Boss OTT. La chanson est à l’image de la série, elle vous gardera accroché et j’ai vraiment hâte de voir toutes vos réactions et votre contenu recréant l’étape du crochet que nous avons faite ! »

Regardez la vidéo de Lagi Bachi, l’hymne Bigg Boss OTT par Raftaar ft Salman Khan ici :

Bigg Boss OTT 2 pour donner une dose quotidienne de divertissement

Immergeant les téléspectateurs dans une action de haute intensité, la promo électrisante, mettant en vedette Salman Khan et Raftaar, a laissé des indices sur la saison à venir. Du divertissement non-stop 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au streaming multicaméra, en passant par le fait de donner aux téléspectateurs le contrôle ultime pour influencer le jeu à travers des situations et des scénarios uniques, JioCinema fait vraiment passer la version OTT du phénomène réel au niveau supérieur ! Alors, tapez du pied et préparez-vous pour un divertissement dramatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec Bigg Boss OTT Hindi, à partir du 17 juin, uniquement sur JioCinema gratuitement!

Concurrents de Bigg Boss OTT 2

Selon les médias, des noms tels qu’Avinash Sachdev, Palak Purswani, Awez Darbar, Anjali Arora et bien d’autres sont apparus en ligne comme étant les célébrités qui participeront à la deuxième saison tant attendue de Bigg Boss OTT. La première saison a été animée par nul autre que le cinéaste Karan Johar. Cependant cette saison, Karan n’a pas repris ses fonctions d’hôte pour des raisons mieux connues des fabricants et de Karan.